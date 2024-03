Ze sídliště až k miliardové hře, kterou koupil Facebook. Jak česko-slovenský Beat Saber ovládl svět

Uložit 0

Pohádkový příběh Beat Saberu ještě zdaleka nekončí, jedna jeho kapitola se ale definitivně uzavřela. Studio Beat Games, které za světově nejprodávanější hrou pro virtuální realitu stojí, už dříve opustil jeden z trojice spoluzakladatelů Jaroslav Beck. Nyní odchází i Vladimír Hrinčár a Ján Ilavský. Kamarádi ze střední školy, kteří to od her tvořených do šuplíku dotáhli k prodeji globálního hitu do rukou Facebooku.

Přesná částka oficiálně nikdy nepadla, odhady v korunách hovoří o několikamiliardovém obchodu. Ján Ilavský, Vladimír Hrinčár a Jaroslav Beck v roce 2019 prodali Beat Saber, hru pro virtuální realitu kombinující hudbu a sekání barevných kostek, do rukou Marka Zuckerberga a jeho facebookového impéria. Je to prakticky dokonalá startupová story. Dvojnásob, když se podíváte, kde začala. Na střední škole a na sídlišti na Slovensku.

Ján a Vladimír byli spolužáci z Popradu. Od mládí měli rádi počítače. Po gymnáziu se potkali i v Praze na matfyzu. Ačkoliv Jána prý coby nejen vývojáře, ale i hudebníka víc než studium lákal jazz. Své síly dva mladí tvůrci spojili už koncem devadesátých let v rodném Slovensku, následně svou videoherní spolupráci překřtili názvem Hyperbolic Magnetism.

Beat Saber se zaplatil během pár hodin prodeje.

„Ale nikdy nás ani nenapadlo, že bychom mohli hry prodávat, takže jsme všechno dělali jen tak do šuplíku,“ popisoval dnes jednačtyřicetiletý Ilavský nedávno ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch. Kam to ze šuplíku a přes asi tři desítky různých menších hříček dotáhli, to už je dnes slavná součást česko-slovenské herní historie. Než ale přišla miliardová meta jménem Beat Saber, byl tu Chameleon Run.

Byla to mobilní hra, od které ani hlavní autor Ilavský neměl žádná velká očekávání. Však ji taky vytvořil se zlomenou rukou po karambolu na koloběžce… Jenže chytlavá hratelnost zakrátko znamenala miliony stažení – a hra zabodovala na prestižních Apple Design Awards. To určitě pomohlo aspoň částečně zapomenout na nutnost vyřešit několik vykuků, kteří už dříve zkopírovali její zdrojový kód a své vykrádačky prodávali.

„Vždycky jsme měli extrémně nízké životní náklady a až Chameleon Run nám přinesl určitý komfort a stabilitu. Do té doby jsme občas pracovali na nějakých spíš malých projektech, které nám nezabraly příliš mnoho času,“ vzpomínal v rozhovoru Ilavský. „Zpětně ho vnímám jako vyvrcholení předchozích zkušeností,“ dodal. Vrchol má za sebou, ale zapomenutý není. Chameleon Run podle vývojáře mimochodem i sedm let od vydání generuje stovky tisíc korun měsíčně.

Foto: Beat Games Tým Beat Saberu se zakladatelem Facebooku Markem Zuckerbergem

Ale zpátky k Beat Saberu. Mobilní hry slovenské parťáky přestávaly bavit, zatímco technologie virtuální reality byla na vzestupu. A tak začal vznikat dnes už světoznámý VR projekt. Tehdy ještě stále ve slovenské vývojářské dvojici Vladimír a Ján, přičemž první jmenovaný je jen o devět měsíců mladší, dnes je mu tedy čtyřicet. Český skladatel Jaroslav Beck do příběhu vstoupil o něco později.

„Nejsem jeden z těch lidí, kteří by od malička věděli, že budou dělat hudbu. Vzalo mě to někdy okolo patnácti let, kdy jsem byl poprvé na festivalu a poprvé jsem slyšel hudbu ve velkém měřítku,“ vzpomínal už před mnoha lety Beck pro CzechCrunch. DJ se z něj skutečně stal, po vystoupeních v Česku zamířil na studia do Británie, pomalu pronikal do oboru a jednou pro kamaráda Pavla Kacerleho, který tvořil filmové triky třeba i pro Iron Mana 3 a dnes má startup Live Penalty, udělal hudbu pro trailer.

Tahle zdánlivá maličkost uveřejněná na YouTube ho vystřelila doslova do Hollywoodu. A také mezi vysokorozpočtové videohry. Osudový trailer, respektive jeho zvukový podkres totiž zaujal, a český hudebník začal ozvučovat upoutávky pro blockbustery jako Star Wars i herní hity typu Call of Duty. Už zavedeného skladatele dokonce Ján s Vladimírem chtěli sami oslovit s prototypem Beat Saberu, Jaroslav se ale prý ještě dřív stihl ozvat sám.

Tvůrčí trio bylo kompletní. A úspěch Beat Saberu se rozehrál naplno. „Beat Saber se zaplatil během pár hodin prodeje,“ uvedl po premiéře Beck. Během pár týdnů po vydání prodal sto tisíc kopií. Tohle číslo se postupně vyšplhalo k několika milionům. Rychle začal sbírat jedno ocenění za druhým včetně „videoherního Oscara“ pro nejlepší VR hru na uznávaných The Game Awards. K prodaným hrám navíc přičtěte další miliony prodaných rozšiřujících hudebních balíků.

Recept Beat Saberu na zábavu je totiž vlastně jednoduchý. S ovladači v ruce virtuálně sekáte barevné kostky do rytmu hudby. A tu vám do hry mohou poskytnout i slavná jména jako Lady Gaga, Queen, Rolling Stones, Green Day nebo The Weeknd. Balíčky se songy úspěšných interpretů pomohly rozjet tržby titulu, který se stal nejprodávanější hrou pro virtuální realitu vůbec.

Popularita díla česko-slovenských tvůrců dosáhla těch nejvyšších hodnot. Za svou nejoblíbenější hru ho označil dokonce John Carmack, uznávaný programátor, který s kolegy ze slavného studia id Software dal světu naprosto stěžejní tituly žánru stříleček Wolfenstein 3D, Doom a Quake. Marek Španěl, šéf dalšího významného českého studia Bohemia Interactive, zase Beat Saber nedávno zařadil do svého abecedního výčtu domácích videoherních klenotů.

Raketový start rychle přilákal zájem nejen hráčů videoherních, ale i velkých hráčů byznysových. Dokonce těch největších. Investory ale v Beat Games dlouho odmítali. „Nepotřebovali jsme je. A v podstatě jsme ani nevěděli, k čemu by nám byli dobří. Ve chvíli, kdy dávalo smysl nějak škálovat, jsme už měli na účtu dost peněz na financování klidně stočlenného týmu,“ popisoval Ilavský.

Jenže rok po vydání hry přišel Mark Zuckerberg. „A to už za mě dávalo smysl prakticky ze všech hledisek. Po vstupu Facebooku jsme výrazně navýšili počet lidí ve firmě a začali do Beat Saberu dodávat mnohem víc zajímavého obsahu,“ dodal slovenský spoluzakladatel. Do té doby totiž tenhle globální fenomén vznikal v překvapivě malém počtu lidí. Ani poté ale kdovíjak nenarostl, před pár dny se ale zhruba čtyřicetičlenný tým o dva kolegy zmenšil.

Ján Ilavský i Vladimír Hrinčár pět let po akvizici, jejíž odhadovaná výše se počítá v miliardách, studio Beat Games opustili. „Byla to šílená jízda. A budoucnost vypadá ještě zajímavější. Stále mám pocit, že Beat Saber je jen na začátku, a těším se na to, co přijde,“ okomentoval svůj odchod Ilavský. A co jeho vlastní budoucnost? „Chtěl bych se vrátit ke kořenům a zaměřit se na inovativní hry.“

Odešli tak i dva ze zbývajících klíčových mužů Beat Saberu. Beck studio opustil už loni na jaře a s pomocí Tomáše Čupra z Rohlíku investuje do neslazených nápojů. Skončila tak bezprecedentně úspěšná kapitola českého videoherního průmyslu. Ján, Vladimír a Jaroslav díky Beat Saberu ze své firmy vybudovali donedávna největší české herní studio vůbec.

V roce 2020 na tento titul ani úctyhodné tržby 1,4 miliardy korun nestačily, ale na rekordní obrat 2,3 miliardy korun za rok 2021 už byla domácí konkurence krátká. O rok později nicméně tržby kvůli změně smlouvy s mateřskou společností spadly na pětinu. Ale na tom, že se z česko-slovenského Beat Saberu stal světový fenomén, to nic nezmění.