Konec tvůrců Beat Saberu. Zakladatelé Ján Ilavský a Vladimír Hrinčár opouští studio Beat Games

Říkali si Lokiman a Split. Už na střední škole se dali dohromady a začali vyvíjet hry. Tahle kamarádská cesta je dovedla až k tomu, že stvořili Beat Saber, hru považovanou za nejúspěšnější titul pro virtuální realitu vůbec. A k tomu, že jejich studio odkoupil Facebook. Slovenští vývojáři a spoluzakladatelé Vladimír Hrinčár a Ján Ilavský ale nyní studio Beat Games, donedávna největší domácí herní firmu, opouštějí.

„Odcházím z pozice kreativního ředitele v Beat Games. Posledních šest let bylo šílená jízda,“ uvedl na sociálních sítích Ilavský. „Chtěl bych se vrátit ke kořenům a zaměřit se na inovativní hry,“ naznačil své možné směřování. Obdobnou zprávu zveřejnil i Hrinčár, jenž uvolní pozici šéfa studia, které v roce 2022 oznámilo tržby 434 milionů, o rok dříve dokonce 2,3 miliardy korun.

S firmou se podle svých vyjádření rozcházejí v dobrém. „Velké díky celému týmu za všechny ty úžasné věci, co děláte. Jste skvělí a zvládnete to. Beat Saberu přeju jen to nejlepší,“ zmínil Hrinčár. „Budoucnost vypadá ještě zajímavější. Stále mám pocit, že Beat Saber je jen na začátku, a těším se na to, co přijde,“ dodal Ilavský. Více detailů slovenská dvojice pro CzechCrunch neuvedla.

Hrinčár a Ilavský spolu nejprve působili pod názvem Hyperbolic Magnetism, úspěch zaznamenali už s mobilním titulem Chameleon Run. Pak začali pracovat na VR hře Beat Saber, v níž hráči do rytmu hudby – včetně hitů od dřívějších i současných slavných interpretů – rozsekávají barevné kostičky. Následně spojili síly s českým skladatelem Jaroslavem Beckem. Studio Beat Games vzniklo v roce 2018 a už o rok později byl úspěch Beat Saberu tak výrazný, že vyústil v převzetí firmy Facebookem v miliardové transakci.

Foto: Beat Games Zakladatelé Beat Games: Vladimír Hrinčár, Jaroslav Beck a Ján Ilavský

Do té doby přitom zakladatelé studia investory odmítali. „Nepotřebovali jsme je. A v podstatě jsme ani nevěděli, k čemu by nám byli dobří. Ve chvíli, kdy dávalo smysl nějak škálovat, jsme už měli na účtu dost peněz na financování klidně stočlenného týmu. Ale když přišel Facebook, tak to za mě dávalo smysl prakticky ze všech hledisek,“ zmínil Ilavský v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch.

„Když jsem vytvořil první prototyp Beat Saberu, myslel jsem si, že to bude jen další malý sólový projekt podobný některým mým předchozím hrám. Ale tentokrát to bylo jiné, proto jsem požádal Vlada, aby se ke mně přidal. Byl to první krok k budování většího týmu. Začalo být jasné, že to asi nebude další malá hra,“ zmínil spolu s aktuálním oznámením svého konce ve firmě Ilavský. Po vstupu Facebooku se společnost výrazně rozrostla, donedávna dokonce platila za největší herní studio v Česku.

„Trvalo to několik let, ale teď můžu konečně říct, že plně důvěřuji týmu Beat Games,“ oznámil slovenský vývojář žijící v Praze. „Ze začátku jsem nebyl zvyklý důvěřovat lidem. Kontroloval jsem a předělával každý jednotlivý detail ve všech aspektech produktu od architektury kódu a grafiky až po beatmapy a marketingové materiály. Ten přístup ale nebyl udržitelný a věděl jsem, že se některých věcí budu muset vzdát,“ uvedl.

V Beat Games tak končí dva zbývající původní otcové zakladatelé. Třetí z trojice Jaroslav Beck se s herní firmou rozloučil už před rokem. Po svém odchodu rozjel značku neslazených nápojů Cans, s níž se po startu v Česku chce dostat i dál do Evropy, v čemž mu má pomoci i Tomáš Čupr, zakladatel online supermarketu Rohlík.