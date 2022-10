Punkrockový comeback snů. Blink-182 se v původní sestavě vracejí na scénu a jedou zbořit Prahu

Blink-182 hlásí zvučný návrat. Do slavné americké punkrockové kapely, která na přelomu milénia demolovala rádiové stanice hity jako All the Small Things, What’s My Age Again? nebo Adam’s Song, se totiž po sedmi letech vrací její původní zakládající člen, zpěvák a kytarista Tom DeLonge. A velkou novinku hudební skupina podpořila ohlášením celosvětového turné, v rámci kterého zavítá i do Prahy, aby zde zahrála jak původní pecky, tak dosud neslyšené skladby z nového studiového alba.

Říká se, že žádná punkrocková kapela devadesátých let neměla takový vliv jako Blink-182. Hudební uskupení, které vzniklo v roce 1992 na předměstí kalifornského San Diega, nejprve hrávalo ve velmi skromných podmínkách, než přišel rok 1996, kdy se o skupinu kamarádů Marka Hoppuse a Toma DeLonga začala zajímat velká vydavatelství. Jejich písničky se správným punkovým nádechem jednoduše bavily. V roce 1999 pak Blink-182 vydali album Enema of the State – a všechno se změnilo.

V pořadí třetí studiové album, na kterém se už z pozice hlavního bubeníka podílel i Travis Barker, zajistilo partičce tří hudebníků globální slávu, z níž náležitě těžili. Objížděli svět, nahrávali skladby pro miliony fanoušků, vyprodávali koncerty a také bavili lidi svými trefnými videoklipy i mnohdy ostřejšími texty. Zlomový moment ale nastal v roce 2005, kdy kapela ohlásila rozpad, údajně kvůli neshodám Hoppuse a Barkera s DeLongem. Šli si svou vlastní cestou.

Zatímco DeLonge založil skupinu Angels & Airwaves, která posluchačům servírovala alternativní, atmosferický rock, Hoppus s Barkerem zkusili štěstí s novou kapelou +44. Oba se ale později vrátili ke kořenům, obnovili Blink-182, najali nové členy a fungovali dál. V roce 2009 se DeLonge do kapely vrátil a nahrál s ní desku Neighborhoods, o šest let později z ní ale znovu vystoupil. Zdálo se, že s původní sestavou Blink-182 je definitivně konec.

Ačkoliv Blink-182 od roku 2015 v novém složení nahráli dvě relativně úspěšná alba California a Nine, něco tomu pořád chybělo. Skalní fanoušci ovšem pořád věřili, že by si bývalí kamarádi mohli mezi sebou urovnat spory a zkusit to ještě jednou. První náznaky znovuspojení přišly okolo roku 2021, kdy byla Hoppusovi diagnostikována rakovina. A patrně není lepšího času k vyříkaní starých věcí než v momentě, kdy váš život visí na vlásku.

Do éteru se dostaly informace, že si měla stará parta vše vyjasnit – že by se blížil další návrat? A ano, blížil. A byl potvrzen dnes. Blink-182 oficiálně napsali, že se do týmu vrací DeLonge, na tento pátek chystají vydat nový singl, který poodhalí zvuk nového studiového alba, a rovnou ohlásili i své dosud největší světové turné. V rámci něj zamíří mimo jiné poprvé do Latinské Ameriky, ale pro české publikum je zásadnější, že budou také v Praze.

Koncert v pražské O2 aréně je naplánován na 19. září příštího roku, přičemž předprodej vstupenek začíná už v pondělí 17. října. Očekává se, že Blink-182 zahrají v Praze dosud neslyšené skladby z nového alba, které má vyjít také příští rok, je ale možné, že se publikum dočká i legendárních pecek – ať už by šlo o I Miss You, All the Small Things nebo třeba First Date.