Pusťte si nové seriálové X-Meny a vraťte se na základku. Je to stejný devadesátkový nářez jako tehdy

Je rok devadesát něco. Možná nula něco. Pustíte televizi. Jenže už nejste žádné malé děti, kdepak, z Kačeřích příběhů už jste vyrostli. Teď sledujete Supermax, Animax, Jetix nebo Fox Kids. A tam do sebe ládujete naprosto fantastické animované seriály, jako byl devadesátkový Spider-Man. Anebo X-Men. Tyhle nostalgické vzpomínky se dnes vrátily. Na Disney+ dorazil seriál X-Men ’97.

Profesor X. Magneto. Wolverine. Cyclops. Jean Grey. Storm. Jubilee. Gambit. Beast. Prostě mutanti se superschopnostmi z komiksové party X-Men. A hlavní hrdinové animovaného seriálu, který formoval mnoho amerických, ale i českých mladých diváků. Ty postavy samozřejmě znáte i z pozdějších hraných filmů podle komiksů od Marvelu, ale jejich kreslená podoba měla jedinečné kouzlo. Od této středy se jím můžete nechat očarovat znovu.

Na streamovací službě Disney+ vyšly první dva díly nového seriálu X-Men ’97. I když, nového… Animovaná série s desítkou chystaných epizod je přímým pokračováním právě těch X-Menů, na které jste koukali na přelomu devadesátých a nultých let. Bije váš vnitřní nostalgik na poplach? Bojíte se zprznění dalšího kousku dětství laciným a marným pokusem o zachycení zábavy, kterou původní seriál přinášel? Tak buďte v klidu. Číslovka v názvu X-Men ’97 by klidně mohla být procentuální hodnocení.

Měli jsme možnost v předstihu zhlédnout první tři epizody, přičemž nové díly budou vycházet každý týden ve středu. A stále se nám nechce věřit, že v roce 2024 vznikl právě tenhle seriál v právě této podobě. X-Men ’97 totiž nejenže pokračují v příběhu oblíbených superhrdinů. Novinka po 32 letech navazuje i animací (která není lacině trhaná), vizuálním zpracováním a celkovou atmosférou. Je to vidět na první pohled, obraz je lehoulince zrnitý a neostrý, žádná přehnaná dokonalost. A je to skvělé.

Všechno vypadá skoro stejně jako tehdy v televizi. Superhrdinové jsou oblečení do klasických komiksových kostýmů. Scott Summers neboli Cyclops v civilu nosí světlé džíny, do kterých má zastrčené bílé tričko s límečkem. Gambit má zase hříšně ustřižené tílko. Záporáčtí roboti Sentinelové jsou legračně fialovo-růžoví. Žádná snaha o přehnaný realismus. Žádná transformace do moderní podoby. Žádná dekonstrukce. Seriáloví X-Meni jsou stále tak trochu sitcomová rodinka či parta spolubydlících.

Jako přímý přenos toho nejlepšího z devadesátek do současnosti to navíc nejen vypadá, ale i zní. Už od úvodních sekund, kdy se rozezní jeden z nejlepších intro songů v seriálové historii, až po anglický dabing. Ten z domácích diváků, kteří slýchávali české herce a dabéry, ocení jen někteří, ale X-Men ’97 vsadili na nostalgii i zde a přivedli hromadu původních představitelů animovaných hrdinů. Třeba Cala Dodda coby Wolverina.

Jasně, úsměv na tváři dospělejším divákům dnes mohou vyvolat občas škrobenější dialogy a poselství, ale na rovinu, vždyť i to ke staršímu seriálu, co se nakonec natáhl na pět sezón, patřilo. Ba co víc, to patří ke značce X-Men jako takové. Hrdinové, kteří své superschopnosti získali už po narození neobvyklou mutací, byli a jsou metaforou pro jinakost vůči „normální“ společnosti. A jejich příběh o (ne)toleranci je dnes minimálně stejně tak silný jako v šedesátých letech, kdy vznikli v komiksové podobě. Vlastně mnohem silnější.

Ale pozor, seriál není jenom čistá sázka na retro a nostalgii bez jakéhokoliv posunu. Autoři dobře vědí, že většina diváků nejspíš už nebudou děti. Občas na vás pomrknou s narážkou na dřívější dílo. Jindy přidají pár sekund čistě fanouškovského (či fanynkovského…) servisu. Zápletka, která se rozjede v prvních dílech, také má o něco víc vážnosti než kdysi. Stejně tak to alespoň prozatím vypadá, že X-Men ’97 nabídnou ucelenější příběhovou linku, než aby to byly jednotlivé díly s uzavřeným dějem.

Jestli jste se přejedli živých marvelovek, jestli vás nebaví jejich současná pseudovážnost i sázka na trapný humor, jestli vám chybí ta jemná dávka komiksové naivity a velká dávka komiksové barevnosti – anebo jestli se chcete prostě vrátit do dětství –, okamžitě si pusťte X-Men ’97 na streamu. A už teď se můžete radovat ze skutečnosti, že dostanou druhou i třetí sérii. Prostě a jednoduše slovy Cyclopse: „To me, my X-Men!“