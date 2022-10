Queen vydali nový song s Freddiem Mercurym. Poslechněte si první z šesti dosud nevydaných skladeb

Freddie Mercury sice zanechal svět chudší o svůj hlas už před více než třiceti lety, britští Queen však pokračují v šíření slávy svého královského jména. Nikoliv však dalším turné s náhradním zpěvákem nebo už několikátou kompilací svých rockových hitů, ale dosud nevydanou baladou Face It Alone, kterou jedna z nejslavnějších kapel historie dává k poslechu všem fanouškům. A v rukávu má i další nahrávky.

V pomyslném šuplíku nahrávacího studia ležela dlouhých čtyřiatřicet let. Původně ji ikonická kapela natočila pro své třinácté album The Miracle, ale přednost ve finálním výběru dostaly jiné songy v čele s hity I Want It All nebo Breakthru. Nyní se však skladba Face It Alone dočkala vydání online. A už v listopadu se k věrným fanouškům rockové královny dostane i na fyzických nosičích v gigantické reedici zmíněného alba.

Nebude přitom jediným údajně zapomenutým klenotem ze šperkovnice Queen. Sběratelská verze vyjde v nejluxusnější verzi na úctyhodných osmi discích, které budou obsahovat i záznamy z nahrávání alba. Přinese tak rovnou pětici dosud nezveřejněných písní s vokály Freddieho Mercuryho, který v roce 1991 zemřel v pětačtyřiceti letech na komplikace spojené s onemocněním AIDS.

Znovuobjevení Face It Alone oznámili dva ze zbývajících členů kapely Brian May a Roger Taylor už letos v červnu. „Našli jsme tenhle Freddieho klenot, na který už jsme tak trochu zapomněli. Je to opravdový objev. A je to nádherné,“ popsal bubeník Taylor v rozhovoru pro BBC Radio 2 během velkolepých oslav takzvaného platinového jubilea, tedy sedmdesáti let na trůnu skutečné britské královny Alžběty II., na kterých Queen vystoupili.

„Vlastně jsme tu skladbu měli celou dobu před očima. Několikrát nás napadlo se na ni ještě podívat, ale pokaždé jsme si řekli, že s ní nic nepůjde udělat. Ale pak jsme to ještě jednou zkusili a náš produkční tým prohlásil, že to zvládne. Mám radost, že jsme ji našli. A je skvělé, že po letech se zase všichni čtyři můžeme slyšet při nahrávání ve studiu,“ dodal kytarista May.

Face It Alone je pomalou a emotivní skladbou, jež provedením zapadá do pozdější tvorby kapely, která se proslavila songy jako Bohemian Rhapsody nebo Radio Gaga. A byť možnost slyšet čtyři minuty Freddieho Mercuryho v novém songu je pro hudebního fanouška nesmírně lákavá, nutně se nabízí otázka, jestli velkolepé vyhlášení nálezu spojené s megalomanskou reedicí alba The Miracle v sobě nenese o něco více komerčního cynismu než nefalšovaného nadšení ze znovuobjevení staré lásky.

Posledním studiovým albem rockových legend bylo Made in Heaven, jež vyšlo v roce 1995, tedy čtyři roky po Mercuryho smrti. I poté nicméně jeho hlas několikrát zazněl v uších fanoušků nanovo. V pokladnicích kapely se totiž polozapomenuté písně nalezly už dříve, v roce 2014 tak vzniklo album Queen Forever, na kterém se objevily tři nevydané songy. Včetně There Must Be More to Life Than This, duetu Freddieho Mercuryho s Michaelem Jacksonem.

Jinak se ale britská kapela dvaatřicet let bez Mercuryho věnovala spíš vydávání kompilací – za tu dobu stihla téměř tři desítky releasů – a udržování svého legendárního jména. Třeba i natočením snímku Bohemian Rhapsody, velice přikrášleného a sanitizovaného, ale přesto nesmírně zábavného filmu o historii kapely, který naprosto uchvátil i české publikum.

Navzdory bolestné ztrátě navíc zůstali Queen hudebně aktivní. Baskytarista John Deacon se sice stáhl do ústraní, ale May a Taylor po krátké pauze pokračovali ve vystupování. Mercuryho na koncertech nejprve několik let zastupoval Paul Rodgers, nyní je už přes deset let aktivní uskupení poloviny Queen s Adamem Lambertem. Toho prvně proslavila reality show American Idol, následně si vybudoval renomé úspěšného zpěváka.

Nejen podle nejskalnějších fanoušků kapely však jedinečně charismatický a výjimečně vokálně vybavený Mercury zůstává nenahraditelný. Kdysi pro album The Miracle nevyvolený, ale nyní nově vydaný song Face It Alone tak nabízí ojedinělou příležitost poslechnout si jej v jiné než důvěrně známé podobě, kterou proslavily ty největší hity hudební historie.