Radí s daněmi a večer vám doporučí víno. V Praze je jejich podnik jediný svého druhu

V listopadu slaví první narozeniny podnik, který nenápadně otevřel v karlínské Křižíkově ulici, na dohled od majestátního kostela svatého Cyrila a Metoděje. Stojí za ním Róza Kohoutková a Pavlína Půdová Franková, duo podnikavých žen, které dlouho působí ve světě daňového poradenství, stále více je to ale táhlo k vínu a kávě. A tak vznikl Winelist, vinný bar spojený s kavárnou, kde lze kvašený hroznový mošt degustovat, co hrdlo ráčí. Nalévat si tady totiž můžete sami, s pomocí moderních vymožeností zvaných koštomaty.

Když člověk probíhá kolem, nejspíš by ho ani nenapadlo, že se za výkladem s označením Winelist ukrývá tak impozantní prostor. Je potřeba mít trochu průzkumnickou náladu. To nejzajímavější se tady totiž odehrává ve večerních hodinách a v podzemí. Přes den si sem můžete skočit na kávu z české pražírny Beansmith’s Coffee a koupit si třeba lahev vína na doma. Když se ale setmí, skutečně stojí za to objevit část vinárny, do které se sestupuje po dřevěném schodišti.

„S kolegyní Rózou jsme hledaly únik z korporátního světa. Začala si rozšiřovat obzory v oblasti vína společně se svým partnerem a oba tomu hodně propadli, mě osobně zase bavila káva. K vínu ale máme blízko všichni,“ směje se jedna z majitelek Pavlína Půdová Franková, když vypráví, jak se vlastně Winelist zrodil. Když se proto naskytla příležitost dostat se k prostoru v nově zrekonstruovaném domě v Karlíně, dámy neváhaly.

S projektem oslovily architektonické studio Collarch, které si za výsledný interiér vysloužilo ocenění Interiér roku v kategorii Veřejný interiér. Celý prostor zjemňují zaoblené hrany a kouty obvodových zdí a oku lahodící kombinace barev v doprovodu dřeva. Nad schodištěm se vlní podhled z ohýbaných mosazných plátů připomínající baldachýn a svítidlo, které vypadá jako měsíc v úplňku.

Foto: Karolína Matušková Horní část je vyhrazena pro kavárnu, celé spodní patro ukrývá ráj pro milovníky vína

Podzemí je pak rozčleněno na několik místností, kde se dá sedět či postávat – každý si tady najde to svoje degustační zákoutí. Dominantou prostoru jsou ale zmíněné samoobslužné automaty na víno neboli koštomaty. V nich se skví desítky lahví vína, které jsou poskládány podle pečlivě promyšleného systému. V takovém rozsahu v Praze žádný jiný podnik samoobslužné automaty na víno nevyužívá a ani v Česku takových míst moc nenajdete.

„Od začátku jsme svůj podnik chtěly pojmout trošku jinak. Jelikož obě pracujeme ve velké společnosti, která staví na předávání znalostí, líbilo se nám i Winelist pojmout edukativně. Tak aby lidé mohli přijít a klidně si porovnat jeden typ vína z různých koutů světa nebo naopak z jednoho koutu několik různých odrůd, případně zkusit rozdíl mezi naturálními a tradičními metodami,“ vysvětluje Franková.

Při zařizování prostoru se tak majitelky rozhodly vybavit svůj podnik právě italskou technologií v podobě koštomatů. Lahev vína se do prostoru s ideální teplotou pro daný druh umístí okamžitě po otevření, stroj rychle odsaje přebytečný vzduch, aby nedocházelo k oxidaci, a pak už si mohou hosté dávkovat víno do skleničky dle libosti. Vybírat přitom mohou ze tří porcí – 25, 75 a 125 mililitrů. Při příchodu do podniku dostane host kartičku, kterou si nabije na požadovanou částku, a následně ji zasouvá přímo do automatu.

„Zároveň stavíme na tom, že se u nás vína rychle točí. Lahví tu máme šedesát čtyři, a když přijdete za měsíc, je velmi pravděpodobné, že většina z nich se mezitím obmění. Nahoře máme jeden koštomat s osmi lahvemi, které držíme stabilně – jde o naše nejlépe prodávané kousky. Podzemní část je pak určena těm, kdo chtějí vína více prozkoumávat,“ popisuje Franková.

Obě ženy si dobře uvědomují, že někteří hosté upřednostňují při večerním ochutnávání vína soukromí. Chtějí si povídat a nevyhovuje jim, když se kolem nich celý večer točí someliér. „Na každé směně ale someliéra máme – je k dispozici jen ve chvíli, kdy to host vyžaduje. Pro hosty, kteří nechtějí ochutnávat úplně naslepo, jsme navíc připravily takzvané cesty.“

Foto: Collarch Celý prostor je vybaven samoobslužnými automaty na víno

Když někdo holduje plným, hutným vínům, cesta ho odkáže na takové lahve, které přesně splní jeho představy o ideální sklence. Případně se může orientovat podle mapy koštomatů, jelikož i ty jsou tematicky rozdělené – v jedné části se nacházejí vína z Nového světa, v jiné pak velmi lehká vína, v další například pouze počiny z naturálního ranku.

„Každá lahev má důvod, proč na daném místě je a proč je tam právě teď. Například tu můžeme mít nějaký sauvignon, který se vyplatí porovnat s jiným, protože díky tomu člověk krásně pozná, čím se může tato odrůda lišit. Róza celý systém hodně promýšlí, proto ani neobjednáváme vína po stovkách, ale od každého vinaře bereme třeba jen dva druhy po malém množství,“ dodává Franková.

V současné době se ve sklepě Winelistu nachází přes dvě tisícovky lahví z Moravy – například od Stávka, Kamila Prokeše nebo z vinařství Gurdau –, ale také z Francie, Itálie, Španělska, Jihoafrické republiky i dalších vínem proslulých zemí. Stačí jen sestoupit do podzemí pod měděným baldachýnem a začít objevovat.