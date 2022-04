Řadové domky nejsou pouze londýnským fenoménem. Ulice zaplněné navlas stejnými budovami namačkanými na sebe tvoří části mnoha českých měst a vesnic. Lze je obdivovat i na Praze 6, kde jeden z domů po radikální rekonstrukci doslova vybočuje z řady. A přináší bydlení plné soukromí a komfortu.

V Česku vznikaly za socialismu kolonie okálových řadovek. Ty však po letech ztratily mnohé ze svého původního šarmu a na kráse jim nepřidal ani fakt, že při jejich výstavbě byl často využíván nebezpečný azbest. Jediným řešením, jak z těchto domků opět udělat pro obyvatele nezávadné místo, navíc vhodné pro moderní styl života, se stávají rozsáhlé rekonstrukce.

Že tyto snahy mohou dopadnout na výbornou, dokazuje i nedávná rekonstrukce domku na Praze 6. Před přestavbou se jednalo o klasickou řadovku. Požadavek majitelů byl jednoduchý – přeměnit dům na objekt vycházející vstříc individualitě a pohodlnému městskému bydlení.

Foto: Alex Shoots Buildings Velká okna propojují zahradu s obytnou částí domu

Největší výzvou projektu bylo vyřešit původní koncepci domu. Ta se totiž snažila pracovat s terénní nerovností pozemku, díky čemuž spodní podlaží mizela v terénu a dovnitř pronikalo jen minimum světla. První patro domu se navíc komplikovaně napojovalo do špatně přístupné zahrady a útulnosti nepřidávala ani nízká výška stropů dvou bytových jednotek uvnitř domu.

Rekonstrukce v podání SOA architekti se tak nesla ve znamení sjednocení celého domu, a to jak z hlediska exteriéru, tak i interiéru. Exteriér dostal obložení z vláknocementových desek, které přecházejí i do roviny střechy. Obklady doplňují také bohaté prosklené plochy, které otevírají vnitřní prostory směrem do ulice, ale především do zeleně malé zahrady se vzrostlou třešní a bazénem.

Veškerá koncepce vnitřního uspořádání se odvíjela od schodiště. Spodní část domu, do které bylo i díky prolomenému oknu přivedeno maximum světla, byla vyhrazena ryze servisním funkcím. Nalezneme zde vstupní halu, šatnu, místnost pro domácí práce a také fitness se saunou.

V prvním patře se nachází obytný prostor rozkládající se mezi velkými okny, která nabízejí výhled do ulice i zahrady. Ta je po výškovém posunu podlah v úrovni prvního patra, se kterým je propojena terasou. Poslední podlaží zůstalo vyhrazeno dětským pokojům a ložnici s předsíní, šatnou a koupelnou.