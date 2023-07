Rajčatové sugo, mozzarella a bazalka jako recept na štěstí. Víme, kde si dát nejlepší pizzu v Česku

Jestliže na světě existuje jedno jídlo, které milují všichni bez výjimky, pak je to pizza. Malý zázrak kruhového tvaru pokrytý vrstvou rajčatového suga nebo smetany, na který lze přidat takřka jakékoliv přísady. I když o tom, jestli na ni patří třeba takový ananas, by se dalo dlouze polemizovat. Ať už patříte do skupiny „rozhodně ne“ nebo „pizza jedině s ananasem“, díky našemu přehledu pizzerií v Česku budete už vždycky vědět, kam se u nás za oblíbenou italskou specialitou vydat. A nespálit se.

Pizza da Pietro, Plzeň

Plzeň se už spoustu let objevuje na seznamu milovníků pizzy, jelikož se tady nachází podnik Pizza da Pietro. Jeho majitel Petr Soukal se vydal na zkušenou přímo do Neapole, aby mohl um tamního mistra Luigiho Castalda přinést do pivní metropole. Spoustu času pak věnoval vývoji těsta, aby by bylo co nejchutnější a lehce stravitelné. Kombinují zde tak různé druhy mouky a pizzu pečou v neapolské peci na dřevo.

Velkou předností plzeňské pizzerie je také výběr surovin. „Nespokojili jsme se s tím, co najdeme v Makru nebo co do Čech dováží italští distributoři. Za sedm let jsme si vytvořili selekci produktů z celé Itálie. Hledáme kvalitní produkty od malých řemeslných výrobců, které známe osobně,“ říká Soukal. Z Kampánie tak dováží buvolí mozzarellu, ze Sorrenta olivový olej, z úpatí Vesuvu rajčata a italské uzeniny z oblasti pohoří poblíž Caserty.

Kdo má rád klasiku, neměl by minout zdejší DOP s buvolí mozzarellou, za zkoušku stojí ale i místní speciality. Třeba Pancetta e Pattate s citronovou majonézou, bramborovými chipsy, pecorinem a rozmarýnovým prachem. A dobrá zpráva pro Pražany? V listopadu otevře Pizza da Pietro na Vinohradech.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Pizzeria Da Pietro (@pizzeriadapietroplzen)

Le Pizze di Frankie, Praha

Francesco Gallucci alias Frankie začal své pizzařské umění pilovat nejprve doma. Učil se podle internetových receptů a ve volném čase dělal pizzy pro přátele, až si postupně troufnul na to představit je světu. Dnes provozuje úspěšný pizza koutek v Nuslích, kde se dá při troše štěstí ulovit v hezkém počasí i místo k sezení. „Naše pizza je prémiový produkt, používáme velmi kvalitní suroviny, všemu věnujeme maximální péči, ale stále si držíme jistý punkový punc,“ říkal ve Frankie v rozhovoru pro CzechCrunch.

I přes zmíněný punkový punc zde k pizze přistupují ve vší vážnosti, nebojí se ale experimentovat s přísadami. Naprosto skvělá je třeba Bambola s ricottou, mortadellou a pistáciemi. Frankieho pizzy mají průměr 25 centimetrů, velkému hladovci tak jedna k úplnému zasycení nemusí stačit.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Le Pizze di Frankie (@lepizzedifrankie)

Doe Boy, Brno

Nenápadné bistro v suterénu domu ve Štefánikově ulici ukrývá pizzové skvosty, o které se tady starají velký nadšenec do neapolského stylu Edvin a jeho partnerka Barbora. Edvin se k pizzařskému řemeslu dostal jako samouk, ale postupně ho vycizeloval tak, že dnes dělá rozhodně jednu z nejlepších pizz v Česku. Od začátku totiž věnuje pozornost především těstu, což se ostatně odráží i v názvu podniku.

Pizza je tady dokonale vláčná a nadýchaná, má vysoké, mírně připálené okraje. Zaměřují se tady na klasiku, jako je Margherita, Funghi s hřiby porcini nebo Diavola s pikantním salámem Ventricina, ale také na speciální, neotřelé kombinace. Sázkou na jistotu je tady pizza s mortadellou a pistáciemi nebo Tartufata s vynikajícím lanýžovým krémem.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Doe Boy (@doe_boy_brno)

Amunì, Praha

Ve vinohradské pizzerii Amunì se její zakladatel Massimo Giuliana od začátku soustředil na tak trochu jinou pizzu. Už jako dítě mohl pozorovat svou sicilskou babičku, když pekla chleba pro celou rodinu, a vždy ho fascinoval její procítěný přístup a také to, jak se těsto při kynutí mění před očima – tedy za předpokladu, že mu dá člověk dostatek prostoru a trpělivosti. V Amunì tak začal připravovat pizzu v duchu slow food, což pro lepší představu znamená, že dbá na to, aby si každý host jídlo skutečně vychutnal a aby všechny suroviny dostaly tu nejlepší péči, beze spěchu.

Těsto tady tak kyne minimálně čtyřiadvacet hodin, pracují zde přitom s vlastním pšeničným kváskem a používají mouku mletou na mlýnském kameni. Výsledek je vždy krásně nadýchaná křehká pizza s vyššími okraji, ale ne tak vysokými, jako je tomu v případě neapolské pizzy. Uvítají ji tedy ti, kdo nemají rádi příliš „buchtovité“ okraje.

Pizzy tady pak dělí do tří kategorií: klasické, sezónní a speciální gourmet: „Pizza gourmet se sušenou šunkou San Daniele, burratou, mozzarellou fior di latte a sladkou fíkovou hořčicí je volbou číslo jedna. Vynikající a svěží na léto je například pizza gourmet s mozzarellou fior di latte, cherry rajčátky, stracciatellou a citronovou kůrou. Snažíme se o harmonii chutí a vůní, i proto je každý díl pizzy gourmet dekorovaný zvlášť,“ doplňuje Katarína Sommerová z Amunì.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Amunì Praha | italian restaurant (@amuni_praha)

Slice Slice Baby, různé lokality

Kateřina Jakusová dlouho působila v pražské Esce, kde se vypracovala až na pozici zástupkyně šéfkuchaře. A aby se nenudila, zajela si také na stáž do dánské restaurace Noma, kterou dobře zná každý kulinářský nadšenec. Nakonec přeskočila do pekařského řemesla, ze kterého to byl už jen krok k vlastnímu pop-up projektu Slice Slice Baby. Ten nestaví na ničem jiném než na skvělé pizze. Metodou pokus omyl se kreativní žena dopracovala k počinům, na které se při každé její pop-up akci stojí fronty.

Jakusová své fantazii při pečení pizzy meze neklade, hází na ni tak ingredience, jako je BBQ kuře, zauzená zelenina, miso nebo medvědí česnek. A i když to zní pro někoho možná až moc experimentálně, vězte, že jde pokaždé o báječný chuťový zážitek. Gastronomičtí ptáčci navíc zpívají, že by letos mohla Slice Slice Baby otevřít vlastní provoz v pražských Holešovicích. Máme se tak na co těšit.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Slice Slice Baby (@slice_slice_baby__)

San Carlo, Praha

V Praze se dlouhodobě řadí mezi podniky, které mají nevypilovanější pizzu, restaurace San Carlo. O její kvalitě svědčí i fakt, že především její pobočku v Dittrichově ulici navštěvuje spousta místních Italů a italštinu tady často slyšíte i na place. Kromě Dittrichovy se San Carlo nachází také na Tržišti na Malé Straně, na Miladě Horákové a čerstvě také v Karlíně v Šaldově ulici.

Všechny podniky působí trochu „oldschoolově“ a nutno podotknout, že člověk někdy musí přivřít oko kvůli svéráznosti obsluhy. Nic to ale nemění na tom, že pizzu tady dostanete při každé návštěvě stejně skvělou. A po tom, co se člověk vrátí z dovolené v Itálii, naopak ocení, jak moc jsou vlastně podniky San Carlo autentické. Do Itálie totiž gentrifikace v podobě stylových hipsterských podniků ještě nedorazila, ale málokde se najíte lépe.