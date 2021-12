Politici, zvlášť ti mladší, když se jim přihodí nějaký skandál, kvůli kterému musí odstoupit, obvykle říkají, že očistí své jméno a zkusí se vrátit na výsluní. Bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz na tuto cestu rezignoval – a vydal se vstříc technologickému světu. I když k politice bude mít podle všeho pořád dost blízko. Nastoupí jako lobbista k miliardáři Peteru Thielovi. Spoluzakladatel PayPalu nebo Palantiru a první investor Facebooku je klíčovou silou mezi americkými republikány a zjevně má mnohem větší ambice.

Sebastian Kurz odstoupil z kancléřského postu v říjnu poté, co sídlo rakouské vlády prohledala policie. Už nějakou dobu totiž čelil podezřením, že se svými kolegy použil veřejné prostředky například na zaplacení ve svůj prospěch „cinknutých“ průzkumů nebo na kampaně proti svým konkurentům.

Jednou z vedlejších obětí jeho rezignace byla i ceremonie k udílení německé ceny Franka Schirrmachera pro mimořádné světové intelektuály, jejímž laureátem pro rok 2021 byl vyhlášen Peter Thiel. Tím, kdo mu ji v Berlíně měl předat a pronést u toho i slavnostní projev, měl být právě ambiciózní, teprve pětatřicetiletý Kurz. Kvůli aféře ale ze setkání s Thielem sešlo. Ovšem ne na dlouho.

Investor Peter Thiel je také spoluzakladatelem Palantir Technologies Foto: Dan Taylor/Heisenberg Media

Kurz měl pověst zázračného politického dítěte a v minulosti se o něm hovořilo jako o možném příštím lídrovi Evropy, protože – zdánlivě – našel recept na renesanci tradiční pravicové politiky, kterou doplnil několika populistickými postupy, třeba kritikou imigrace. Obvinění, která jsou proti němu vedena, vždy popíral. A pro Thiela, který se netají tím, že chce přebudovat politický řád a fandí někdy až radikální pravicové politice, to zjevně problém nebyl.

Kurz k němu má nastoupit údajně v prvním čtvrtletí roku 2022 a má se stát šéfem strategie v jeho investiční společnost Thiel Capital. Objevily se i spekulace, že by mohl jít pracovat pro řadou mýtů opředenou firmu Palantir Technologies, která spolupracuje s mnoha vládami, jimž pomáhá s datovou analýzou nebo s vyhodnocováním armádních cílů pomocí umělé inteligence. Protože je ale Palantir na burze v New Yorku, angažmá člověka s potenciálním trestněprávním škraloupem je vyloučené.

Mnohem spíš bude Kurz, který se velmi dobře zná s většinou evropských politiků, a zvlášť těch východo- a středoevropských, prodlouženou rukou Petera Thiela k jejich vládám. Kurz a jeho lidovci měli vždy nadstandardní vztahy jak s německou CDU/CSU, tak s Viktorem Orbánem v Maďarsku, s ODS v Česku a dříve i s Andrejem Babišem.

Thiel, který se netají libertariánským pohledem na svět (je tedy pro výraznou podporu individuality a svobody a co nejmenší roli státu, který má být maximálně efektivní), se v posledních letech stal klíčovou silou v americké politice. Tento rodák z německého Frankfurtu má své byznysové zázemí v Silicon Valley, kde spolu s Elonem Muskem založil PayPal a později pomáhal s rozjedem Facebooku. Dost se ale od dalších technologických miliardářů liší.

V roce 2016 byl jedním z mála podporovatelů Donalda Trumpa z křemíkového údolí, a to i přes to, že Trump a jeho příznivci se dost nevybíravě stavěli k právům menšin. A Thiel se nijak netají tím, že je homosexuál. Trumpovi ale na kampaň věnoval několik milionů dolarů. Později se sice názorově rozešli, Thiel ale zůstal republikánům věrný.

Great to meet @peterthiel at #MSC2017 and to discuss how #digitalization changes our world. Thanks for the opportunity! pic.twitter.com/WWcodmnZVS — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 17, 2017

Aktuálně pomáhá s kampaní dvěma mladým nadějím pravice v USA – spisovateli J. D. Vanceovi a Blakeu Masterovi, kteří se chtějí dostat do Kongresu a kteří se netají podobným pohledem na svět jako Trump. A politika je minimálně v USA to hlavní, co teď Thiela zajímá. V Evropě to aspoň zatím bude naopak spíš byznys – Palantir tu není zdaleka tak dobře uchycený jako jinde ve světě.

S Kurzem se Thiel zná nejpozději od roku 2017, kdy se potkali na bezpečnostní konferenci v Mnichově, o čemž svědčí jejich společná fotografie na Twitteru. Každopádně pro bývalé politiky nebo lidi z jejich okolí není přechod směrem k velkému byznysu nic výjimečného. Šéfem globální komunikace a hlavním lobbistou společnosti Meta, tedy někdejšího Facebooku, je bývalý místopředseda britské vlády Nick Clegg. Pro Uber zase svého času pracoval David Plouffe, poradce exprezidenta USA Baracka Obamy.

Peter Thiel patří i k nejvlivnějším postavám byznysové zaoceánské scény. A to nejen kvůli tomu, že podle magazínu Forbes disponuje jměním přes tři miliardy dolarů. Kromě toho, že stál u vzniku PayPalu, byl prvním investorem Facebooku a spoluzaložil Palantir Technologies, je také stratégem fondu Founders Fund, který dal peníze do Airbnb nebo SpaceX. A je také autorem úspěšné a především v Silicon Valley uznávané knihy Zero to One.