Rakousko od března zavede daň na příjmy z kryptoměn. Bude skoro dvakrát vyšší než v Česku

Kryptoměny se v posledních měsících usilovněji řeší i na vládní úrovni a Rakousko je toho nejnovějším příkladem. Jeden z našich čtyř sousedů oznámil, že majitelé digitálních mincí budou od příštího roku muset platit daň z příjmu z kryptoměn, a to konkrétně 27,5 procenta. V Česku je sazba nižší.

Nový zákon vejde v Rakousku v platnost 1. března roku 2022 a bude se vztahovat na všechny kryptoměny, tedy jak na nejrozšířenější bitcoin či ethereum, tak i méně populární tokeny. Nebude přitom rozhodující, jak dlouho člověk bitcoin nebo jiné digitální měny vlastnil. Jak rakouské ministerstvo financí dále dodalo, daňová sazba bude stejná jako u akcií.

Podle ministra financí Gernota Blümela chce kabinet přispět k odbourání nedůvěry a předsudků vůči novým technologiím. „Zároveň zajišťujeme větší spravedlnost pro investory a rovné podmínky na trhu,“ zmínil. Novinka se bude vztahovat na všechny kryptoměny nabyté po letošním 28. únoru. Krypto nakoupené předtím (a držené déle než jeden rok) se po prodeji danit nebude.

Nový plán ze strany rakouské vlády přichází jen chvíli poté, co bitcoin překonal hranici 68 tisíc dolarů (bezmála 1,5 milionu korun) a vystoupal tak během obchodování v Asii na nové historické maximum. Rekord pokořilo i ethereum, druhá největší virtuální měna současnosti, která dosáhla hranice 4 815 dolarů (lehce přes 105 tisíc korun). Nyní osciluje na hranici okolo 4 700 dolarů, bitcoin pak na úrovni 66 900 dolarů.

Kryptoměny se daní také v Česku, a to stejnou sazbou jako akcie – konkrétně 15 procenty ze zisku. Zatímco u akcií je ovšem držitel v případě, že cenný papír prodá po déle než třech letech, od placení daně osvobozen, v případě kryptoměn to neplatí. Například v Německu se ale po roce držení kryptoměna při prodeji danit nemusí.

Pokud se kryptoměna prodává, je navíc důležité určit, z čeho se daň počítá. „Řeší se, co je to vlastně nabývací cena. Kdybyste před rokem koupili jeden bitcoin a pak ho prodali, tak je to jasné. Kdybyste ale nakupovali tak, jak to dělá řada lidí, třeba každý týden po částech a naakumulovali jeden bitcoin, pak při prodeji není jasné, jaká byla nabývací cena nebo jakou část bitcoinu zrovna prodáváte,“ vysvětlil v červnu pro server Novinky.cz Tomáš Ditrych z advokátní kanceláře Mavericks.

S přispěním ČTK.