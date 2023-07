Rakousko si došlápne na piráty silnic. I těm ze zahraničí začne za vysokou rychlost zabavovat vozy

Čeští poslanci nedávno schválili zvýšení maximální povolené rychlosti na českých dálnicích na 150 km/h. Tato novinka by měla pomoci zvýšit plynulost provozu, platná však bude jen na vybraných rovinatých a dobře přehledných úsecích dálnic – a jen za vyhovujících podmínek. Někteří řidiči však nemají problém uhánět po dálnicích daleko vyšší rychlostí již nyní, a to nejen v České republice. V Rakousku se však takový spěch nemusí od příštího roku vůbec vyplatit. Tamní úřady si chtějí tvrdě došlápnout na ty, kteří svou rychlou jízdou ohrožují ostatní účastníky provozu, začnou jim proto za rychlou jízdu zabavovat vozy.

Nápad, jak tvrdě trestat ty, kteří si běžné rakouské komunikace pletou se závodním okruhem, přišel v prosinci loňského roku. V polovině června tohoto roku pak rakouská vláda rozhodla, že se tento trest dostane do pravidel tamního silničního provozu, přičemž platnosti nabyde od 1. března roku 2024, jak informovalo Aktuálně.

Policisté díky tomu získají možnost zabavit na místě automobil a následně jej prodat. Mohou tak učinit nejen v případě rakouských řidičů, ale na pozoru by se měli mít například i turisté z České republiky, kteří Rakouskem jen projíždí třeba na jih k Jadranu.

I jim může policie vůz zabavit, a to v případě, kdy vyhodnotí, že řidič jednal zvláště nebezpečně a ohrožoval svou jízdou nejen život svůj a posádky vozu, ale i ostatní účastníky provozu. Tato situace dle paragrafů nastává v momentě, kdy řidič překročí maximální povolenou rychlost v obci o více než 60 km/h a mimo obec o 70 km/h.

Foto: Depositphotos Rakouská policie začne pirátům silnic zabavovat vozy

Pokud se tak stane poprvé, auto bude řidiči zabaveno dočasně na dva týdny. Pokud se však bude řidič takto vysokého překračování povolené rychlosti dopouštět opakovaně, o automobil přijde na trvalo. Policie v tomto případě bude čerpat z dat o přestupcích až čtyři roky nazpět, takže zabavení může v případě notorických potížistů přijít velmi rychle.

Novinka však myslí i na ty, kteří překročí maximální povolenou rychlost skutečně výrazně. Vůz ženoucí se v obci více než 80 kilometrů v hodině nad povoleným limitem přirovnávají tamní politici ke zbrani, kterou se nebojí dotyčnému odebrat. Pokud tedy řidič jede v obci více než 130 km/h a mimo obec o 90 km/h nad povoleným limitem, je mu vůz zabaven na stálo, i kdyby se takového prohřešku dopustil vůbec poprvé.

Zabavené vozidlo následně míří do aukce. Sedmdesát procent ze získané sumy získá Fond silniční bezpečnosti a zbytek připadne místní samosprávě. Pokud se řidič dopustí činu s vozem, který mu nepatří, tedy je například z půjčovny či na leasing, takový automobil do dražby nezamíří, ale řidič přijde o řidičské oprávnění, a to na doživotí.

Se zabavením vozu se navíc pojí i vysoká pokuta za spáchání daného prohřešku. Ta se může v některých případech vyšplhat až na částku pět tisíc eur, tedy přibližně 120 tisíc korun. To všechno jsou důvody, proč se v Rakousku vyplatí sundat nohu z plynu a držet se předpisů, dle kterých smí řidiči jet v obci maximální rychlostí 50 km/h, mimo obec 100 km/h a na dálnici 130 km/h.