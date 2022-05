Rapper Drake hraje vlastní ligu. S nahrávací společností uzavřel smlouvu za stovky milionů dolarů

Rap se už před několika lety stal nejposlouchanějším hudebním žánrem ve Spojených státech i jinde ve světě. Jedním z jeho největších jmen je Drake, který díky své popularitě nedávno podepsal extrémně lukrativní smlouvu s nahrávací společností Universal Music Group (UMG). Podle odhadů si má slavný rapper díky ní přijít až na stovky milionů dolarů.

Spolupráce umělce s firmou má zahrnovat širokou škálu formátů, tvorbu nahrávek, jejich vydávání, merchandise a práci s vizuálními médii. Ačkoliv se dohoda uzavřela už loni, ředitel UMG Lucian Grainge ji potvrdil až nyní v rámci ohlašování finančních výsledků za první letošní čtvrtletí. Co ale nezaznělo, je hodnota smlouvy.

Tu ovšem nejspíš odhalil sám Drake v jedné ze svých skladeb. Jak poznamenal server Variety, v písni Lemon Pepper Freestyle z loňského EP Scary Hours 2 se objevuje text „Three-sixty upfront, it all comes full circle“ (Tři sta šedesát předem, kruh se uzavírá), což podle magazínu může odkazovat k 360 milionům dolarů (8,3 miliardy korun).

Jiní zase zmiňují, že skutečná částka může přesahovat čtyři stovky milionů dolarů. A objevila se i přirovnání k mimořádně lukrativním smlouvám, které uzavírají známí sportovci. Pětatřicetiletý hudebník studiu prý vydělává i 50 milionů dolarů ročně, jelikož patří mezi nejznámější jména světového zábavního průmyslu a znovu a znovu dominuje žebříčkům prodejů i poslechů. Například se stal prvním, kdo pokořil 50 miliard přehrání na Spotify.

Reprofoto: Drake/YouTube Drake ve videoklipu ke skladbě Way 2 Sexy

Drake se společnostmi spadajícími pod UMG pracoval už dříve, s vydáním veleúspěšného alba Scorpion v roce 2018 ale jeho smlouva vypršela. Následujících několik projektů jako mixtape More Life a Dark Lane Demo Tapes tak vydal prostřednictvím vlastního labelu OVO nebo v nezávislé spolupráci. Ze všech nahrávek se staly komerční hity, takže ještě dále pomohly upevnit rapperovu hodnotu pro byznys.

Loni pak vyšlo Drakeovo nejnovější album Certified Lover Boy. Ačkoliv ho kritika a část posluchačů označila za jeden z jeho nejméně zajímavých projektů, kterému chybí snaha rozvíjet se, dařilo se mu skvěle. Deska okamžitě prolomila rekordy nejposlouchanějších novinek za první den na Apple Music i Spotify, v žebříčku nejprodávanějších alb Billboard 200 debutovala na úplném vrcholu.

Podle Mezinárodní federace hudebního průmyslu se Drake stal po BTS, Taylor Swift a Adele globálně čtvrtým nejprodávanějším umělcem roku 2021. Díky podobným statistikám si dokáže u nahrávacích společností diktovat podmínky jako masivní výplatu předem plus podíl ze zisků.

Syn bubeníka a učitelky ale přes svůj úspěch v hudebním průmyslu ani zdaleka není nejbohatším rapperem, opravdu velké peníze totiž neleží v prodaných albech, smlouvách s nahrávacími společnostmi či ve výdělcích z koncertů. V roce 2019 se Jay-Z stal prvním dolarovým miliardářem hip-hopového světa díky tomu, že vlastní výrobce vína Armand de Brignac či streamovací službu Tidal i díky investicím do Uberu, umění a nemovitostí.

Foto: OVO Přebal alba Certified Lover Boy

Mezi nové miliardáře, kteří vzešli z hudebního průmyslu, patří také Rihanna a Kanye West. Barbadoská zpěvačka těží hlavně z úspěchu kosmetické značky Fenty Beauty, West zase ze spoluprací v módním průmyslu. Díky řadě oblečení Yeezy Adidas a Gap magazín Forbes jeho jmění odhaduje na asi dvě miliardy dolarů.

Drakeova smlouva v každém případě ukazuje, že vliv nahrávacích společností je stále obrovský. I v době téměř neomezeného přístupu k možnostem tvorby a platformám, jako jsou Tik-Tok, Soundcloud a další, spolupracuje naprostá většina umělců z žebříčku Billboard 200 s velkým labelem.