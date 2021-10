Zdražování citelně zasáhlo i sektor stavebnictví, což se projevuje nejen u novostaveb, ale raketově rostou i ceny rekonstrukcí. Své o tom ví také skupina EHS Marka Rosenbauma, pod kterou spadá portál Bezrealitky.cz či polovina realitní společnosti Maxima. Skupina v rámci svých mikrodeveloperských aktivit skupuje nemovitosti, které opravuje a následně je opět prodává. Generální rekonstrukce jsou však finančně stále náročnější, a proto se EHS rozhodla vsadit na trend tzv. udržitelných rekonstrukcí prostřednictvím startupu Room Story.

Za poslední měsíce má skupina European Housing Services (EHS) na svém kontě více než 60 nákupů domů, bytů a chalup, jejichž celková hodnota přesáhla 300 milionů korun. Více než čtvrtinu jich vrátila zpět na trh ve výrazně lepší kondici, k čemuž pomohly rozsáhlejší rekonstrukce. Jenže stále se zvyšující ceny ve stavebnictví představují pro tento obchodní model problém.

Cena rekonstrukcí se za poslední rok zvedla až o třetinu. Připlácí se za stavební materiály, dodávka celé řady z nich je nevyzpytatelná, což zase prodražuje stavební práce. „Vzhledem k tomu, že naše mikrodeveloperské aktivity jsou nízkomaržové, je pro nás růst cen rekonstrukcí klíčové téma,“ uvádí Hendrik Meyer, šéf EHS.



„Všechny rekonstrukce děláme s tím, že nemovitost chceme prodávat běžným zájemcům za férovou cenu. To na nás vyvíjí velký tlak, který ovšem přináší skvělé výsledky,“ dodal Meyer. Do rekonstrukcí má přitom EHS v plánu do konce tohoto roku investovat více než 100 milionů korun. Ovšem počet projektů, které bude za tuto sumu skupina schopna rekonstruovat, se s kontinuálním růstem cen neustále snižuje a rychlá návratnost se vytrácí.

Hendrik Meyer, šéf Bezrealitky.cz a nově vzniklé skupiny European Housing Services Foto: Bezrealitky

Proto EHS začala hledat cestu, jak nemovitosti rekonstruovat, a přitom nepřicházet o zisky. Touto cestou je tzv. refresh či udržitelná rekonstrukce. Zatímco se během generální rekonstrukce celý interiér oholí až na obvodové zdivo a vše se instaluje nové, v případě udržitelné rekonstrukce se pracuje s tím, co už v domě je.

Tam, kde to jde, se původní prvky oživují, opravují a renovují a nahrazována je tak pouze část původního vybavení. Nemovitost si díky tomu zachovává původní architektonické prvky a spolu s nimi i celkovou atmosféru. Pro investora navíc tento přístup znamená možnost realizovat rekonstrukci objektu rychleji a levněji.

„Naprostá většina generálních rekonstrukcí dnes funguje tak, že kompletně vyklidíte původní prostor a následně do něj instalujete nové povrchy, obklady nebo třeba dveře. Ze své praxe vím, že zejména u starších domů to často znamená vyměnit původní, kvalitní materiály za nové, ale s menší kvalitou i estetickou hodnotou. O nesmyslnosti tohoto přístupu svědčí i to, že naše cesta dosáhne skoro 50% úspor, přičemž hodnotu nemovitosti i kvalitu života v ní navýší stejně jako komplexní přestavba,“ vysvětluje Alžběta Mrázová, spoluzakladatelka Room Story.

A právě Room Story se pro EHS stává cestou, jak do udržitelných rekonstrukcí naskočit. Spolu se startupem, který má za sebou již stovky refreshů bytů, kanceláří, hotelů a penzionů či veřejných prostor, zakládá EHS a další společníci novou firmu vystupující pod původním jménem Room Story. Zakladatelé startupu v ní drží 50% podíl, EHS 25% podíl a zbylá čtvrtina připadá Vladimíru Zuzákovi z Maxima Reality. Další podrobnosti transakce se však strany rozhodly prozatím nekomentovat.

„Je skvělé, že dokážeme zvýšit hodnotu nemovitosti cestou, která je navíc dokonale udržitelná. Noví majitelé si nepřiplácí za nové materiály, které nahradily staré, ale naopak ocení původní části interiéru. V bytech se tak po desítkách let opět rozzáří zapomenuté dřevěné podlahy, hlavními interiérovými prvky se stávají původní celodřevěné dveře a okna. Vracíme domům a bytům nejen jejich hodnotu, ale i duši,“ zmiňuje Meyer, který se nově stává druhým jednatelem Room Story.

Většina projektů skupiny EHS by měla projít právě refreshem. Asi pětinu pak čeká zásadnější rekonstrukce – především rekoncipování původního prostoru, který už nesplňoval standardy na současné bydlení. Týká se to především starších objektů, kde lze dobře měnit dispozice a pro nové majitele je naopak přetvářet na přidanou hodnotu. Jediným kritériem pří výběru nemovitostí je podle Meyera rychlost jejich navrácení zpět na trh v řádech nízkých jednotek měsíců.

Refreshe i v zahraničí

Podle skupiny EHS je společný cíl partnerů jasný. Chtějí podpořit mikrodevelopment v nových lokalitách, udržet kvalitu, cenu i tempo rekonstrukcí, a to i na zahraničních trzích. „I v zahraničí můžeme konkurovat naší kombinací rychlosti rekonstrukce a přístupu k původním architektonickým prvkům. S Room Story chceme vyzkoušet, jak moc jde náš přístup škálovat a jak ho přijmou zahraniční trhy,“ říká šéf EHS.

„Primárně se rozhlížíme po okolních trzích. Ta dynamika změny, kterou teď zažíváme, vyžaduje trpělivost, takže o konkrétních termínech je předčasné hovořit. Na druhou stranu, jakmile se rozhodneme, půjde to pravděpodobně rychle,“ dodává Meyer. Neznamená to však, že by se Room Story nyní soustředilo pouze na projekty skupiny EHS.

Bezrealitky i Maxima Reality se dle Meyerových slov budou snažit maximálně vytěžovat potenciál nového spojení, ovšem na druhou stranu se nebrání práci pro další subjekty, pokud bude volná kapacita. „Know-how Room Story by rozhodně našlo uplatnění i u projektů třetích stran,“ říká Meyer a jedním dechem dodává, že prioritním cílem je, aby Room Story rostlo.

„Osobně si myslím, že jsme objevili přístup, který se vzhledem k materiálové krizi a inflaci brzy stane novou normou,“ uzavírá Meyer. Přesto EHS nechce jít pouze cestou navrácení původního ducha jednotlivým projektům. Na prvních konceptech chce také testovat zhodnocení bytů prostřednictvím instalace nejmodernějších prvků chytré domácnosti a nábytkových řešení odpovídajících aktuálním trendům.