Realitní trh byl dlouhá léta založený na osobním setkávání, i kvůli pandemii koronaviru a obrovské poptávce se ale i tento obor přesunul do online světa. Z toho těží tuzemský startup Reas, který začínal s vizí zpřehlednit složitý svět prodejů a nákupů nemovitostí a má dlouhodobou ambici stát na začátku každé realitní transakce. Za loňský rok hlásí překonání hranice čtyř miliard korun ve zprostředkovaných obchodech.

„Uplynulý rok byl u nás na všech frontách úspěšný,“ pochvaluje si pro CzechCrunch ředitel Reasu Michal Makoš. „Ve světě realit byl koronavirus hnacím motorem, který celý obor posunul o obrovský kus dál. Počáteční nejistota z roku 2020 o rok později nastartovala největší zájem, což se projevilo v historicky rekordních cenách nemovitostí,“ hodnotí.

Vysoký zájem o nákup nemovitostí byl loni v tuzemsku podle Makoše způsoben zejména třemi faktory – Češi vnímají cihlu jako bezpečnou investici, poptávku výrazně podpořily nízké úrokové sazby (které se ovšem ve druhé polovině roku začaly zvyšovat) a čas lidí strávený doma kvůli pandemii redefinoval, co pro ně znamená „domov“, protože si uvědomili, že chtějí žít jinde nebo jinak.

„Je jasné, že poptávka po nemovitostech bude letos slabší. Loňský rok se svou dynamikou opakovat nebude a je to cítit. Nicméně poptávka pořád převyšuje nabídku,“ popisuje Makoš. Přesnější predikci vývoje trhu dělat ale nechce – kvůli velkému množství faktorů, které jej ovlivňují. Jde například o nová pravidla pro poskytování hypoték, která začnou platit v dubnu, nebo o další možné zvyšování úrokových sazeb ze strany České národní banky.

Reas svým klientům nabízí celou škálu služeb a nástrojů, jeho byznys stojí na propojování klientů s realitními makléři nebo investory, kteří mají zájem o koupi nemovitosti. Nebere si tak provize z transakcí a vydělává na nich nepřímo – čím víc jich bude dělat, tím víc také vydělá.

V loňském roce startup takovým způsobem zprostředkoval lehce přes 1 200 obchodů o celkovém objemu přibližně 4,2 miliardy korun – což je dvojnásobný nárůst oproti roku předtím. To se podepisuje i na byznysových ukazatelích firmy, které také vzrostly na dvojnásobek do řádu středních desítek milionů korun. Hospodářský výsledek se navíc překlopil do černých čísel.

Na trh Reas vstupoval v roce 2016, kdy jeho zakladatelé Michal Makoš a Hynek Husník chtěli zpřehlednit realitní trh a více jej otevřít lidem. Kdo se ve složitém světě nemovitostí nepohybuje, má problémy se v něm zorientovat. A právě Reas jim v tom chce nabídnout pomocnou ruku. V průběhu let se dostal na pokraj krachu, v dalším vývoji firmu podpořila investiční skupina Miton. Celkem získala 25 milionů korun.

Michal Makoš, spoluzakladatel a ředitel Reasu Foto: Reas

Reas stojí za ekosystémem služeb, které jsou založeny na datech a mají na realitní trh přinášet více transparentnosti. Nejvýraznějším produktem je Atlas cen ukazující reálné ceny prodejů nemovitostí na základě informací z katastrálních úřadů. Dalším je například Odhad ceny.

„Zjistili jsme, že na trhu je velká poptávka po nezávislém odhadu, který by po zadání klíčových údajů sdělil majiteli cenu jeho nemovitosti, bez závazků a bez nutnosti osobního kontaktu,“ popisuje ředitel vývoje Hynek Husník důvody, proč se Reas pustil do tvorby dalšího nástroje.

I když Odhad ceny kromě běžných uživatelů využívají také realitní makléři nebo finanční poradci, jeho komerční uplatnění firma neplánuje. Místo toho se chce nadále soustředit na posilování tržní pozice v jádru svého byznysu – zprostředkování obchodů nebo rozvoji služby Okamžitá platba, kterou Reas spouštěl před dvěma lety.

Máme asi dvouprocentní podíl na všech realitních transakcích, takže pořád máme na čem pracovat.

„Podle našich odhadů máme asi dvouprocentní podíl na všech realitních transakcích, takže pořád máme na čem pracovat. Spočítali jsme si, že dnes už více než třetina všech prodávajících použije některou z našich služeb. Třeba jen navštíví Atlas cen, ale rozhodnou se transakci udělat jinde a jinak,“ říká Makoš s tím, že letos plánuje i navýšení týmu z třiceti lidí na dvojnásobek. S růstem se navíc chystá i do zahraničí.

„Vidíme zvyšující se poptávku po našich službách i v jiných zemích Evropy. Tím, že si na expanzi budeme vydělávat, chceme jít postupně. Letos bychom chtěli vystrčit drápek nejspíše na Slovensko, k tomu si analyzujeme další trhy. Konkrétní směr uvidíme podle připravenosti a situace,“ uzavírá Makoš.