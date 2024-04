Rebel Moon 2 na Netflixu je skvělé akční sci-fi vyvolávající emoce i zamyšlení. Teda pokud je vám jedenáct

Uložit 0

Obětovali jsme se pro vás, abyste nemuseli dvě hodiny trpět. Na Netflixu jsme si pustili sci-fi Rebel Moon: Druhá část – Jizvonoška, pokračování legračně špatného filmu Zacka Snydera. Toho stejného Snydera, který natočil nic moc Ligu spravedlnosti, ale v minulosti třeba i povedenou akci 300 nebo další solidní adaptaci jinak těžce adaptovatelného komiksu Watchmen. Jenže byla to chyba – jak ten poslední film, tak naše rozhodnutí se na něj podívat.

„Hej, Zacku! Víš, co druhej díl tvýho sci-fi potřebuje?“

„No, nevím, lepší scénář? Zajímavější postavy? Víc logiky? Míň cringe?“

„Vůbec, kámo. Potřebuje víc zpomalenejch záběrů na to, jak farmáři sklízí úrodu.“

„Geniální!“

Přesně tenhle rozhovor musel zaznít během natáčení filmu Rebel Moon: Druhá část – Jizvonoška od Zacka Snydera, který si nově můžete pustit (ale chcete vlastně…?) na Netflixu. Výsledek tomu zcela odpovídá. Jestli se vám první díl akčního sci-fi koncem loňského roku vyhnul, tak zaprvé gratulujeme k nebývalému diváckému štěstí. Zadruhé jste o hodně přišli. Ne o hodně dobrého, ale o hodně.

A co pokračování? Shrneme to v nejdůležitějších bodech. Pozor, přijdou v nich mírné spoilery. Ale ruku na srdce, nic vám nezkazí. Jizvonoška je totiž film, kde:

Dvojnásobný držitel Oscara Anthony Hopkins hraje robota s jeleními parohy, který řekne asi tři věty a pak má jednu pseudo epic kung-fu explozivní scénu.

Krutá říše schopná budovat gigantické kosmické křižníky naprosto vážně řeší sklizeň obilí jedné pitomé vesnice s asi dvaceti farmáři.

Ta hrstka vesničanů během pár dní vybuduje tunely, za něž by se nemusela stydět západní fronta první světové války ani Vietcong.

Stovky opancéřovaných borců s puškami naběhnou mezi narychlo vycvičené ženy, starce a děti, aby si to s nimi na férovku rozdali, a mají s nimi problém.

Megaplazmakanón schopný likvidovat celá města jedním výstřelem se zaměřuje legračně maličkatou klikou.

Reaktor lodi vybuchne setinu sekundy předtím, než by odpráskla hlavní hrdiny. Ufff, takové drama.

Zpomalovačky slouží jak ke kosení nepřátel, tak ke kosení. Jako doslova. Kosou. Obilí.

Fakt bych nechtěl být u pravidelného hodnocení zlodušské armády z Rebel Moonu. Představte si to. Celý život trénujete dobývání vesmíru nebo terorizování jeho podrobených obyvatel – a pak vás vypráská parta nemytých amatérů. Letos tuhle jednotku žádné odměny nečekají. A pokud budeme mít štěstí i my diváci, Zacka Snydera nebude dlouho čekat žádný další film.

První díl byl hloupá slátanina všeho. Fakt všeho. Rebel Moon vykrádal Star Wars, Warhammer, Harryho Pottera, Doctora Who, Avatara, Firefly… Napadá vás ještě něco, co aspoň trochu zavání sci-fi nebo fantasy? Tak z toho si určitě bral taky. Bohužel si z toho ale nebral to nejlepší a výsledek byl přinejlepším nuda, přinejhorším trapas. Příběh o partě nehrdinských hrdinů, kteří se postaví přesile, funguje u dnes už kultovních a dobře natočených i zahraných Sedmi samurajů nebo Sedmi statečných. Ne u laciného, tragikomického béčka.

Pokračování Rebel Moonu, v originále s podtitulem Scargiver, je oproti jedničce vlastně docela jinačí. Nikoliv lepší, nebuďte blázni. Ten podivný všehomix, který epizodicky skákal od jedné planety ke druhé a od jednoho hrdiny k dalšímu (nemá smysl řešit jednotlivé herce, z úst jim lezou jen klišé), prostě nahrazuje přímočarým soubojem o vesnici. Bohužel se v něm stane přesně to, co očekáváte. Možná v pár místech svou akcí nenáročného diváka pobaví, jak to laciné akční filmy umějí. Ale jinak zloduši přiletí, prohrají, konec.

Ale třeba Zacku Snyderovi křivdíme. Třeba to není vyhořelý filmař mylně zahleděný do vlastní geniality. Třeba je to naopak ten nejštědřejší člověk na planetě. Třeba ukázal velké srdce a nechal film napsat, zrežírovat a natočit nějakého zhruba jedenáctiletého fanouška.

Tomu by asi tak odpovídalo, že vznikl snímek, kde ti hlavní hrdinové jako vytrénují ty vesničany, no, a pak tam přiletí ta obří loď a z ní vyletí ty kráčející tanky a začnou hrozně moc střílet a pak ta vesnice se jako ubrání, protože tam mají ty tunely a z nich střílí raketometem, jenže pak zjistí, že ne a že to byla jen první vlna těch zloduchů, a pak přijdou další a další tanky a hrozně po nich střílí a pak tam naběhnou ty drsný vojáci, jenže už na ně čekají malý holky a kluci a vyříděj‘ je, protože jim pomůže ta drsná paní s těma světelnejma mečema, no, a pak vybuchne ta loď a pak tam přiletí ty stíhačky a vybuchnou ty tanky, jo a taky je tam ten souboj s tím zlým admirálem a mají u toho taky ty meče, ty jsou fakt hustý, no, ale někdo taky umře a je to jako fakt smutný!

Ještě smutnější, vlastně spíš strašlivější je ale skutečnost, že Rebel Moon 2 ve svém konci láká na další díl. Zack Snyder se nechal slyšet, že Rebel Moonů chce natočit celkem šest. Nikoliv protagonistka filmu, ale Snyder je tím pádem ten pravý Jizvonoš, jenž způsobuje šrámy na našich duších.