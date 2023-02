Recept milionářů na investice v roce 2023? Zahraniční akcie, stavební pozemky a ruce pryč od krypta

Nejbohatší lidé z Česka a Slovenska, jejichž jmění převyšuje milion dolarů, tedy přes 20 milionů korun, mají pro letošek jasno. Sice i nadále věří nemovitostem, ale už ne tolik jako loni. Naopak si víc slibují od akcií, ovšem jen těch zahraničních. A podle očekávání se odtahují od kryptoměn. Vyplývá to z každoročního průzkumu J&T Banky.

Zatímco na sklonku roku 2021 považovali dolaroví milionáři z Česka a Slovenska za nejperspektivnější investici stavební pozemky, jimž věřilo 49 procent respondentů průzkumu Wealth Report od J&T Banky, na přelomu loňského a letošního roku už parcely zmínilo „jen“ 30 procent účastníků. Pořád ale šlo o druhý nejoblíbenější investiční nástroj – hned po akciích zahraničních firem. Těm alespoň pro letošek fandí 33 procent milionářů, loni to bylo 25 procent.

Bohatí lidé, kterých J&T Banka vyzpovídala přes tři stovky, ovšem spoléhají na zahraniční, především americké akcie: „Milionáři věří, že současné propady na akciových trzích jsou pouze dočasné a dříve nebo později se vrátí k růstu. Většina tak spíše vyčkává, menší část dokonce propadů využívá k dalším nákupům. Akcie pak považují za jeden z hlavních, často jediný nástroj, kterým je možné se bránit inflaci. V kontrastu s důvěrou v zahraniční akcie je nedůvěra ve vývoj akcií domácích,“ píše se ve zprávě. Do akcií českých, respektive slovenských firem tak chce investovat jen každý desátý z respondentů.

Celkem výrazně se v očích lidí, jejichž majetek se počítá v desítkách milionů korun, propadly investice do startupů a do rezidenčních nemovitostí. Startupy loni uvedlo jako zajímavou investiční příležitost hned 34 procent z nich, na konci loňského roku, kdy aktuální průzkum J&T Banky probíhal, to už bylo jen 19 procent. Rezidenční nemovitosti spadly z 31 procent na 18 procent. Například zemědělská půda si ale udržela stejné investiční sympatie, i nadále by do ní chtělo své prostředky vložit 21 procent milionářů.

Nemovitosti, které podle odborníků čeká spíš stagnace než pokles cen, ovšem stále patří k oporám investičních strategií. „Dolaroví milionáři do nemovitostí nadále investují. V prostředí nejistoty a ztrát pro ně představují poměrně jistou investici, která drží svou hodnotu. Celkem čtyři z deseti milionářů dokonce deklarují, že v reakci na dosavadní vývoj investovali právě do nemovitostí,“ píše se ve zprávě.

Relativně velký sešup v přízni pak podle očekávání postihl kryptoměny, které pro rok 2022 uvedlo jako zajímavou investici 16 procent účastníků průzkumu, pro letošek už ale jen pouhá čtyři procenta. „Zatímco většina milionářů věří, že se akciové trhy vrátí k růstu, k opětovnému růstu kryptoměn jsou nejvíce skeptičtí ze všech investičních nástrojů. Historicky jim věří nejméně dolarových milionářů. Většina respondentů souhlasila s tím, že vývoj kryptoměn je jenom utvrdil v přesvědčení, že jsou pouze nafouklou bublinou a nepotvrdily postavení digitálního bezpečného přístavu,“ uvádí se ve výzkumu.

Obchodní ředitelka J&T Banky Alena Tkáčová výstupy průzkumu, na kterém spolupracovala agentura Perfect Crowd, zhodnotila následovně: „K bohatství v tomto roce podle oslovených přispěje vlastní podnikání a příjmy z něj, z investičních nástrojů pak zejména zahraniční akcie, nemovitosti, dluhopisy nebo private equity investice. Můžeme pozorovat, že dolaroví milionáři nyní svá portfolia oproti situaci před deseti lety ve větší míře diverzifikují, lépe vyvažují rizika a porozuměli také faktoru dlouhodobosti. Stojí před námi vyzrálí investoři, kteří se poučili z minulé ekonomické krize, a i přes turbulentní vývoj ekonomiky a trhů si zachovávají chladnou hlavu, nepropadají panice, naopak hledají nové příležitosti.“