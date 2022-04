Řecko spustilo největší solární farmu v Evropě s efektivními oboustrannými panely

Řecko má v průměru 250 slunečních dní v roce, což znamená, že solární panely zde dávají skutečný smysl. To potvrzuje i spuštění provozu vůbec největší solární elektrárny v Evropě vybavené takzvanými bifaciálními solárními panely, které dovedou zásobovat energií desítky tisíc domácností.

Město Kozani je hlavním centrem stejnojmenného regionu na pevninské části Řecka. Nově je také místem, kde se rozprostírá vůbec největší evropská solární elektrárna, která využívá technologii oboustranných panelů. Ty jsou schopny přetavit na energii sluneční světlo dopadající na obě strany panelu.

Díky tomu nemusí být instalovány ve známé zkosené poloze čelem ke slunci, ale lze je stavět i do horizontálních poloh a využívat je například jako ploty či bariéry u silnic. Panely jsou navíc schopné zpracovávat nejen paprsky dopadající přímo na jejich čelní plochu, ale zadní plocha umí přetvářet na energii i paprsky odražené například od země. Čím je povrch, od kterého se sluneční paprsky odráží, světlejší, tím je efektivita panelů vyšší.

Foto: Youtube/100ProzentJuwi Elektrárna je vůbec největší v Evropě využívající bifaciálních panelů

Oproti klasickým jednostranným neboli monofaciálním solárním panelům by měla být efektivita těch bifaciálních vyšší – zhruba až o 27 procent. Pokud jsou umístěny do vertikální polohy, mohou zachytávat sluneční paprsky i během západu a východu slunce. A vertikální poloha umožňuje i lepší ochranu před vlivy počasí, jako je vítr či sníh, a bifaciální panely by měly být oproti klasickým i odolnější.

Řecká solární farma by měla být tvořena až půl milionem bifaciálních panelů společnosti Jinko Solar. Ročně by tento objem fotovoltaiky měl produkovat až 350 GWh elektrické energie, což je objem schopný napájet přibližně 75 tisíc okolních domácností.

Hodnota celé farmy je odhadována na 130 milionů eur, tedy bezmála 3,2 miliardy korun. O její výstavbu se postarala německá společnost Juwi, která ji prodala největší řecké rafinérii Hellenic Petroleum. Ta má v plánu do roku 2026 postupně navyšovat výkon celé solární elektrárny až na jeden gigawatt čisté energie.

Elektrárna by měla být na řeckou elektrickou síť napojena v nejbližších dnech a postupem času by se měli přidávat další producenti udržitelné energie. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis během slavnostního otevření oznámil, že země má v plánu uspíšit povolení pro výstavbu rozsáhlých větrných elektráren na pobřeží Řecka. To má v plánu do roku 2030 využívat energii z obnovitelných zdrojů pro pokrytí 35 procent své celkové energetické spotřeby. V současné době ji těmito zdroji pokrývá z 21,7 procenta.