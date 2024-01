Ředitel podvodné kryptoburzy je zřejmě vymyšlený. Investoři v projektu ztratili přes miliardu dolarů

Uložit 0

Životopis Stevena Reece Lewise, ředitele padlého australského kryptoprojektu HyperVerse, budí respekt. Titul z Cambridge, práce pro investičního obra Goldman Sachs nebo prodej IT startupu do rukou Adobe. Má to ale háček: nejsou důkazy, že by kdy na cokoliv z toho opravdu dosáhl. Není tak jasné, kdo muž vystupující jako šéf HyperVerse, podvodného projektu, který investory připravil o více než miliardu dolarů, je a kdo burzu opravdu řídil.

Před měsícem se v Austrálii ukázalo, že tisíce klientů kryptoburzy HyperVerse, která chtěla mimo jiné v oblasti metaverse konkurovat Metě Marka Zuckerberga, ztratili kvůli jejímu pádu 1,3 miliardy dolarů. Podle serveru Chainanalysis byl HyperVerse největší podvodnou iniciativou v kryptu za rok 2022. Na burzu však podle The Guardian australské úřady, na rozdíl od těch v ostatních zemích, které ji jako podezřelou už dříve označily, neupozorňovaly.

V jejím čele od začátku v roce 2021 figuroval jistý Steven Reece Lewis. Doba byla tehdy pro kryptoměny příznivá a podobně jako těm největším projektům v té době se i HyperVerse pod Lewisovým vedením podařilo ke spolupráci zlákat známá jména, mezi nimi spoluzakladatele Applu Steva Wozniaka nebo herce Chucka Norrise, alespoň to tak vypadalo.

Navíc se zdálo, že je HyperVerse v dobrých rukou. Lewis totiž působil jako muž na svém místě –⁠ magisterský titul z Cambridge, předešlá štace v Goldman Sachs, zakladatel startupu, který koupilo Adobe… jednoduše hvězdný životopis. Jak ovšem zjistil The Guardian, při bližším pohledu se objevuje jeden červený vykřičník za druhým.

Pohádkový ředitel

Univerzity v Leedsu a v Cambridgi, odkud má Lewis mít bakalářský a magisterský titul, podle britského deníku nemají záznamy o tom, že by na nich kdy někdo s jeho jménem působil. Ani čárka o něm není v britském obchodním rejstříku ani v dalších byznysových evidencích. Ve veřejných záznamech Adobe zase není žádná akvizice firmy, kterou by vlastnil Steven Reece Lewis.

Stejně tak o muži nemá žádný záznam ani jeho údajný bývalý zaměstnavatel, investiční banka Goldman Sachs. Stopy po něm nejsou na sociální síti LinkedIn, účet na síti X, dříve Twitteru, sice existuje, ale poslední příspěvek je z doby půl roku po spuštění projektu. Lewisovo jméno se na internetu objevuje výhradně na reklamních materiálech HyperVerse.

Australské mutaci The Guardian se nepodařilo od celebrit, které projekt na začátku veřejně podpořily, ověřit, že s ním opravdu vědomě spolupracovaly. Není ani jasné, jak je firma ke spolupráci přiměla. Všechny jsou ale k dispozici na webu služby Cameo, kde si může kdokoliv za úplatu u celebrit objednat krátké video. Například zpráva od spoluzakladatele Applu Wozniaka stojí lehce přes 11 tisíc korun. Sarah Martin z The Guardian navrhuje, že HyperVerse mohlo právě této služby využít.

Projekt v Austrálii promovala dvojice Sam Lee, podle The Guardian v Austrálii přezdívaný korunní princ bitcoinu, a Ryan Xu, který pro změnu sám sebe označuje za jednoho ze čtyř králů krypta v Číně. Pár už za sebou má krach vlastní kryptoburzy Blockchain Global, která svým věřitelům dluží 58 milionů dolarů a od roku 2021 je v likvidaci.

Ars Technica píše, že se o nepravosti postavy ředitele Stevena Reece Lewise spekulovalo alespoň dva roky. Lee a Xu ovšem to, že by byl HyperVerse podvod, odmítají a odrážejí i obvinění, že ho sami založili. Zároveň se ale pánové nemají k tomu cokoliv vyjasňovat, ať už co se týče identity ředitele HyperVerse nebo ohledně jejich případné role v založení firmy. Na článek The Guardian, který na nesrovnalosti upozornil, sice zareagovali s tím, že obsahuje nepřesnosti, na výzvu k jejich upřesnění ovšem neodpověděli.

Na Floridě mezitím podle serveru CoinDesk úřady v souvislosti s HyperVerse zatkly amerického influencera Rodneyho Burtona, dalšího promotéra celého podvodu, který tak nyní čelí obvinění z podvodu ve výši přesahující sedm milionů dolarů. Další kryptoměnový server Coingeek upozornil, že Burton už v minulosti figuroval v jiných pochybných kampaních.