RegioJet chce zlepšit cestování autobusem. V novém modelu má samostatná křesla jako ve vlacích

Novou éru autobusové dopravy chce zažehnout Radim Jančura. Do flotily své společnosti RegioJet přidává dvoupodlažní autobusy německého výrobce Setra, které mají cestujícím přinést podobný komfort, jaký znají z vlaků. Právě ty jsou často preferovanější alternativou díky většímu pohodlí, a proto nyní v RegioJetu vzali, co se jim u vlastních vlaků osvědčilo, a přináší to také do autobusů. Jde o vnitřní uspořádání sedaček, které bude v horním patře 2+1, tedy dvě křesla vedle sebe a jedno samostatné křeslo přes uličku. Polovina pasažérů podle RegioJetu cestuje sama, a tak preferují větší soukromí.

„Když lidé cestují sami, je pro ně nepříjemné, když musí cestovat vedle neznámého spolucestujícího. Proto mě vždy lákalo dostat také do autobusů sedadla 2+1. Ve světě to není tak ojedinělé, ale v Evropě to standardem není,“ říká Radim Jančura, který prozatím pořídil dvacítku dvoupodlažních autobusů. Je jich prý připraven nakoupit až 150, pokud na ně bude od cestujících dobrá odezva. Cena jednoho autobusu se podle něj pohybuje kolem 500 tisíc eur, řádově tedy do dvaceti nových modelů investoval nižší stovky milionů korun. Věří tomu, že vyšší komfort přinese na dlouhé cesty i více pasažérů.

„Hledal jsem způsob, jak dostat autobusy na úroveň vlaků, kde lidé mají pocit většího komfortu a svobody. Novým rozvržením sice přijdeme asi o 30 procent sedaček, ale zato cestujícím nabídneme větší komfort. Věříme, že to může přinést renesanci autobusů a přilákat do nich lidi, kteří o tomto způsobu přepravy dosud vůbec neuvažovali,“ vysvětluje majitel RegioJetu s tím, že dvoupodlažní autobusy budou určené na delší mezinárodní linky. Firma s nimi začne jezdit do Londýna, Paříže, Lyonu, Curychu, Říma, Mnichova, Budapeště či Vídně.

Foto: RegioJet Dvoupodlažní autobusy Setra od RegioJetu

Podle Jančury by mohla být nová třída také zajímavou konkurenční výhodou. S dvoupatrovými autobusy jezdí německý Flixbus, který je největším konkurentem českého dopravce, ale rozvržení sedaček má ve spodním i horním patře standardní. Zatímco Flixbus naplní své dvoupatrové autobusy zhruba 80 pasažéry, RegioJet má díky novému rozvržení sedaček jen 58 míst. „Vyšší komfort musí být něčím vykoupený, ale věříme, že se nám to vrátí na vyšší průměrné obsazenosti jednotlivých linek. Počítáme, že o naše nové autobusy by měl být větší zájem než o konkurenční modely s 80 sedačkami,“ plánuje Jančura.

Nové rozvržení křesel nabídne RegioJet v horním patře svých nových autobusů a poprvé v nich tak vytvoří dvě třídy. Spodní patro nabízí standardní rozvržení sedaček a cenově zůstane na stejné úrovni jako dosud. První třída by měla být podle Jančury zhruba o deset až patnáct procent dražší. Cestující budou mít během celé jízdy zdarma k dispozici Wi-Fi a z občerstvení vodu a kávu z profesionálního kávovaru. Nakoupit si bude možné rovněž ze samoobslužného automatu na sladké i slané pochutiny a také chlazené nápoje včetně piva.

Součástí autobusů jsou také dvě křesla proti sobě se stolkem uprostřed pro čtyřčlenné skupiny. Každé sedadlo je vybaveno vysouvacím nastavitelným podhlavníkem a je v nich zabudován multimediální systém pro sledování filmů, hraní her či poslech hudby. Právě přes ten by měly v budoucnu s cestujícími vzdáleně komunikovat stevardky, které již v autobusech nejezdí. „Stevardky se už nikdy nevrátí. Pracujeme ale na nasazení vzdálených stevardek, které budou sedět v naší centrále a připojovat se na dálku do monitorů. Postupně je chceme nasadit do všech autobusů,“ říká Jančura s tím, že ve flotile RegioJetu je aktuálně kolem 150 autobusů včetně dvacítky nových modelů.