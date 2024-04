RegioJet otevřel na pražském hlavním nádraží salonek. Dostanou se sem cestující z jakékoliv třídy

Uložit 0

V prvním patře nové odbavovací haly na pražském hlavním nádraží najdou cestující kromě občerstvení také nový salonek. Zajímat bude především ty, kdo se na železnici chystají vydat s RegioJetem. Právě jeho barvy nová lounge má. Salonky běžně využívají na nádražích i jiní dopravci, ten od RegioJetu ale pustí dovnitř každého ze svých cestujících.

„Salonky samozřejmě na dráze existují, má je český i národní dopravce, jsou ale otevřené pro cestující první třídy nebo například pro ty, kdo mají místenku. Vždy je tam nějaké omezení. My jsme otevření pro všechny čtyři třídy a v tom jsme patrně jediným dopravcem na světě,“ uvedl pro CzechCrunch majitel RegioJetu Radim Jančura.

V Praze podobné místo soukromému dopravci doposud chybělo. O patro níž firma prodává jízdenky a je tam také místo k sezení, nová lounge má být luxusnější a ulehčit cestujícím čekání na vlak. Personál bude místo udržovat a případně i poradí. O odjezdech budou informovat okolní obrazovky, a kdo bude chtít, může si tu zahrát na klavír, který jinak hraje i bez rukou.

Standard salonku je v Jančurově stylu. Zdarma je tady voda i káva, včetně horké čokolády. Tu si návštěvníci mohou udělat z klasického automatu, k dispozici je ale i pákový presovač od Illy. Natočit si je možné také zmrzlinu. „V rodinách nerozhodují manželé ani manželky, jak si často někdo myslí, ale děti. Když si dítě zamiluje nějaký vlak, pak je na něm, čím bude celá rodina jezdit. A proto máme ve vlacích dětský koutek a v salonku zmrzlinovač,“ uvedl Jančura. Výhodou pro cestující budou také toalety, wi-fi a zásuvky včetně přípojky USB. Kapacita salonku je 104 osob, kteří sem mají přístup šedesát minut před odjezdem spoje.

Salonek RegioJetu měl původně stát jinde, Správa železnic ale měla nakonec pro toto místo jiné využití, a tak dopravce dostal náhradu. „Je to poslední prostor na hlavním nádraží, který nesloužil cestujícím. Jsme rádi, že tu vzniklo místo, kde se lidé budou cítit komfortně a bezpečně,“ uvedl Vladimír Filip ze Správy železnic.

Proměna stála podle Jančury řádově několik milionů korun. RegioJet design svěřil architektovi Patriku Kotasovi, který se specializuje na dopravní stavby, zároveň pro RegioJet navrhl design vagonů Astra. „Cesta vlakem nemá být vynucenou podobou méně komfortní cesty, než je jízda autem. Má to být zážitek,“ uvedl Kotas s tím, že nová lounge by k tomu měla přispět.

Jeden salonek má RegioJet také v Brně, kde funguje podobně jako v Praze, jen tam není klavír a zmrzlina. Další je v rakouské metropoli. „Ve Vídni máme autobusy i vlaky. Navíc je to křižovatka, kde jsme velmi silným dopravcem nejen směrem na Prahu, ale i do Bratislavy a Budapešti,“ říká Jančura. Další v zahraničí dopravce poptávat nebude – pokud je podle Jančury pro lounge někde ještě místo, pak je to Ostrava.

„Cílem je dostat cestující na železnici. Když přijdou na nádraží a nemají svého oblíbeného dopravce, chceme, aby si vybrali právě nás, protože budou vědět, že tady tu hodinu před odjezdem stráví v pohodě,“ dodává zakladatel žlutých vlaků.