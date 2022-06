Regiony s velkým startupovým talentem. České Presto Ventures posílá peníze do Gruzie a Litvy

Stačily jim dva roky na to, aby svůj systém rozšířili na 18 trhů od Austrálie po Kanadu. Objem obchodů navýšili víc než trojnásobně. Litevská společnost GoRamp se totiž mimo jiné strefila do správné doby – během pandemie se extrémně dařilo logistickému sektoru, ve kterém se pohybuje. GoRamp firmám dodává chytrý nástroj, který umožňuje maloobchodníkům i výrobcům digitalizovat kritické operace dodavatelského řetězce.

I když čísla jsou to zajímavá, GoRamp byl relativně stranou investorského zájmu. Ostatně, podobně je na tom gruzínská společnost Omofox. I tento projekt funguje dva roky a i on pomáhá s rozesíláním zásilek: zjednodušuje přepravu velkých nákladů tím, že umožňuje zákazníkům automatizovat logistiku. Můžou s digitální pomocí přebírat, plánovat i sledovat balíčky v reálném čase.

Obě firmy si teď vybral český fond Presto Ventures a posílá jim velké investice. V GoRamp se významně podílí na částce 1,5 milionu eur, kterou teď do firmy vložilo víc investorů. Ve firmě Omofox, která získala 700 tisíc dolarů, se Češi stali jediným institucionálním investorem. „Vložili jsme naprostou většinu částky za standardních seed podmínek,“ přibližuje partner fondu Roman Nováček.

Regiony Gruzie i Litvy v Prestu vyhodnotili jako ideální. „V Litvě už máme čtyři investice, v Gruzii je to investice první a určitě ne poslední. Jsou to země s velkým startupovým talentem,“ myslí si Roman Nováček, partner Presto Ventures.

Dodává, že konkrétně v Gruzii má fond hodně kontaktů i dobrou reputaci. Tím se mu prý otevírají pro investice atraktivní podmínky. „Naše pozice je navíc umocněna tím, že plno fondů nemůže do zemí jako Gruzie investovat. Tyto státy jsou mimo Evropskou unii, taky stranou Blízkého východu, takže zrovna Gruzii nebo Arménii má na investiční mapě poměrně málo fondů,“ popisuje.

Hovoří o tom, že fondy slibují svým investorům, jejichž peníze do mladých společností vkládají, takzvanou investiční tezi. V ní mimo jiné říkají, kam budou peníze směřovat. A tyto regiony obvykle zahrnují Evropu a Spojené státy. Už ovšem ne Asii, do které Gruzie spadá.

Presto v takovém nastavení našlo svou výhodu. „Nebráníme se ani přilehlým regionům jako Lotyšsko nebo Arménie, které jsme v posledním měsíci také navštívili a nyní je detailněji zkoumáme,“ nastiňuje Nováček.

Je podle něj nezpochybnitelné, že se v investičním rozhodování odráží i nedaleká válka, která zvyšuje riziko a snižuje valuaci. „Na druhou stranu do obou těchto regionů emigruje ukrajinský talent, ať už velká herní studia jako Wargaming nebo Melsoft Games do Litvy, nebo freelance programátoři a noví digitální nomádi do Gruzie kvůli atraktivním podmínkám. Tato nová komunita pozvedne dané startupové scény a my si myslíme, že ostatní investoři to ještě tolik nevnímají,“ dodává Nováček.

Hurá do západní Evropy

Co se týče GoRamp, pro Presto šlo už o třetí investiční kolo v této společnosti. „Poté, co jsme byli největší investor v tom minulém, jsme nyní druhý největší účastník tohoto kola,“ říká Nováček. Podíl fondu ve firmě tak už přerostl deset procent.

Společnost s novými penězi hodlá expandovat v západní Evropě – v hledáčku je německý, španělský a italský trh – a ve Spojených státech. „V době, kdy svět čelil nové realitě, poptávka po našem produktu na západních trzích neustále rostla. Rostoucí zájem zaznamenáváme také ze strany společností se sídlem v USA,“ vysvětluje zakladatel a generální ředitel společnosti GoRamp Jevgenijus Polonis.

Počet zákazníků firmy jen za loňský rok vzrostl o 150 procent a mezi její klienty patří například Pfizer, Continental nebo Mondelez. „Vytvořili nejlepší produkt na trhu, což dokazují neuvěřitelné výsledky spokojenosti jejich zákazníků,“ doplňuje Nováček.

Omofox má přes 300 firemních zákazníků a hodlá teď s novými penězi růst v západní Asii a východní Evropě. Část peněz půjde na další vývoj produktů, další na nábor lidí. Aktuálně má dvacet pracovníků a během roku chce jejich počet minimálně zdvojnásobit.