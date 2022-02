Reklamní byznys se mateřské firmě Googlu vyplácí stále víc. Vyrostla o třetinu a bude dělit své akcie

Ačkoliv se akciové trhy v posledních týdnech zmítají v nejistotě, čtvrtletní výsledky velkých technologických firem jsou naopak přesně takové, na jaké jsme si v uplynulých letech zvykli – ve znamení hesla sky is the limit a stále většího růstu. Důkazem je i mateřská firma Googlu Alphabet, která za loňské poslední čtvrtletí meziročně vyrostla o 32 procent. Oznámila to ve své účetní závěrce.

Zatímco za čtvrtletí končící v prosinci 2020 utržil Alphabet 56,9 miliardy dolarů (1,2 bilionu korun), v roce 2021 už toto číslo činilo 75,2 miliardy dolarů (1,6 bilionu korun). V takových cifrách je lehké zapomenout, o jak masivní částky se jedná. Pro srovnání – celý státní rozpočet Česka si za celý loňský rok připsal příjmy 1,48 bilionu korun. Kalifornská firma celkem za rok 2021 utržila 257,6 miliardy dolarů (5,5 bilionu korun), o 41 procent víc než předloni.

„Naše tržby odrážely sílu inzerentů a silnou aktivitu spotřebitelů na internetu – stejně tak i značný pokračující růst tržeb ze služby Google Cloud. K tomuto růstu nám pomohly naše investice, díky nimž jsme dosáhli služeb, které lidé, naši partneři a podniky potřebují,“ uvedla finanční ředitelka Alphabetu Ruth Poratová.

Ze všech segmentů, v nichž Alphabet figuruje, je stále nejzásadnější reklamní byznys Googlu. Z něho za uplynulé čtvrtletí plynulo 61,2 miliardy dolarů ze zmíněných 75,2 miliardy dolarů celkového obratu. Také v rámci této metriky se jedná o třiatřicetiprocentní nárůst oproti poslednímu čtvrtletí roku 2020.

Růst reklamního byznysu Googlu jde ruku v ruce s růstem celého reklamního trhu. Jak uvedla agentura Reuters, globální útraty na reklamách byly loni větší, než analytici čekali, a explozivní růst má pokračovat i letos. Celkově by měl trh s reklamou vyrůst o devět procent, přičemž jen trojice Alphabet, Meta (respektive Facebook) a Amazon si z něj v globálu – vyjma Číny – uzurpuje polovinu.

V případě Alphabetu jsou ovšem zásadní nejen obraty, ale i masivní čisté zisky, které je schopný vygenerovat. Za loňské poslední čtvrtletí dokázal na obratu 75 miliard dolarů získat 20,6 miliardy dolarů (443,1 miliardy korun). Provozní marži tak zvýšil o jedno procento na 29 procent. V celoroční marži dokonce navýšil tuto metriku z 23 na 31 procent.

Plánovaná podoba obří kancelářské budovy Googlu na Manhattanu Foto: COOKFOX Architects

V neposlední řadě Alphabet sází stále více na cloudový byznys. Ten sice musí firma pořád dotovat, ale výrazně v něm roste a snižuje ztráty. Meziročně ji cloudový segment narostl o 45 procent na tržby 5,54 miliardy dolarů (107,6 miliardy korun) s celkovou ztrátou 890 milionů dolarů, tedy méně než za stejné období v roce 2020.

Kosmetická změna čeká i investory, kteří s akciemi Alphabetu obchodují na burzách. Společnost totiž současně se čtvrtletními výsledky oznámila, že rozdělí své akcie v poměru dvaceti ku jedné. Znamená to, že každý akcionář Googlu dostane za jednu akcii dvacet nových, jejich celková cena se ale nijak nezmění.

Firmy typicky tento krok podnikají ve chvíli, kdy jejich akcie stojí několik tisíc dolarů a stávají se tak méně přístupné pro menší investory. To je i případ Alphabetu, jehož akcie se blíží cenovce tři tisíce dolarů. Před časem udělal podobný krok například automobilka Tesla.