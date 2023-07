Rekordních 159 milionů korun. Nadace Kellnerových loni věnovala prostředky zejména na vzdělání

Nadace rodiny Kellnerových The Kellner Family Foundation rozdělila loni dary v rekordní výši 159 milionů korun, v předchozích letech to bylo kolem 90 milionů korun. Pomoc mířila zejména k projektům, které se zaměřují na vzdělávání. Za dvacet jedna let věnovala rodinná nadace institucím i jednotlivcům 1,85 miliardy korun. Rodina Kellnerových ovládá investiční skupinu PPF.

Hlavními příjemci podpory nadace jsou veřejné základní školy zapojené do projektu Pomáháme školám k úspěchu, gymnazisté ze školy Open Gate a čeští studenti převážně zahraničních univerzit. Nadace se aktivně zapojuje i do řešení aktuálních událostí, které ovlivňují celou společnost. V loňském roce věnovala téměř 15,5 milionu korun na projekty pomáhající s integrací ukrajinských uprchlíků do české společnosti.

„Každý si zaslouží příležitost uspět. Nezáleží na tom, odkud jste, jak vypadáte nebo z jakých poměrů pocházíte. A právě na těchto hodnotách stojí naše nadace od samého počátku,“ uvedla v úvodním slovu výroční zprávy nadace The Kellner Family Foundation její zakladatelka a předsedkyně správní rady Renáta Kellnerová. Ta nedávno představila také plán věnovat půl miliardy korun na vybudování onkologického centra v Motole.

Mezi hlavní příjemce podpory patřilo loni 80 studentek a studentů soukromého gymnázia Open Gate, za nímž Kellnerovi stojí. Nadace jim rozdělila 35 milionů korun. V projektu Univerzity obdrželo podporu v celkové výši 11 milionů korun 59 Čechů a Češek na zahraničních a českých univerzitách a v projektu Pomáháme školám k úspěchu podpořila nadace darem v celkové hodnotě 40 milionů korun tři tisíce pedagogů a jejich prostřednictvím 39 tisíc žáků ve 112 českých základních školách. Mezi další instituce a jednotlivce z oblasti vzdělávání, kultury, sportu nebo podpory zdraví rozdělila nadace 73 milionů korun.

Rodinnou nadaci založili Renáta a Petr Kellnerovi s cílem podporovat především dlouhodobé vzdělávací projekty určené žákům základních škol a jejich učitelům, středoškolákům a vysokoškolákům. Nadace vyhledává a podporuje motivované děti a mladé lidi vyrůstající v podmínkách, které jim ztěžují nebo neumožňují přístup ke kvalitnímu vzdělání.

Po tragické události, při níž v březnu 2021 zahynul Petr Kellner, se novým členem správní rady Nadace The Kellner Family Foundation stal ředitel biotechnologické firmy Sotio Biotech Radek Špíšek. Do aktivit nadace se z pozice členů dozorčí rady aktivně zapojili v červnu 2021 také potomci Petra Kellnera – Anna a Lara Kellnerovy spolu s Petrem Kellnerem mladším.

S přispěním ČTK