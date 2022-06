Restaurace v hotelu Thermal ožila. Zatím ale nevypadá tak, jak slibovaly původní plány

Takto by měla dle vizualizací vypadat obnovená restaurace Varyo

Hotel Thermal, brutalistická ikona Karlových Varů postavená podle návrhu manželů Věry a Vladimíra Machoninových, se dočkal dlouho vyhlížené revitalizace, která však během svého průběhu vyvolávala řadu pobouřených reakcí. Středem zájmu se stal nejen venkovní bazén, ale i kvalita použitých materiálů a unifikované interiéry postrádající své někdejší kouzlo.

Hotel Thermal je v majetku státu, do provozu bazénu a saunového centra však v roce 2019 vstoupila společnost Saunia, která si má část hotelu pronajímat patnáct let. Český provozovatel saunových světů od počátku tvrdil, že objekt zůstane co možná nejblíže původní podobě, jakou navrhli manželé Machoninovi.

Loni v srpnu se veřejnosti otevřel venkovní bazén, souběžně s tím pokračovala rekonstrukce přilehlého komplexu na moderní saunové centrum. Překotný krok vzedmul vlnu nevole, zejména kvůli pokulhávající kvalitě provedení, ke které se roztrpčeně vyjadřoval i Jan Kordovský, vnuk architektů Machoninových.

„Mrzí nás kvalita provedení, která je úplně příšerná. Zveřejnili jsme pár fotek, ale máme i některé fotky z interiérů a vypadá to úplně zfušovaně a je samozřejmě neuvěřitelně směšné, že to otevřeli tímto potěmkinovým způsobem,“ vyjadřoval se loni pro zpravodajský server iRozhlas.

Na začátku letošního roku provozovatel Saunia bazén dočasně uzavřel. Chtěl využít období, kdy bylo v hotelu méně hostů, aby mohl dokončit saunové centrum s restaurací. Bazén byl opět uveden do provozu minulý měsíc, saunový svět však své dveře stále neotevřel – mělo by se tak stát během června. Naopak restaurace již provoz zahájila. A lidé si začali všímat, že vypadá jinak, než jak ukazovaly původní návrhy.

Foto: Jaroslav Červený Nová podoba restaurace v hotelu Thermal

Restauraci Varyo mohli totiž lidé dosud vidět pouze na vizualizacích. Ty reflektovaly rukopis manželů Machoninových včetně barevného pojetí, autorského nábytku a osvětlení. Prostory jsou výjimečné především díky výhledu na město, který se otevírá z jejich velkoformátových oken. Jakákoliv realizace by tak měla co možná nejvíc akcentovat, o jak cenný interiér se jedná.

První hosté ale po první návštěvě restaurace rychle zjistili, že z hravého stylu 70. let toho i přes krásný výhled příliš nezbylo. Židle vypadají, jako by už něco zažily, svou pseudodesignovou podobou mají do původního elegantního pojetí hodně daleko. Zátěžový koberec zvláštního oranžového odstínu interiér také příliš nepozvedává.

Důvod je přitom stejný jako v případě otevření bazénu – věci bylo nutné opět urychlit, současná podoba by tak měla být jen provizorní. „Tak jak vypadá aktuálně restaurace Varyo je přechodný stav. Repliky původních křesel a lustrů jsou ve výběrovém řízení na zhotovitele,“ říká pro CzechCrunch provozní ředitel společnosti Saunia Jaroslav Zonyga

Obdobně se k současné podobě restaurace vyjadřuje ředitel hotelu Thermal Vladimír Novák. „Interiér by bylo dobré hodnotit až po jeho dokončení. V restauraci jsme dočasně využili náhradní osvětlení i židle, abychom spolu s nájemcem neoddalovali spuštění provozu,“ uvedl pro CzechCrunch.

Šéf vyhlášeného hotelu dodává, že původní osvětlení prochází nákladnou repasí, stejně tak i pro Thermal typická křesílka, která budou do interiéru doplněna později. Finální realizace by se tak podle něj po dokončení neměla příliš vychylovat od publikovaných vizualizací.

Foto: Jaroslav Červený Obložení stěn a interiérové dveře však provizorní nejsou

Jenže poněkud odbytým dojmem působí i ty části interiéru, které již není možné tak snadno nahradit. Zvláštní volba padla na výběr materiálu interiérových dveří a obložení stěn. Kamínková mozaika v kombinaci s dveřmi ze svislých prken nemají příliš lázeňský punc. Působí spíše tak trochu chalupářsky.

Současnou podobu interiéru tak pozvedávají jen původní slunolamy červené barvy a již zmíněný výhled na město. Dle Novákových slov přitom architekti i projektanti využívali při přípravě projektu dostupné informace ze zpracovaného Stavebně historického průzkumu, původní projektové dokumentace, inspirovali se i z dochovaných interiérů a nábytku. Zdá se však, že na konečnou podobu si budeme muset ještě nějakou dobu počkat.