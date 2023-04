Retro, které vynikne. Nové logo hokejového mistrovství světa v Česku rozbouřilo internet

Příští rok bude Česko hostit další mistrovství světa v ledním hokeji, a proto je nejvyšší čas na něj pomalu lákat. Například nově představeným oficiálním logem, jehož podoba vyvolala na českém internetu nespočet reakcí – každý má k malému, roztomile se smějícímu puku, který bude příští ročník šampionátu v Praze a Ostravě symbolizovat, co říct. Ať už jsou ale názory jakékoliv, splnilo to představu tvůrců. Nové logo má totiž hlavně vyvolat „vášeň a emoce“.

„Co na to říct? Zkuste si vygooglovat logo, jaké mělo mistrovství světa ve fotbale v roce 2006 v Německu,“ říká na úvod oceňovaný český designér a grafik Lumír Kajnar, který v obou logách spatřuje jistou podobnost – obě totiž vsadila na efekt smajlíků, v případě hokejového mistrovství světa v Česku ale (pochopitelně) nejde o fotbalový míč, nýbrž puk, který má být podle tvůrců „srdcem hokeje“. Ostatně i tak zní slogan šampionátu – Srdce do hry.

„Naším úkolem bylo vytvořit design, který se co nejvíce přiblíží emocím a vášním spojeným s jedinečnou oslavou ledního hokeje v Česku,“ řekl Petr Bříza, předseda organizačního výboru mistrovství světa v ledním hokeji 2024. „Tvorba loga je velmi specifická disciplína, protože jsou ze strany Mezinárodní federace ledního hokeje definována základní pravidla. Každá země má ale možnost vnést do loga svůj národní styl,“ dodává.

Symbolika puku je logická – a navíc i tematická, protože v Česku se vyrábějí puky pro celý svět –, využití základního prvku ledního hokeje pro novou vizuální identitu ovšem rozproudilo sociální sítě hlavně z důvodů, v jaké grafice je proveden. Objevují se i názory, že logo působí až příliš retro, takříkajíc devadesátkově, a působí dětinsky. Jak ale Kajnar pro CzechCrunch doplňuje, působí pozitivně a odvážně.

Foto: IIHF / CzechCrunch Puk coby symbol nadcházejícího šampionátu v Česku

„Obdivuji jakousi sebeironičnost a jak rychle si k němu vytvoříte vztah. Takový knedlík. To si málokdo troufne o sobě prohlásit. V řadě log Mezinárodní federace ledního hokeje rozhodně vystupuje. Nabourali jsme vyšlapanou cestičku nastavené šablony,“ říká Kajnar, který za svou práci získal několik ocenění v českých i mezinárodních soutěžích a spolupracoval mimo jiné s Českou pojišťovnou, Kooperativou, Českou spořitelnou či Letištěm Praha.

Marketingová agentura Unicorn Attacks společně s Petrem Štěpánem a Bohumilem Vašákem, která za novou vizuální identitou stojí, uvádí, že grafika se navíc nemá stát pouze statickým prvkem v komunikaci mistrovství, ale také by měla dobře fungovat ve virtuálním prostředí. Český designér Václav Kudělka, který pro CzechCrunch mimo jiné komentoval i nové turistické logo města New York, právě v kreativnějším využití novinky vidí využití.

„Dokážu si představit, že to bude milé a bude to fungovat přesně tak, jak má. Pobíhající maskot bude jistě veselý – pokud to rozanimují, tak to také v propagaci bude působit negenericky. Osobně si myslím, že je to stokrát lepší cesta než nějak variovat lva, který je v rámci Česka a sportu zneužitý snad v každé podobě,“ doplňuje Kudělka. „Uznávám ale, že první dojem, co to ve mě vzbudilo, byl, že je to jak redesign Občanského fóra,“ dodává.

S hravostí se pojí i příchod takzvaných pukotikonů, tedy sady speciálních emoji ve tvaru puku, která jsou v modro-bílé barevné kombinaci a přicházejí v počtu deseti kusů. Ty se budou používat také pro různorodé situace s tím, že se jejich množství může postupně rozšiřovat v závislosti na aktuální situaci. Součástí je i nový styl písma, který je podle obou oslovených designérů dobrou cestou a „při správné aplikaci může tato kombinace dobře fungovat“.

„Porovnejte si loga hokejových mistrovství světa za posledních deset let. Ono to nové fakt vynikne,“ doplňuje Kajnar. Samotná podoba oficiálního maskota má být odhalena v nadcházejících měsících, na něj pak na podzim bude navazovat další komunikace a také spuštění první várky vstupenek. Šampionát jako takový vypukne 10. května a Praha i Ostrava budou hostit po jedné osmičlenné základní skupině.