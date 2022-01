Už nejde jen o výhodnou nabídku kurzů. Z Revolutu se v průběhu let stala robustní aplikace nabízející finanční služby všeho druhu, kterých využívá stále více lidí také v Česku. Pro CzechCrunch Revolut prozradil, že u nás registruje více než 320 tisíc aktivních uživatelů, pro které si na přelomu roku připravil několik novinek. Je mezi nimi zrušení bezplatného dobíjení účtu pomocí bankovních převodů nebo nová platební karta potažená zlatem.

Po celém světě dokázal Revolut od svého založení v roce 2015 získat už 18 milionů uživatelů, kteří udělají přes 150 milionů transakcí měsíčně. Roste díky tomu jak zájem investorů, tak tržby, ale zároveň se rovněž prohlubuje ztráta, kterou britský startup eviduje. V roce 2020 Revolut zaznamenal dvojnásobný nárůst ztráty na 207 milionů liber, tedy zhruba 6,2 miliardy korun. I proto začal zpoplatňovat některé služby, které byly původně zdarma.

Nyní firma přidává další novinku, která – byť tak oficiálně není prezentovaná – má přinést další příjmy. Jedná se o limitovanou edici kovové platební karty, která je potažena 24karátovým zlatem. Pořídit si ji mohou všichni zákazníci, a to za 1 722 korun. Kromě zlatavého vzhledu žádné další funkce navíc nenabízí, podobně jako speciální edice Glow, na níž Revolut spolupracoval s boxerem Anthonym Joshuou a která mění barvy. Ta stojí 304 korun.

V Česku však Revolut také některé služby ruší. Jelikož na konci ledna přestane existovat jeho lokální účet vedený u Raiffeisenbank, nebude již moci zaručit bezplatné dobíjení peněz převodem z tuzemských bankovních účtů. Místo českého účtu (s českým kódem IBAN) bude třeba posílat peníze na litevský účet Revolutu a tento převod mohou některé banky jakožto mezinárodní převod zpoplatnit.

Revolut proto svým uživatelům doporučuje, aby pro dobíjení účtů používali platbu debetní kartou, případně přes Apple Pay či Google Pay, což nadále zůstává funkční a zdarma. Firma dle svého vyjádření zvažuje jiné způsoby, jak nabídnout lokální účet, ale prozatím řešení nemá. Problém s jeho zrušením mohou mít například uživatelé, jež si nechávají do Revolutu posílat výplatu. Někteří zaměstnavatelé totiž nemusí posílání mzdy na účet v cizí zemi povolovat.

Ve webovém rozhraní Revolutu jde obchodovat s kryptoměnami Foto: CzechCrunch

Koncem roku stihl Revolut spustit podporu pro Apple Pay a Google Pay také v dětských účtech Junior, a to napříč zeměmi. Prozatím jen v Polsku začal nabízet úročené spořicí účty, s nimiž plánuje v roce 2022 expandovat v rámci své banky i do dalších zemí. Kdy by mohla tato služba dorazit i do Česka, zatím není jasné. V Polsku má již přes jeden milion uživatelů, kteří mohou v závislosti na vybraném (placeném) plánu získat úrok až 0,3 ročně.

V neposlední řadě pak Revolut pro všechny své klienty spustil vylepšenou webovou verzi na adrese app.revolut.com, což znamená, že mnoho úkonů už nemusíte nutně dělat jen v mobilní aplikaci. Z webového rozhraní lze zasílat peníze na jiné bankovní účty, obchodovat s akciemi či kryptoměnami nebo si dobíjet účet a stahovat výpisy.