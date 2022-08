Revolut má v Česku přes 400 tisíc uživatelů a šlape do investování. Nabízí už přes 80 kryptoměn

Kryptoměny sice letos na pomyslné horské dráze zažívají především strmou jízdu dolů, ale zájem o investování do bitcoinu a spol. neopadá. Uvědomuje si to i Revolut, který do své finanční aplikace přidává dalších více než dvacet kryptoměn a tokenů, do nichž mohou jeho uživatelé investovat. Po celém světě jich už je kolem dvaceti milionů a pro CzechCrunch Revolut prozradil, že v Česku se mu podařilo překročit hranici 400 tisíc zákazníků. Právě o investice do kryptoměn prý u nás registruje vysoký zájem.

Původně začínal britský finančně-technologický startup s hrstkou funkcí. Popularitu si získal především díky snadným převodům měn a výhodným kurzům. Dnes už nabízí řadu dalších služeb a stále důležitější je pro něj i z hlediska příjmů investování. Možné je přes Revolut nakupovat akcie a také zmíněné kryptoměny, a to zdaleka ne pouze ty nejpopulárnější v čele s bitcoinem. Nabídka tokenů se proti začátku loňského roku osminásobně zvětšila.

„Letošní rok je dalším velkým rokem kryptoměn a my jsme výrazně posílili naši nabídku. Navíc lidem umožňujeme převzít větší kontrolu nad financemi a poskytujeme jim bezpečný přístup k novým nástrojům a službám, které v oblasti kryptoměn vznikají,“ uvedl Emil Urmanshin, generální ředitel pro kryptoměny ve společnosti Revolut. Do její nabídky teď přibylo dalších 22 tokenů a celkově už mohou uživatelé vybírat z více než 80 kryptoměn.

Ve Velké Británii a Evropském hospodářském prostoru, kam patří také Česká republika, mohou uživatelé prostřednictvím Revolutu nově investovat do metaverse tokenu APE, tokenů REQ a ETC ze světa decentralizovaných financí a mnoha dalších, konkrétně CLV, FORTH, AVAX, SAND, GALA, AXS, JASMY, ENS, DASH, FLOW, IMX, CRO, IDEX, REN, SPELL, PERP, BICO, COTI či MLN. Delší dobu jsou již k dispozici také známější zástupci jako bitcoin, dogecoin, ether nebo solana.

Foto: CzechCrunch Přes Revolut je možné investovat i do kryptoměn

Revolut do kryptoměn šlape již několik let. Zvyšuje díky tomu své příjmy a láká nové uživatele. Zatímco před rokem v Česku hovořil o překonání hranice 300 tisíc uživatelů, nyní zástupci Revolutu pro CzechCrunch prozradili, že už tu dosáhli na 400 tisíc zákazníků. Všichni z nich mohou investovat i do zmíněných kryptoměn, podle zvoleného plánu se nicméně liší poplatky za jejich nákup. Na každý z plánů jsou nastavené určité limity pro nakoupený objem a také základní poplatek za směnu pohybující se mezi 1,5 a 2,5 procenta.

Při nákupu kryptoměn v Revolutu je zároveň třeba si uvědomit několik rozdílů proti směně na některé z kryptoměnových burz, odkud mohou tokeny putovat přímo do vaší kryptopeněženky. Takovou peněženkou totiž Revolut zatím nedisponuje, a tak jsou veškeré kryptoměny uchovávány ve virtuálním účtu. Aktuálně není možné s kryptoměnami platit kartou (musíte je převést na standardní měnu) a přeposílat lze kryptoměny jen na jiný účet u Revolutu, nikoliv na jinou kryptoměnovou peněženku.

Ve Velké Británii firma testuje možnost výběru bitcoinu a zasílání tokenů na externí kryptopeněženky a burzy, ale kdy funkci naplno nasadí a rozšíří dál, zatím není známo. Před dvěma lety Revolut upravil své podmínky, v nichž uvádí, že uživatel má nad nakoupenými kryptoměnami „kompletní kontrolu“ a Revolut s nimi bude nakládat výhradně dle jeho instrukcí.

Více o změnách, kdo vlastně nakoupené kryptoměny vlastní a zda jde o skutečné krypto, či deriváty, píše na svém blogu, kde uvádí: „Když nakupujete kryptoměny, Revolut jde na trh a koupí tyto kryptoměny vaším jménem.“ Nadále však platí, že je nemáte ve vlastní peněžence a operovat s nimi může reálně jen Revolut.