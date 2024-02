Rezervaci na valentýnskou večeři už nestíháte. Ze kterých restaurací si ale můžete objednat jídlo domů?

Uložit 0

Chystáte se 14. února vyrazit na romantickou večeři? A máte rezervaci? Pokud ne, je velmi pravděpodobné, že vám zbudou jen oči pro pláč. V oblíbených pražských podnicích, které jsou v hledáčku nejen na Valentýna, už totiž na poslední chvíli místo nenajdete. Příjemný večer se skvělým jídlem si ale můžete užít i doma. Stačí jen vědět, v které restauraci si objednat. U našich oblíbených podniků jsme ověřili, jestli budou během valentýnského večera zvládat rozvoz. Přinášíme vám tak přehled, díky kterému nezůstanete ve štychu.

Sia

Asijská restaurace Sia se od svého otevření specializuje na pekingskou kachnu. Tu si můžete užít celou i doma, dostane se k vám ale v podobě dvou oddělených chodů: jako trhaná kachní prsa se sezamovými placičkami a jako vykostěná kachní stehna se smaženou rýží. O pořádnou hostinu tak budete mít postaráno, sáhnout ale můžete také po klasikách asijské kuchyně, jako je kantonský křupavý vepřový bok, kuře Kung-pao nebo salát Som Tam ze zelené papáji.

Kde objednat: Wolt

Foto: SIA V restauraci Sia můžete objednávat asijské speciality

Bruxx

Pokud chcete během romantického večera zůstat chutěmi raději v Evropě, objednávat můžete speciality z belgické restaurace Bruxx. Sázkou na jistotu je zdejší belgický tatarák s lanýžem, zaexperimentovat ale můžete i se žabími stehýnky. Experti jsou tady pak především na slávky, které si můžete dopřát hned na několik způsobů: třeba s pivem Hoegaarden White nebo s kokosovým mlékem a citronovou trávou. A k tomu nesmí chybět samozřejmě belgické hranolky.

Kde objednat: Wolt, Foodora, Bolt Food

Foto: Bruxx V Bruxxu si přijdou na své milovníci slávek

Manifesto Market

Jestliže do poslední chvíle nevíte, jestli máte chuť na Asii, Itálii, Řecko, nebo pořádný masový nášup, ponořte se do nabídky Manifesto Marketu. Na jednom místě se totiž nachází na 17 podniků, velká část z nich pak funguje i formou rozvozu. Pokud vám nevadí se ani během valentýnské večeře trochu upatlat, dopřát si můžete burger od Smash or Pass nebo BBQ hody od Dirty Dog Southern Smokehouse, vybírat ale můžete také řecké speciality od Yaya’s nebo korejské pokrmy z Bab rýže. Z restaurace Holy Pasta pak k objednávce dvou porcí těstovin dostanete navíc salát Caprese a lívance s panna cotou.

Kde objednat: Wolt, Foodora, Bolt Food

Foto: Manifesto Market V Manifestu se můžete zanořit do Řecka, Koreji i amercikého BBQ

Zátiší

Restaurace Zátiší má v provozu i vlastní rozvoz, na kterém lze objednat české klasiky, skvělou Indii, ale také třeba italskou pinsu. Za hřích stojí rozhodně zdejší kuře na paprice, pokud ale budete mít chuť na něco pikantnějšího, minout byste neměli lilkovou masalu nebo příjemně kořeněné butter chicken. K objednávce můžete přihodit navíc i nějaké bubliny, například crémant z Alsaska nebo champagne.

Kde objednat: Wolt, www.popupzezatisi.cz

Brasileiro

Do o něco exotičtější nabídky se můžete zakousnout v případě restaurace Brasileiro. Prostřednictvím rozvozu si sice nemůžete objednat zdejší legendární all you can eat, i tak si ale přijdete na velice chutnou nabídku. Začít můžete carpacciem na brazilský způsob, chimichurri omáčkou a návykovým sýrovým pečivem pao de queijo, pokračovat pak lze odlehčeně se sushi nebo masovými hody v podobě hovězí fraldinhy v parmazánu s hranolkami.

Kde objednat: www.zabadomu.cz

Foto: Brasileiro V Brasileiro si kromě masových hodů můžete dopřát i skvělé sushi

Kantýna

Valentýnská večeře může mít mnoho podob. Někdo si potrpí na výše zmíněné speciality, jako je sushi, slávky nebo pekingská kachna, pro jiné může být naprosto ideální tlačenka s cibulí, pepřenky a navrch grilovaný vepřový bůček. Pokud se vám i vaší drahé polovičce při čtení tohoto výčtu sbíhají sliny, objednávejte z Kantýny. Přihodit můžete také burger, který je pražskými foodies dlouhodobě považován za jeden z nejlepších v hlavním městě. Dát si můžete i legendární carpaccio s lanýžovou majonézou a k tomu čepované pivo v PET lahvi.

Kde objednat: www.kantynadomu.cz

Foto: Kantýna Z Kantýny si k pepřenkám můžete objednat i zdejší burger

Věnečky Janeček

Něco sladkého na zub také není na škodu. A pokud nechcete zavítat do cukrárny, kam chodíte pro zákusky každý víkend, ale chcete si večer něčím ozvláštnit, objednejte si věnečky od Janečka. Připraveni jsou tady na last minute středeční objednávky a věnečkovou nadílku si můžete objednat kurýrem, případně si ji můžete vyzvednout osobně. Vůbec nejlepší je sáhnout po boxu s 16 kousky, ve kterém se ukrývají věnečky jahodové, pistáciové, máslové, kokosové, citronové i čokoládové.

Kde objednat: www.veneckyjanecek.cz