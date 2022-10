Rezidence v bývalém kamenolomu. V Brně vznikne 141 bytů, které budou sousedit se skálou

V městské části jihomoravské metropole Brno-Komín se nachází kamenolom, ve kterém se v době, kdy byl aktivní, těžila tmavá hornina zvaná diorit. Nyní se místo, z něhož se v minulosti ozývaly výbuchy a lomoz těžké techniky, výrazně proměňuje. Vyrůstá zde totiž bytový dům s velkoryse ozeleněnými střechami, o jehož chod se budou starat chytré technologie a ve kterém teplo zajistí třicet geotermálních vrtů.

Za nově vznikajícím projektem s názvem Diorit stojí česká investiční společnost PMP investment group, která si zajistila financování od UniCredit Bank. Investice se pohybuje ve vyšších stovkách milionů korun. Výstavba byla zahájena v červenci letošního roku, ale předcházel jí dlouhý a obtížný proces získávání stavebního povolení.

„Výzvou bylo také umístění domu vzhledem k určitým omezením v rámci kamenolomu, především pak ideální nasměrování objektu na jižní stranu tak, aby byty nabídly dostatek soukromí a klidu. Jen zemní práce, které začaly po získání územního rozhodnutí, trvaly rok a půl,“ říká zástupce investora Jan Zeman.

Pro developera bylo nejdůležitější zajistit také bezpečnost budoucího objektu, takže bylo potřeba sanovat stěny lomu. Začátek byl tak dle jeho slov velmi náročný a nákladný, ale nyní již vše běží podle plánu a dům by měl být dokončen během roku 2024, kdy by se do něj mohli nastěhovat i první obyvatelé.

Foto: Rezidence Diorit V povrchovém dolu se těžila hornina diorit – odtud název projektu

Návrh rezidence Diorit zpracovalo brněnské architektonické studio DRNH, které se rozhodlo pro kaskádové pojetí hmoty, díky němuž vzniknou na každém podlaží prostorné terasy a balkony. Dům bude mít zároveň zajímavý organický tvar, takže bude korespondovat s nepravidelně vykousnutou skálou, která ho z jedné strany obejme.

Architekti bytový dům navrhli tak, aby budoucím obyvatelům nabídl co nejvíce zeleně. Nad bývalým kamenolomem se totiž rozprostírá les, nová zelená plocha na něj tak může přirozeně navázat. „Veškeré střechy budou pokryté extenzivní zelení. Celkově se jedná o přibližně čtyři a půl tisíce metrů čtverečních vegetace,“ doplňuje Zeman.

Zelený je i samotný koncept stavby, jelikož vzniká za využití udržitelných technologií – dům tak bude mít energetický štítek A. V bytech bude nainstalovaná rekuperace vzduchu a tepla, díky které rezidenti ušetří za vytápění. To zajistí zajistí vlastní geotermální vrty a tepelná čerpadla.

„Provedli jsme třicet vrtů o hloubce sto padesáti metrů. Pro vytápění tedy budou složit tepelná čerpadla země-voda. Jedná se o nejekologičtější, nejšetrnější a zároveň nízkonákladový způsob vytápění, navíc bez závislosti na okolí,“ vysvětluje Zeman. Vrty a čerpadla se budou moci využívat i pro chlazení domu v letních měsících, což je dle slov developera ideální řešení, jelikož vrty díky tomu regenerují a prodlužuje se jejich životnost.

Celý dům a všech 141 bytových jednotek pak bude obstarávat inteligentní řízení domácnosti Loxone. Přes tento systém bude možné ovládat podlahové vytápění, chlazení, rekuperaci a především pak sledovat spotřebu všech energií. Majitelé bytů se tak s ní budou moci učit pracovat.

V garážích developer počítá s přípravou pro nabíjení elektromobilů a přímo nad nimi vznikne zahrada, která bude přístupná pouze pro obyvatele domu. V budově bude také recepce s prostorem pro uložení balíčků – každý obyvatel domu bude toto místo ovládat přes aplikaci k bytu a přepravní službě bude moci na dálku otevřít speciální box.

„Budeme dělat také přípravu na fotovoltaiku pro případ, že by společenství vlastníků jednotek někdy v budoucnu chtělo instalovat panely,“ dodává Zeman. Rezidence Diorit by tak mohla být naprosto energeticky soběstačná, což je přednost, která v kontextu dnešní doby hraje při zvažování investice do nemovitosti jednu z největších rolí.