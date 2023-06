Režisér Cameron přirovnal potopenou ponorku k Titaniku. Tak to vypadá, když se nedbá varování

Film chtěl mít co možná nejvěrnější. A tak se kromě historických materiálů a různých rozhovorů také potopil k vraku Titaniku. James Cameron, z jehož stejnojmenného filmu se poté stal naprostý trhák, byl na dně oceánu dokonce 33krát. Poté, co se dozvěděl o ponorce Titan, tušil katastrofu okamžitě.

„Ztratili spojení a stejně tak i navigaci. Obojí se nemůže stát bez toho, aniž by došlo k extrémní katastrofě nebo katastrofické energetické události. První, co mě napadlo, byla imploze,“ citovala Camerona britská BBC. Pobřežní stráž později uvedla přesně to. Ponorka Titan měla implodovat krátce po ponoru. Komunikaci ztratila hodinu a 45 minut poté, co se za ní zavřely vody, to znamená, že ani nedosáhla dna. Všichni okamžitě zahynuli.

„Hned, jak jsem se o ztrátě ponorky dozvěděl, jsem zavolal lidem od hlubinných ponorek. Asi za hodinu jsme věděl, že byli v hloubce tři a půl tisíce metrů, na cestě na dno v hloubce 3,8 tisíce metrů,“ vyprávěl režisér s tím, že v tu chvíli mu bylo jasné, že ponorka leží pod svou poslední známou polohou, kterou měla, než se ztratila z radarů. „Tam ji teď také našli,“ dodal.

‘Titanic’ director James Cameron on the ‘catastrophic implosion’ of Titan submersible: “I’m struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship and yet he steamed at full speed into an ice field.“ pic.twitter.com/vO8JkCXS5f

— ABC News (@ABC) June 22, 2023