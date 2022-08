Rick a Morty jsou zpátky. Šestá řada animovaného hitu se ukazuje v novém traileru, uvidíme ji v září

Rick a Morty původně vznikl jako velice obhroublá, skoro až pornografická parodie kultovního snímku Návrat do budoucnosti, která měla mít velice krátký život. O několik let později se ale rozvinul do sice stále nekorektního, ovšem chytrého formátu animovaného seriálu pro dospělé publikum. Stal se hitem. Brzy se na obrazovky chystá už šestá řada, která nyní dostala trailer.

Zatím poslední dobrodružství Ricka a Mortyho, geniálního inženýra a jeho zcela průměrného vnuka, na šílených cestách napříč (mnoho)vesmírem, byly prozatímním vyvrcholením komplikovaného vztahu hrdinů. Rick si kvůli dalšímu konfliktu za svého partnera našel náhradu, nakonec ale opět skončili spolu, a to jako snad ještě silnější duo než kdy dříve.

Zveřejněný trailer šesté řady neříká prakticky nic o dalším pokračování děje. Místo toho ukazuje mnoho nových dobrodružství s inteligentními roboty, mimozemskými teroristy a hlavně celou rodinou s Mortyho sestrou Summer i jejich rodiči Beth a Jerrym. Všichni tři v seriálu vždy hráli podstatnou roli, teď se ale zdá, že by se mohli ve větší míře přímo podílet na vesmírných dobrodružstvích. Rick si k nim ostatně v celém dosavadním průběhu seriálu složitě hledal cestu.

A pak je zde ještě jeden zásadní aspekt – pátá řada Ricka a Mortyho končila zničením zařízení, které zajišťovalo, že titulní inženýr byl nejchytřejší člověk ve vesmíru. Zatím je otázkou, jestli se důsledky toho v nových epizodách výrazněji projeví, Rickovi ale každopádně jde někdo po krku. Hlavní tvůrce seriálu Justin Roiland každopádně nedávno diváky ujišťoval, že letošní pokračování bude určitým návratem ke kořenům po částečném zklamání z děje i vtípků páté řady.

Ačkoliv Rick and Morty nikdy nevycházel příliš konzistentně s přestávkami něco přes rok až dva roky, šestá řada se na obrazovky vrátí přesně rok po skončení té předchozí. Jednotlivé díly tak začnou vycházet od 5. září, a to i na českém HBO Max. Televizní stanice Adult Swim, do jejíž nabídky seriál spadá, si už v roce 2018 objednala 70 dalších epizod. To by po odvysílání těch nových mělo znamenat ještě dalších 60.