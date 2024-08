Robotaxíky, které jezdí samy, si spolu po nocích povídají – houkáním na parkovišti a pod okny lidí

Uložit 0

Autonomní taxíky jsou sice v Evropě ještě hudba vzdálené budoucnosti, ale v řadě amerických měst se z nich už stala realita. Včetně San Franciska. Jenže ejhle – technologie má sice za cíl nahradit nespolehlivé a drahé řidiče spolehlivým a levným algoritmem, praxe ale ukázala, že v něčem si jsou lidé a počítače nečekaně blízcí. Třeba v troubení.

Na konci července se Sophia Tungová začala před rozbřeskem budit kvůli ustavičnému houkání ve dvoře činžovního domu, kde žije. Jak poznamenává deník New York Times, coby obyvatelka San Franciska je sice na hustou dopravu zvyklá, jenže takhle brzy ráno? Navíc bez pokřikování naštvaných šoférů?

Odpověď byla nasnadě – kalifornská společnost Waymo, jež je podobně jako Google součástí internetového holdingu Alphabet, si na přilehlém parkovišti zřídila základnu svých autonomních taxíků, které od jara volně brázdí ulice velkoměsta a jsou k dispozici komukoli, kdo si je přivolá. Jenže vozy spolu na stísněném prostoru komunikují velmi nesofistikovaně: troubí, aby těm kolem sebe daly vědět, že couvají nebo se chystají manévrovat.

Je to poměrně banální a vlastně i logické, protože v běžném provozu se samořiditelná auta budou potýkat s lidskými řidiči, pro které je klakson nejlepší upozornění. Jenže ve tři ráno, když jsou kolem jen pojízdné počítače a jinak samí spáči za okny?

Sophia Tungová postavila na svůj parapet obyčejnou webkameru a z ní vysílá na internet online stream z dění ve dvoře. To, co začalo jako legrácka pro ni a pár sousedů, se stalo svérázným fenoménem, který na YouTube denně navštíví tisíce lidí. „Jsem člověk se smyslem pro humor a začala jsem to dělat jen kvůli pár memům. Jenže z nějakého důvodu se to začalo líbit více lidem,“ řekla Tungová listu New York Times.

Nicméně houkající auta pod okny uprostřed noci jsou vtípek první den či dva, ale velmi rychle se z toho stane otrava. Tungová spolu s dalšími obyvateli přilehlých domů proto oslovila Waymo s dotazem, co s tím hodlá udělat. Společnost už počátkem srpna přislíbila, že problém vyřeší a vozy utiší. Jenže jak se nyní ukazuje, spíš jen hluk přesunula z parkoviště na ulici.

Sophia Tungová tak pro server The Verge popsala, že od chvíle, kdy Waymo ztišilo troubení při couvání na parkovišti, se opakovaně stalo, že auta na silnici zapomněla odbočit a zajela do slepé uličky u jejího domu. A tam se postupně naštosovala za sebe, což znamenalo jediné – začala troubit, protože každé z nich se chtělo couváním vrátit zpět. A jelikož nebylo na parkovišti, mohlo troubit…

Jestli vám to připomíná posloupnost nesmyslných opatření hodných Hlavy 22, nejste sami. Waymo na řešení prý pracuje, přičemž problémy s hlukem se podle něj týkají jen San Franciska, nikoli Austinu nebo Los Angeles, kde jeho vozy Jaguar I-Pace také jezdí. Podle všeho tam ale parkují v místech, kde nikoho neobtěžují.