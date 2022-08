Robotické vysavače za 40 miliard korun. Amazon kupuje výrobce populárních čistících strojů Roomba

Naše domácnosti by mohly být v budoucnu plné robotů. Minimálně si to myslí Amazon, který loni představil vlastního domácího robota a teď chce svou pozici v této oblasti ještě posílit. Americký technologický gigant oznámil, že se domluvil na akvizici společnosti iRobot, která stojí za populárními robotickými vysavači Roomba. Zaplatí za ni 1,7 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 40 miliard korun. Za jednu akcii iRobotu nabídl Amazon 61 dolarů. Na burze Nasdaq aktuálně stojí kolem 50 dolarů.

Za výrobcem robotických čistících strojů je dlouhá historie, která se datuje až do roku 1990. Tehdy iRobot založili tři členové laboratoře umělé inteligence na MIT, kde navrhovali roboty pro vesmírné a vojenské účely. Mezi nejpopulárnější dnes patří jeho domácí produkty, ať už je to zmíněný robotický vysavač Roomba či robotický mop Braava. Celkem už iRobot prodal přes 40 milionů domácích robotů a dlouho souběžně vyvíjel také armádní roboty, tuto divizi ale v roce 2016 prodal.

„Víme, že na úspoře času záleží a že domácí práce zabírají drahocenný čas, který mohou zákazníci věnovat tomu, co milují,“ uvedl k akvizici Dave Limp, seniorní viceprezident divize Amazon Devices. Firma to myslí s domácími roboty vážně, což dokazuje i loni představený pojízdný robot Astro, který má zákazníkům zjednodušovat život. Prozatím není jasné, jak plánuje Amazon integrovat iRobot do svých struktur, ale uvedl, že Colin Angle nadále zůstane v roli výkonného ředitele.

„Od založení společnosti iRobot je naším posláním vytvářet inovativní a praktické produkty, které zákazníkům usnadňují život, což vedlo k vynálezům, jako je Roomba a iRobot OS,“ uvedl spoluzakladatel Colin Angle. „Amazon sdílí naši vášeň pro vytváření promyšlených inovací, které lidem umožňují dělat doma více věcí, a já si nedokážu představit lepší místo, kde by náš tým mohl pokračovat v naší misi,“ dodal. Pod jeho vedením vykázal iRobot v roce 2021 tržby ve výši 1,6 miliardy dolarů. Na burze, kde bylo po oznámení akvizice zastaveno obchodování s jeho akciemi, měl hodnotu 1,4 miliardy dolarů.

„Zákazníci produkty iRobot milují – a já jsem nadšený, že mohu spolupracovat s týmem iRobot na vynálezech, které zákazníkům usnadní a zpříjemní život,“ řekl Dave Limp, který s kolegy v Amazonu buduje silnou divizi chytrých produktů pro domácnosti. Vedle robotických vysavačů či zmíněného robota Astra nabízí také zvonky Ring a vše dokáže propojit se svým chytrým asistentem zvaným Alexa. Právě Alexu ostatně v posledních letech začaly využívat i vysavače Roomba.