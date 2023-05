Rodinné firmy jsou pilířem české ekonomiky. Jejich důležitost i výzvy ukáže Family Business Week

Tvoří téměř devadesát procent všech aktivních firem, podílejí se na hrubém domácím produktu více než z poloviny a zaměstnávají zhruba dva miliony lidí. To představuje asi polovinu všech pracovních míst v Česku. Řeč je o rodinných firmách, které sice nemusí mít mnohamiliardové výnosy jako největší nadnárodní hráči, ale pro naši ekonomiku jsou naprosto stěžejním pilířem. Proč je důležité věnovat jim pozornost a jaké výzvy před nimi stojí? O tom bude červnový Family Business Week, jehož je CzechCrunch mediálním partnerem.

„Family Business Week je příležitostí zaměřit se jeden týden v roce na svou podstatu. Získat odstup od každodenní rutiny, uvědomit si vlastní jedinečnost a posílit hrdost na svou rodinu a podnikání. Budujeme platformu k výměně zkušeností a pro vzájemnou inspiraci rodinných firem. Tím je chceme podpořit ve zvládání výzev, které rodinné podnikání přináší,“ říká David Krajíček, zakladatel Family Business Weeku a poradce rodinných firem, který v našem velkém rozhovoru popisoval, proč jsou rodinné firmy pro budoucnost Česka klíčové.

Roli hraje mimo jiné to, že za rodinnými firmami stojí tvář a jméno celého rodu. Zároveň mnohem více uvažují na základě hodnot a ne vždy byznysově racionálně. To se projevuje například v dobách hospodářského poklesu, kdy se zpravidla chovají velmi prospěšně a nejdou nutně cestou masivního rušení pracovních míst nebo velkého ořezávání nákladů. Byť si uvědomují, že to pro ně může být v daný moment finančně náročnější, řeší především dlouhodobý pohled. Mnohdy zaměstnávají stovky lidí a bývají důležitým zaměstnavatelem celého regionu.

„Na českou ekonomiku mají rodinné firmy významný vliv, protože jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru. Dokáží se navíc rychle přizpůsobit složitým změnám, jako je covidová pandemie nebo energetická krize, a tím mají větší schopnost přečkat složitá období recese a stagnace,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který největší události pro rodinné firmy v Česku poskytl záštitu. V rámci ní se koná týdenní série akcí v regionech, která vyvrcholí 8. června summitem rodinných firem v Uhelném Mlýně v Libčicích nad Vltavou.

Cílem toho všeho je propojit zástupce rodinných firem navzájem a také s akademiky či zástupci institucí, které ovlivňují podnikatelské prostředí v Česku. Debatovat se bude o důležitosti rodinných podniků i jejich budoucnosti, a to včetně témat jako nástupnictví, rodinná ústava, prevence konfliktu, vzdělávání či výchova dětí do role správců.

Hlavní hvězdou události bude Sandy Loder, který je členem páté generace dynastie Flemingů stojící za jmény jako Stonehage & Fleming a James Bond. Jako světově uznávaný kouč a poradce pro přípravu dalších generací do role správců a lídrů rodinných firem má značné zkušenosti. Navíc přináší osobní zkušenost, kdy v takovém prostředí vyrůstal a následně obří rodinný byznys řídil.

Do celoevropského kontextu zasadí důležitost rodinných firem Giovanna Gregori, která je členkou federace European Family Businesses sdružující národní asociace z celé Evropy, jež zastupují rodinné firmy. O své zkušenosti se podělí i celá řada úspěšných českých podnikatelů a podnikatelek, které už své rodinné firmy úspěšně předali, prodali nebo se na to teprve chystají, a vystoupí také manažeři, kteří takové firmy řídí, ale s rodinou jejich zakladatelů nemají nic společného.

„Zakladatelé obvykle řeší, zda svou firmu předají, nebo prodají, variant je ale mnohem víc,“ vysvětluje David Krajíček. V rámci Family Business Weeku proto proběhne i diskuze tří externích šéfů na pozici CEO, kteří stojí v čele rodinných firem. Aleš Stýblo z Lasvitu, Peter Bittó z Renocaru a Václav Kadlec z Albatros Media vysvětlí, jaké výzvy jejich role přináší a jak se jim daří nastavovat vztah s akcionářskou rodinou.

Eva a Jiří Grundovi popíší úspěšné nástupnictví ve firmě Grund a o své zkušenosti s multigeneračním byznysem se podělí také zakladatel LIKO-S Libor Musil, šlechtic Constantin Kinský, spolumajitelka Profimedu Alexandra Kala, zakladatel Albixonu Jaroslav Smetana nebo člen druhé generace rodinné firmy Minit Ladislav Ambrovics.

Hlavní akce Family Business Week Summit se koná ve čtvrtek 8. června 2023 v Uhelném Mlýnu v Libčicích nad Vltavou a CzechCrunch je jeho mediálním partnerem. Celý program akce včetně praktických workshopů najdete na webu Family Business Weeku, kde můžete zároveň zakoupit vstupenky.