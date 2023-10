Rodinný dům se dvěma štíty je oázou uprostřed rozbouřené městské zástavby Plzně

Uložit 0

Jako poslední mohykáni stojí v Plzeňské čtvrti Lochotín postarší rodinné domy, které obklopuje vysoká panelová zástavba. Domy, jejich dvorky a zahrady tak vytvářejí malý ostrůvek soukromí, na kterém se usadila i mladá rodina. Jejím útočištěm se stal dům se dvěma štíty. Objevujte více zajímavé architektury v pravidelném newsletteru Arch.

Zatímco ostatní domy v ulici si v minulosti prošly rekonstrukcemi, díky kterým značně narostly do velikosti, dům se dvěma štíty zůstal skromný. A skromnosti se drželi i architekti ze studia Pro-story, kteří se pokusili dům nutně jen nenafukovat, ale dát mu novou vrstvu, která využívá prvku štítu a sedlové střechy.

Díky tomu se podařilo vytvořit zajímavý exteriér i různorodý interiér, který dokonale odpovídá potřebám mladé rodiny, pro niž se stal novým útočištěm. Architekti se snažili, aby dům nabízel co nejvíce světla, ale zároveň si zachovával soukromí. „Co je původní, návrh přiznává, a co je nové, není replikou, ale je nově pojaté,“ vysvětlují architekti.

K oněm původním prvkům patří členění fasády a šambrána, tedy zdobný prvek oken, která byla zbavena dělení. Fasáda byla sjednocena do bílé barvy a doprovod jí dělá obložení některých částí domů dřevěnými latěmi. Ty zdobí nově vzniklý štít situovaný do dvora, část štítu do ulice a také přístavbu zádveří, která vystřídala původní přístavek.

Foto: Petr Polák Dřevěný obklad dostalo i nové zádveří

Kromě estetické funkce mají lamely i praktické využití, když překrývají okna v nově přistaveném štítu směrem do ulice. Samotný interiér pracuje s různými výškovými úrovněmi díky dřevěným mezipatrům a otevření do krovu.

V přízemí domu se nachází dětský pokoj, koupelna a obývací pokoj s vchodem na zahradu, který byl vytvořen propojením dvou místností. Obývací pokoj se otevírá vzhůru do patra a jeho součástí se tak stává i čítárna v patře. Díky propojení se podařilo dostat světlo i do koupelny v patře, ve kterém se také nachází ložnice a druhý dětský pokoj využívající i mezipatro.

Interiéry pracují s minimalismem, světlým dřevem, betonovou stěrkou a dlažbou s černobílým vzorem. Černá barva se pak objevuje i na některých detailech, jako je zábradlí, světla a některé kusy nábytku.