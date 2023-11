Rohlík zavádí systém zálohování nanečisto. Jeho kurýři začínají od zákazníků vybírat PET lahve

Uložit 0

Od roku 2026 se v Česku pod taktovkou ministerstva životního prostředí spustí systém zálohování PET lahví a plechovek. Zákazníci online supermarketu Rohlík na něj ale mohou trénovat již nyní. Prodejce totiž zahájil projekt, v jehož rámci mohou zákazníci převzít nákup od kurýra a zároveň mu odevzdat použité PET lahve k recyklaci. Ty přitom budou muset odevzdávat tak, jako tomu bude po spuštění oficiálního systému zálohování, tedy nezmačkané.

„Jako jediný online prodejce v Česku jsme se rozhodli zavést pilotní zálohování PET lahví. Projekt spouštíme na celém území, kde působíme. Neomezujeme ho jen na vybrané regiony, takže si ho bude moci vyzkoušet každý zákazník, který u nás nakupuje. Rozhodli jsme se jít příkladem a nečekat, až vejde v platnost legislativa,“ prohlásil generální ředitel Rohlik.cz Martin Beháň.

Přidanou hodnotou pro zákazníky má být možnost vrátit PET lahve přímo v místě bydliště. Objednají si nákup na Rohlíku tak, jak jsou zvyklí, kurýr jim ho přiveze, a pokud si objednají nápoje v PET lahvích, jeho součástí bude i speciální recyklační sáček, do něhož budou moci lahve umístit a při dalším dovezeném nákupu je odevzdat. Pohodlné odevzdání plastových obalů je totiž podle průzkumu společnosti IPSOS, který si Rohlík nechal zpracovat, velkým motivátorem k třídění odpadu.

„Z průzkumu vidíme, že pro 80 procent respondentů je to obrovská motivace. Zároveň víme, že z lidí, kteří se ne vždy uchýlí k třídění odpadu, to zhruba 36 procent dělá kvůli větší vzdálenosti třídicích nádob,“ přibližuje Beháň. Z průzkumu dále vyplynulo například to, že dalšími nejčastějšími důvody, kvůli nimž lidé netřídí, jsou přeplněné nádoby určené k recyklaci plastů (34 procent) a absence třídicích nádob blízko bydliště (27 procent).

Foto: Rohlík.cz Zákazníci mají nově možnost lahve odevzdat kurýrům a kurýrkám

Pilotní projekt zálohování lahví, který Rohlík představil, probíhá v součinnosti s ministerstvem životního prostředí. To se v současné době systémem zálohování intenzivně zabývá a na cirkulární hospodářství, tedy takové, ve kterém by se ze starých PET lahví vyráběly lahve nové, chce přejít v roce 2026. Zákon o zálohách je podle slov ministra životního prostředí Petra Hladíka již napsaný a příští týden vstupuje do meziresortního řízení a následně poputuje na vládu.

„S Rohlíkem jsme se domluvili, že od něj dostaneme anonymizovaná data týkající se toho, jaký je o zálohování zájem v jednotlivých lokalitách, jak se proměňuje ve venkovských a městských oblastech a jaká je zpětná vazba od lidí. Data následně použijeme v analýzách a budou dobrým odrazovým můstkem pro budoucí nastavení celého systému,“ dodává Petr Hladík.

Součástí budoucího oficiálního systému bude i vratná záloha, tu ale Rohlík nezavedl. Jeho vedení už totiž pilotní projekt vnímá jako unikátní službu, kdy zákazníci nebudou muset odevzdávat PET lahve v provozovnách, ale kurýr přijede k nim domů. Zároveň chce ale online obchod získat čistá data bez ohledu na to, kolik za odevzdanou lahev člověk dostane korun nebo kreditů.

Systému zálohování se ale bude podobat způsob, jakým sběr lahví probíhá. Lidé je totiž budou muset odevzdávat nezmačkané, tedy tak, jak to budou muset dělat od roku 2026, pokud budou chtít získat zpátky finanční zálohu. Současná technologie automatů totiž není uzpůsobená na to, aby přečetla unikátní kód na lahvi v případě, kdy je zmačkaná. Je ale možné, že v budoucnu si technologie poradí i s tímto úskalím.

„Začínáme se šesti lahvemi, které budete moci odevzdat najednou, protože zatím nevíme, jaký bude zájem a kolik lahví se na jedné trase odevzdá. Vozy budou přizpůsobené tak, aby byly PET lahve oddělené ve speciálním pytli od nákupních tašek s čerstvými potravinami,“ doplňuje Beháň s tím, že kurýr lahve odveze do skladu Rohlíku a z něj pak poputují do recyklačních center.

Na základě zájmu pak bude Rohlík vyhodnocovat, jak svoz co nejefektivněji přizpůsobit a zda případně nepřidat i zpětný odběr hliníkových plechovek. Na svoz nebude vypraveno speciální auto, ale ujmou se ho ta, která vozí zákazníkům nákupy. Ta jsou navíc ve většině poháněna CNG pohonem, v případě asi 15 procent má jít o elektropohon.

V současné době mají zákazníci možnost zpětného odběru PET lahví v některých prodejnách Lidl a Kaufland. Už v roce 2020 je začal testovat také online supermarket Košík, který se však zaměřil jen na určitý typ lahví Mattoni – projekt totiž vznikl ve spolupráci těchto dvou subjektů. Cílem bylo především zjistit, jakou bariéru bude pro zákazníka tvořit nejen tříkorunová záloha, ale i schraňování prázdných lahví pro kurýry. V prodeji tak zůstaly i zcela totožné vody, jen v klasických lahvích bez zálohy.

„Výsledky byly, myslím, více než pozitivní. Ihned v prvních měsících, kdy byl projekt podporován například marketingovými kampaněmi, byl poměr zálohovaných lahví k těm běžným 70:30. V posledních letech se pak ustálil v poměru 60,7 procenta ku 39,3 procenta ve prospěch vratné lahve. Z našeho pohledu se tedy jasně prokázalo, že pro naprostou většinu zákazníků není záloha ani schraňování prázdných obalů překážkou, ale také to, že důležitou roli hraje souběžná komunikace,“ doplňuje pro kontext František Brož, tiskový mluvčí Košíku.