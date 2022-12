Rok jí trvalo, než se uzdravila. Teď Serena Williamsová pomůže s regenerací i dalším sportovcům

Serena Williamsová se proslavila na tenisových kurtech, kde patřila k jedněm z nejlepších, pouze z bílého sportu ale peníze nevydělávala. Je i úspěšnou investorkou, která skrze svůj fond podpořila řadu startupů, například hlasovou sociální síť Clubhouse nebo sérii vzdělávacích videí MasterClass. Teď – po ukončení tenisové kariéry – se pouští do dalšího byznysu z oblasti sportu a regenerace.

Vítězka třiadvaceti grandslamových turnajů rozjíždí nový startup pod názvem Will Perform, v rámci kterého bude nabízet speciální přípravek pro ulevení svalů od náročných fyzických tréninků. „Rekonvalescence hrála zásadní roli v mém výkonu a profesním úspěchu,“ komentuje Williamsová a reaguje i na nešťastnou událost z loňského roku, kdy byla nucena kvůli zranění odstoupit z Wimbledonu.

V jeho prvním kole, kde se utkala se sokyní Aljaksandrou Sasnovičovou, totiž nešťastně uklouzla a poranila si nohu takovým způsobem, že jí to nestálo jen probíhající Wimbledon, ale také domácí US Open. A poté i letošní Australian Open a pařížský Roland Garros. Ze zranění se dostávala rok, pak se objevila na Wimbledonu, kde neuspěla, a během nedávného US Open následně oznámila konec kariéry.

Dlouholetá držitelka prvního umístění v žebříčku WTA proto dobře ví, jaký pocit to je, když se člověk musí dlouhé měsíce léčit a připravovat se na potenciálně další náročné turnaje. To byl důvod, proč se nyní s lepší rekonvalescencí rozhodla pomáhat i dalším sportovcům, pro které nechala navrhnout nové rychleschnoucí přípravky, které mají ulevit od bolesti a uklidnit namožené části těla.

V nabídce firmy, kterou Williamsová založila spolu s dvěma ostřílenými podnikateli z oboru Hankem Mercierem a Ericem Ryanem, je pět produktů určených pro využití v různých částech dne. K dispozici jsou dvě masážní tuby na jakési bázi kuličkového antiperspirantu, dva krémy a sprej. Zatímco jedno se hodí spíše na noc, další pomůže během dne, kdy člověk musí své tělo alespoň minimálně namáhat.

Cílem bylo vymyslet takový produkt, který by byl použitelný za každé situace. Proto je jejich obal poměrně minimalistický a snadno přenositelný. Nehledě na to, že každý typ přípravku má jinou vůni, takže by neměl nepříjemně zapáchat, pokud půjde člověk do společnosti. Co se složení týče, obsahují složky jako mentol, kafr, lidokain, levandule nebo pelargonie. Všechny mají zklidňovat hloubkovou bolest těla.

„Jako vrcholový sportovec se musíte zotavit co nejlépe, abyste byli nejlepší. Proto jsem opravdu nadšená z kolekce, kterou jsem sestavila. Pracovalo se na ní opravdu, ale opravdu dlouho, protože jsem si chtěla být jistá, že je dokonalá. A jestli o mně něco víte, tak to, že miluji, když jsem dokonalá. Omlouvám se, to je prostě moje chyba,“ napsala bývalá tenistka na svůj Instagram. S produkty ale necílí jen na profíky, ale i na víkendové sportovce.

Ačkoliv se Williamsová o startupy zajímá, je pro ni Will Perform vedle bočních projektů ve formě vlastní kolekce oblečení a šperků prakticky první firmou, za kterou stojí. Dosud totiž začínající firmy jen finančně podporovala, a to skrze svůj vlastní venture kapitálový fond Serena Ventures, v rámci kterého spravuje své investice do více než šedesáti startupů z různých odvětví.

V minulosti mimo jiné investovala desítky milionů dolarů do věhlasné zápasnické organizace UFC, je minoritním majitelem klubu Miami Dolphins hrajícího americkou NFL a také má spolupráci se společností Nike, se kterou vyráběla vlastní módní kolekce. Podle amerického Forbesu její jmění činí zhruba 260 milionů dolarů (5,9 miliardy korun) s tím, že jen z hraní tenisu si vydělala asi 94 milionů dolarů (2,1 miliardy korun).