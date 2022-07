Rok na houpačce. Moravští nábytkáři Wuders museli čelit následkům tornáda i vychytralým dodavatelům

Je tomu rok, co se v obcích na Břeclavsku a Hodonínsku prohnalo tornádo, které trhalo střechy, bouralo zdi a bralo životy. Pár týdnů po této události jsme navštívili bratry Herkovi z rodinného nábytkářského podniku Wuders, kterým se tornádo jen těsně vyhnulo. I proto mohli pokračovat ve svých odvážných plánech, které zahrnovaly otevření showroomu v Praze a postupné navyšování obratů na 100 milionů korun – a jednou třeba i dosažení miliardové mety. Ovšem sled nepříznivých událostí loňského roku způsobil, že tyto cíle musely být přehodnoceny.

„Loňský rok byl jako na houpačce. Bylo to dost složité období. Nejprve přišlo omezení dodávek materiálů a velké zdražování jednotlivých komponentů. Plánovali jsme o dost větší kapacitu výroby a s tím i rozšíření výrobní plochy,“ nastiňuje další z plánů Jan Herka, jeden ze spoluzakladatelů moravské firmy.

Ovšem tornádo způsobilo, že v kraji byl najednou nedostatek řemeslníků. Rozšíření proto muselo být posunuto o několik měsíců a společnosti, ve které mimo dvojčat Jana a Dominika Herkových pracuje také jejich starší bratr Václav, otec, maminka a spousta dalších známých, se nepodařilo dosáhnout stanoveného cíle 100 milionů v obratech, ale „pouhých“ 55 milionů. I tak šlo o slušný růst z předloňských 30 milionů korun.

Nevyšlo také vytvoření nového showroomu v Praze, který bratři řešili několik měsíců. Právě z metropole a jejího blízkého okolí přichází až 40 procent všech objednávek, takže kamenný showroom dával smysl. Jenže tentokrát plány zkřížil covid, kdy bratři neměli jistotu, zda nepřijde omezení či dokonce uzavírání prodejen, a proto i tento plán raději odsunuli.

Foto: Wuders Wuders i letos rozšiřovalo svou výrobní kapacitu a nabíralo i nový personál

Přesto se letos Herkovi první kamenné prodejny, kde je v nabídce i jejich nábytek, přece jen dočkali. Na dveře jim zaklepal jejich společník Václav Staněk, zakladatel obuvnické značky Vasky, který Herkovým nabídnul možnost otevřít kamennou prodejnu ve Zlíně, kde budou prodávány produkty značky Wuders, Vasky a také batohy Bagind vyráběné v Indii, ve kterých je Staněk taktéž zainteresovaný.

„Z pohledu lukrativity a spojení tří značek, které mají dosti podobné hodnoty, nám to tedy dávalo smysl. Otevřeli jsme prvního dubna 2022 a za tak krátkou dobu datujeme vyšší stovky návštěvníků,“ dodává Herka s tím, že obchod funguje jako prodejní showroom, kde si mohou zákazníci prohlédnout produkty v různých konfiguracích, vypůjčit si vzorník a porovnat odstíny dřeva.

„Chtěli jsme vytvořit krásné místo, kde dominuje spousta masivního dřeva nejen v nábytku, ale i ostatních prvcích prodejny, a to vše v kombinaci s přírodou. Na showroomu je aktuálně vystaveno necelých čtyřicet produktů,“ popisuje Herka prodejnu, kterou lze najít na Náměstí Míru na ulici tř. Tomáše Bati. Zlínem navíc letošní otevírání showroomu pro Wuders nekončí – za pár týdnů by se měl otevřít další v domovském Hodoníně.

Foto: Wuders Dominik Herka, Václav Herka, Václav Staněk, Lukáš Matějček a Jan Herka

„Hodonín sice není úplně dobrou lokalitou, ale spousta lidí k nám jezdila po služebních cestách nebo dovolených na Moravě. Asi 30 procent zákazníků k nám jezdí pro osobní odběry a při té příležitosti se můžou zastavit a prohlédnout ostatní kusy,“ dodává Jan Herka, který odhaduje, že zlínský showroom prozatím pomohl k vytvoření online objednávek ve výši stovek tisíc korun. „A to jsme teprve na začátku,“ usmívá se.

Mimo otevírání kamenných poboček ve Wuders zapracovali také na expanzi do zahraničí. Logistiku přizpůsobili pro většinu států Evropy, a tak se jejich nábytek začal vyvážet do Německa, Rakouska či Nizozemska. Navíc mají na přelom srpna a září naplánovanou plnou expanzi na Slovensko, které je od Hodonína kousek.

Stále platí, že značku Wuders reprezentují především stoly, kterých firma prodává nejvíce a také se zaměřuje primárně na jejich vývoj. Přesto se v sortimentu začalo objevovat množství dalších, drobnějších kousků, ať už jde o zahradní nábytek, poličky či židle, jejichž prodeje oproti loňsku podle Herky narostly o 750 procent. Celkově má Wuders v nabídce na sto produktů, přičemž jen za první polovinu letošního roku přibylo třicet novinek.

Ani Wuders se nevyhnulo zdražování, které přišlo během loňského roku a další letos v lednu. Na vině je především rostoucí cena komponentů, která v některých případech vyskočila až o 300 procent. Přesto se i v tomto roce Wuders prozatím daří, jak potvrzují dubnové obraty, které byly nejvyšší za poslední rok a půl. V meziročním porovnání jsou ve firmě v přibližně desetiprocentním plusu.

Foto: Wuders Nově otevřený showroom ve Zlíně

Podle Jana Herky se jedná o výsledek snahy pracovat pouze s poctivými dodavateli, kteří při cenotvorbě nezneužívají mediální vlnu o zdražování. Ve Wuders však již vyhlížejí příští měsíce, kdy přijde ještě větší zdražování. I nadále však zůstávají pozitivní.

„Možná to u nás nebude tak hrozné. Náš model se snažíme stavět na skutečné přidané hodnotě, tedy kvalitě a poctivém výrobku, který vydrží desítky let. Neděláme konzumní zboží. Při nákupu se zákazník musí zamyslet, co mu v budoucnu přinese, a v našem případě je to to, že nemusí znovu nakupovat nábytek. Je tedy potřeba k nám přistupovat jako k investici,“ vysvětluje Herka, který se nevzdává vize, že by firma mohla jednoho dne vyrůst až k obratu ve výši jedné miliardy korun.

„Věříme tomu, že se to za několik let splní. Teď je ale těžká doba a většina firem bude ráda za stagnaci. V letošním roce se ale podstatně snažíme dělat všechno proto, aby se nám podařilo vyrůst na novou metu,“ uzavírá Herka.