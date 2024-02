Rok na rudé planetě, ale jen jako. NASA hledá dobrovolníky, kteří vyzkouší simulaci života na Marsu

Uložit 0

Americká vesmírná agentura NASA oznámila, že hledá dobrovolníky, kteří by byli ochotni strávit rok života v prostředí co možná nejvěrněji připomínajícím podmínky na Marsu. Nebudou ale nečinně sedět, během pobytu budou naopak provádět simulované výstupy na nehostinnou planetu a čelit různým zatěžkávacím zkouškám. Požadavky na potenciální účastníky jsou tak vysoké: musí mít skvělý zdravotní stav, vysokoškolské vzdělání a alespoň tisíc nalétaných hodin na pozici pilota. Cílem mise s názvem CHAPEA 2, která začne v roce 2025, je totiž především prozkoumat, jestli budou astronauti dlouhodobě schopni na rudé planetě přežít.

V Johnsonově vesmírném středisku ve městě Houston se nachází habitat s názvem Mars Dune Alpha o rozloze pouhých 158 metrů čtverečních, který byl v 3D tiskárně vytištěn k jasnému účelu: aby ubytoval čtyři členy posádky, z nichž se na jeden rok stanou simulovaní obyvatelé Marsu. A nyní NASA hledá dobrovolníky, kteří budoucí posádku programu nazvaného Crew Health and Performance Exploration Analog utvoří. Není zřejmé, kolik za práci dostanou, ale vesmírná agentura uvedla, že půjde o placenou práci.

Ještě aby ne, protože půjde o velmi náročnou záležitost, a to po fyzické i psychické stránce. Uchazeči tak musí být ve věku od 30 do 55 let, musí mít magisterský titul v oblasti přírodních věd, technologií či matematiky a také potvrzení o tom, že nalétali minimálně tisíc hodin jako piloti, nebo o tom, že mají dokončený důstojnický výcvik. NASA důkladně prozkoumá také zdravotní stav uchazečů, a to včetně psychických problémů, alergií a podobně.

„Pro získání co nejpřesnějších údajů bude analogová mise co nejrealističtější. Její součástí tak mohou být environmentální stresory, jako je omezení zdrojů, izolace, selhání zařízení a značná pracovní zátěž,“ uvádí NASA na stránkách mise CHAPEA 2. Mezi hlavní činnosti posádky budou patřit simulované výstupy na povrch, pěstování plodin, příprava a konzumace jídla, cvičení, údržba, vědecká práce, NASA ve výčtu neopomíjí ale ani osobní volno a spánek.

„Analogové prostředí nám umožňuje do mise zapojit realistické efekty, kterých bychom na Mezinárodní vesmírné stanici nebyli schopni docílit. Jde o základ pro získání všech údajů, které budeme potřebovat pro další mise,“ řekla pro magazín Science Alert Grace Douglasová, hlavní řešitelka projektu CHAPEA. Podle ní jsou právě simulované pobyty důležité pro shromažďování informací pro budoucí mise s posádkou na Měsíc a Mars.

V současnosti úspěšně pokračuje mise CHAPEA s pořadovým číslem jedna, která je již za polovinou. Její součástí jsou velitelka Kelly Hastonová, letový inženýr Ross Brockwell, lékařský důstojník Nathan Jones a vědecká důstojnice Anca Selariuová. Posádce se podařilo dokončit celou řadu vědeckých úkolů a úspěšně vypěstovala i některé plodiny, například papriky, rajčata či listovou zeleninu.

Pokud se už chystáte vyplňovat přihlašovací formulář, protože byste si také rádi zazahradničili na simulované rudé planetě a vydali se do simulovaného vesmíru, budete nejspíš zklamaní. Abyste se mohli mise zúčastnit, musíte mít totiž kromě jiných zmíněných podmínek také americké občanství. Dobrou zprávou je, že projekt CHAPEA ale není jediný, který život na Marsu simuluje, štěstí tak můžete zkusit jinde.