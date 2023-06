Roky hráli profi fotbal vedle v obci. Teď byl týmu z Prešova schválen nový, moderní stadion

Přezdívá se mu dedo, protože šlo o nejstarší fotbalový stadion na Slovensku, který byl už od konce devatenáctého století domovem fotbalistů z Prešova. Před několika lety se ale město rozhodlo, že než aby ho vystavovalo dalším rekonstrukcím, srovná ho se zemí, aby postavilo modernější, atraktivnější a vyhovující pravidlům špičkových evropských soutěží. Trvalo to. Trvalo to možná až příliš dlouho. Ale teď se zdá, že nová prešovská aréna skutečně vznikne. A minimálně svou architekturou zaujme.

Už před zhruba pěti lety zahájilo město bourání původního stadionu s vizí, že na stejném místě bude za pár měsíců kolaudovat nový domov týmu 1. FC Tatran Prešov. První veřejnou zakázku na výstavbu ale slovenský úřad pro veřejné zakázky zrušil – a na další se čekalo až do dubna roku 2020. Fotbalisté mezitím hráli na hřišti ve vedlejší obci Ličartovce a spolu s vedením čekali, kdy se výstavba nového stadionu dá do pohybu.

Dávno předtím se začaly objevovat vizualizace, jak bude takzvaná Futbal Tatran Aréna vypadat. Nový stadion měl dostat výrazné boční křídlo, celé pokryté zelenou barvou, které by ze zbylých tří stran doplňovaly tribuny, dvě z nich přitom kryté střechou. Hřiště by pak osvětlovala netradičně vypadající „lízátka“, která by působila vskutku moderně, skoro jako stožáry z budoucnosti.

O návrh domácího stadionu prešovských fotbalistů, momentálně hrajících druhou nejvyšší slovenskou ligu, se postarali architekti Ľubomír Sakala a Martin Sakala s výpomocí Beáty Kováčové. Na papíře to vše vypadalo hezky, problém ale je, že na vizualizacích toho hráči moc nenahrají. A tak se čekalo, než se rozhodne, kdo stadion postaví. Po letech průtahů uspěla v soutěži firma AVA-stav.

Foto: Mesto Prešov Vizualizace Futbal Tatran Arény ve slovenském Prešově

Další roky ale trvalo, než se nabídka takříkajíc posvětí všemi nutnými orgány. Právě k tomu došlo před pár dny, kdy Futbal Tatran Aréna coby samostatná společnost v registru smluv zveřejnila kontrakt se zhotovitelem, tedy zmíněným AVA-stavem, který má mimo jiné se stavbami stadionů značné zkušenosti – postavil několik stánků v Maďarsku a také takzvanou MOL Arénu v Dunajské Stredě. Práce se tak mohou rozjet.

Nový stadion týmu 1. FC Tatran Prešov vyjde na dvacet jedna milionů eur (bez DPH), což je v přepočtu asi půlmiliarda korun, přičemž výstavbu budou financovat čtyři subjekty – Město Prešov, Prešovský samosprávný kraj, Fond pro podporu sportu a Slovenský fotbalový svaz. Jak uvádí server Šport.sk, městu se dokonce podařilo získat i kladné stanovisko od antimonopolního úřadu.

Podle prešovského primátora Františky Oľhy má jít navíc o největší investici ve městě v historii – a pokud vše půjde podle plánu, aréna by se měla stihnout postavit do prosince příštího roku, tedy teoreticky před startem fotbalového mistrovství Evropy hráčů do jednadvaceti let, které se v roce 2025 uskuteční právě na Slovensku. A ideálně také na novém stadionu. Na jaře téhož roku by se tak měly odehrát první zápasy, aby byla získána licence od UEFA.

Slovenská fotbalová scéna se nicméně pozastavuje nad tím, jestli bude dostačovat oznámená kapacita nového stadionu, která má činit 6 500 míst. Nebylo cílem z něj dělat největší stadion v zemi, ostatně na prešovský fotbal nechodí tolik fanoušků jako například do Bratislavy, konkrétně na Tehelné pole s kapacitou 22 500 diváků, nebo do City Areny Trnava s 19 200 místy, i tak ale podle mnohých nebude stačit.

Předseda představenstva Tatranu Prešov Ľuboš Micheľ ale uvádí, že vychází z průměrného počtu návštěvníků napříč menšími slovenskými fotbalovými kluby, který se pohybuje na hranici okolo 2 500 diváků.