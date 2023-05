Roky po ní neúspěšně pátrali. Pak na unesenou holčičku upozornil divák, který ji viděl na Netflixu

Každý rok se jen ve Spojených státech pohřešuje skoro půl milionu dětí. A byť se policejní sbory mohou snažit sebevíc, stává se, že jsou na jejich nalezení krátké. Jak se ale ukazuje, někdy může ke šťastnému konci vést i všímavost běžného diváka Netflixu, který zrovna třeba zhlédne jeden díl z Nevyjasněných záhad, aby policisty po dlouhých letech navedl na správnou stopu. Přesně to se stalo v případě zmizení americké holčičky Kayly Unbehaunové.

Kayla Unbehaunová pocházela z rozvrácené rodiny. Její rodiče se rozešli poté, co se narodila – měla tak střídavou péči. O několik let později, v roce 2017, kdy jí bylo devět, soud rozhodl ve prospěch jejího otce, který žádal o svěření dítěte do péče s tím, že naopak matka by získala právo pravidelných návštěv. Když si pro dívku ovšem do domu své bývalé partnerky ve Wheatonu ve státě Illinois přijel, aby ji vyzvedl, Kayla tam nebyla. A spolu s ní ani její máma.

Přestože mu bylo řečeno, že obě odjely kempovat, nahlásil je jako pohřešované, protože se s nimi nemohl nijak spojit. O několik týdnů později, v průběhu aktivního pátrání, byl na matku vydán zatykač pro trestný čin únosu. Policistům se ale nepodařilo najít žádnou stopu. Po necelých šesti letech, co se Kayla se svou matkou pohřešovaly, ale dal nový impuls pátrání majitel obchodu ve městě Asheville v americké Severní Karolíně.

Stejně jako řada jiných fanoušků, kteří jsou fascinováni všemožnými záhadnými zmizeními, šokujícími vraždami a nadpřirozenými setkáními, i on sledoval populární dokumentární pořad Nevyjasněné záhady, který od roku 2020 vysílá Netflix. Ve třetí sérií, konkrétně v epizodě Únos dětí rodičem, pak poznal příběh zmíněné Kayly a uvědomil si, že dívku s velmi podobnými rysy viděl ve svém městě. Kontaktoval proto policii, která ji zajistila.

Ukázalo, že jde skutečně o Kaylu – byla nezraněná a zdravá. Spolu s tím policie zatkla její matku, která se na svobodu může dostat po zaplacení soudem vypsané kauce 250 tisíc dolarů, tedy asi 5,5 milionu korun. I když byla Kayla pohřešovaná skoro šest let a nikdo nevěděl, co se s ní děje, její otec se nevzdával a sám se o její nalezení aktivně snažil. Primárně pak přes stránku na Facebooku Bring Kayla Home, kde ji tisícům sledujících připomínal.

Zapojovalo se i americké národní centrum pro zmizelé a vykořisťované děti, které minulý měsíc zveřejnilo fotku, jak by zhruba Kayla mohla vypadat teď, když jí je patnáct let. Ve výsledku na tom ale měl dost možná největší podíl Netflix se svými Nevyjasněnými záhadami, které napříč jednadvaceti díly odkrývají několik mnohdy šokujících příběhů lidí.

UPDATE: Kayla Unbehaun, who was abducted in 2017 by her non-custodial mother Heather, has been found safe. A store owner in North Carolina recognized Kayla, now 15, from the roll call in Volume 3, Episode 9 „Abducted by a Parent“ on @Netflix. Heather was arrested over the… pic.twitter.com/7QswAjUvLU

— Unsolved Mysteries (@Unsolved) May 16, 2023