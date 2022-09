Rozvážka čerstvé zeleniny od farmářů znovu ožívá. Svět bedýnek se spojuje s Rohlíkem

To oznámení bylo prý bolestivé – Jana a Petr Bínovi projektu, ve kterém dodávali zákazníkům bedýnky plné čerstvého ovoce a zeleniny, věnovali posledních 12 let. Jenže vždycky to byla o trochu více samaritánská činnost než super byznysový plán, přiznali pak. Projekt Svět bedýnek dodával výpěstky především českých farmářů, v těžší době, jak označují poslední měsíce, ale zakladatelům došla síla. K 30. červnu projekt uzavřeli. A teď ho zase nechali vstát z mrtvých.

Petr Bína svou řeč zase začíná drobnými farmáři, ale naznačuje, jak silný dosah ve skutečnosti velký partner může mít. „Každý farmář potřebuje svou úrodu prodat, bez toho by jejich podnikání nepřežilo. A když najdete partnera jako je Rohlík, který má ochotu a narozdíl od nás se mu daří i nadále prodávat, bylo by bláhové nespojit se a farmářům společně nepomoci,“ říká.

Projekt nabídne zákazníkům zeleninu a ovoce vypěstované výhradně v České republice. Podobně jako původní Svět bedýnek nabízí tašku s produkty podle toho, jakou úrodu aktuálně zemědělci sklidili. Její obsah zákazníci předem znají, ale mění se podle aktuální sezóny.

„My se tímto stáváme garantem farmářského sortimentu ve fresh taškách Rohlíku. Budeme pravou rukou farmářům, aby měli jistotu, že je s nimi zacházeno čestně,“ slibují Bínovi.

„Věříme, že takové podnikání je nejen ekonomické, ale také udržitelné,“ zmiňuje Lutfia Volfová, mluvčí Rohlik.cz. Farmářské tašky v nabídce jsou nicméně proti původnímu projektu o něco levnější.