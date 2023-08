Rum se nemá pít s Coca-Colou aneb Jak Pepsi chytře využilo skrytého symbolu Captaina Morgana

„Podle nových průzkumů preferuje Pepsi před Coca-Colou okolo…“ Ano, ano, takových statistik z ochutnávek dvou největších kolových nápojů proběhlo už opravdu hodně – a byť může Pepsi vyhrávat, stejně ji lidé pijí jen tehdy, když zrovna Coca-Cola není poblíž. Jakmile ale dojde na míchání koktejlů, zejména těch s rumem, je použití Pepsi před Coca-Colou prostě vyžadováno. Ostatně proč by jinak slavný rumový kapitán Captain Morgan skrýval symbol, který Pepsi chytře využívá v nové kampani. A nejen on.

Rivalita mezi Coca-Colou a Pepsi trvá už více než sto let, na razanci ale obě firmy začaly přidávat až v polovině sedmdesátek, kdy se poprvé začalo mluvit o takzvaných Cola Wars. Iniciátorem tohoto marketingového sporu byla druhá jmenovaná, když její zástupci chodili po obchodních centrech a z neoznačených kelímků dávali kolemjdoucím ochutnávat Pepsi i Coca-Colu. A pak se jich ptali, který z nápojů jim chutná více.

Pepsi na náhodných ochutnávkách začala hodně stavět a pyšnila se tím, že většina lidí preferuje spíše její chuť, vždy ale byla vnímána jako „ta druhá“. I přes chytrý marketing, partnerství se známými osobnostmi, například s Lionelem Messim či Davidem Beckhamem, nebo sponzorování událostí, třeba Super Bowlu, se v očích širší veřejnosti řadí jako nápoj, který si lidé dávají zpravidla jen tehdy, když není po ruce Coca-Cola.

Jak se ale zdá, Pepsi z tohoto boje nebude chtít nikdy vystoupit. Svědčí o tom i před dvěma lety spuštěná kampaň s názvem Better with Pepsi, ve které vysvětluje, proč je jezení typických amerických hamburgerů lepší s Pepsi než s jejím úhlavním konkurentem. Nedávno ji navíc doplnila o koktejly, typicky ty, které se míchají právě s Coca-Colou a rumem. A vypátrala, že se možná mají pít primárně s Pepsi.

Foto: PepsiCo Místa, kde lze najít skryté logo Pepsi

Bacardi a Captain Morgan jsou dva z nejznámějších rumů, které lze použít i pro přípravu Cuba Libre. Ostatně právě na Bacardi je slavný alkoholický koktejl od základu postaven – a mohou za to američtí vojáci, kteří jeho kombinaci s Coca-Colou okolo roku 1900 pili v kubánské Havaně. Spojení rumu s kolou později zaujal i značku Captain Morgan, který tento mix prezentuje pod označením Captain & Cola.

Marketingový tým Pepsi nicméně zjistil, že když se chytře nastaví a poskládají vizuály etiket obou rumů, díky barevné kombinaci a správným přehybům vytvoří právě její logo, takzvaný Pepsi Globe, kterým se firma prezentuje už od padesátých let. Firma pak toto zjištění staví na premise, že to „nemůže být náhoda“, což jí skvěle hraje do karet v souboji proti Coca-Cole. Jednoduchý, avšak originální trik zafungoval.

Pepsi s novou kampaní zahltila své sociální sítě, dostala ji do řady restaurací a barů v Americe a navíc s ním trefně oslavila Mezinárodní den rumu, který vychází na 16. srpna, celý měsíc má ale Pepsi ve Spojených státech speciální „rumové“ nabídky. Jak uvádí v oficiálním prohlášení, s kampaní chce zároveň oslavit svých 125 let na trhu a řádně se rozloučit s původním logem, jehož nová podoba už byla odhalena, ale dosud nebyla plošně nasazena.

„Odhalením skutečnosti (že je Pepsi s rumem lepší – pozn. red.), že je naše logo již ukryto v některých z nejikoničtějších rumových značek, jsme tuto pravdu zábavně uvedli v život. I když Pepsi nemusí být vždy za barem, měla by být vždy na obrázku,“ komentuje novou kampaň marketingový šéf PepsiCo Todd Kaplan. CzechCrunch kontaktoval i Coca-Colu, ta své vyjádření ale dosud neposkytla.