Ruský novinář vydražil svou Nobelovu cenu. Miliardy korun pomohou dětem z Ukrajiny

Už jsou to skoro čtyři měsíce, co ruská vojska vtrhla na Ukrajinu a rozpoutala tam boje, jaké lidstvo od druhé světové války v Evropě nepamatuje. Invaze zároveň vyvolala napříč západními zeměmi obrovskou vlnu solidarity, která se projevuje jak dodáváním potřebných zbraní, tak humanitární pomocí pro civilisty. K pomoci se nyní připojil i ruský novinář a laureát Nobelovy ceny míru Dmitrij Muratov.

Šedesátiletý novinář, který je spoluzakladatelem ruského opozičního listu Novaja gazeta, se rozhodl, že Ukrajinu podpoří prodejem medaile, jež je spojená s Nobelovou cenu míru. Tu Muratov získal loni v říjnu za svůj boj za svobodu slova. Nabídl ji do aukce pořádané v New Yorku, kde se následně vydražila za 103,5 milionu dolarů, respektive více než 2,4 miliardy korun. Výtěžek z dražby poputuje na pomoc ukrajinským uprchlíkům Ukrajina Zprávy, které se týkají válečného dění na Ukrajině po vpádu ruských vojsk… Začátek ruské invaze:24. února 2022 Více informací .

„Nejdůležitějším poselstvím dneška je, aby lidé pochopili, že probíhá konflikt a je třeba pomoci lidem, kteří trpí nejvíce,“ řekl Muratov. Přes 2,4 miliardy korun bude konkrétně spravovat Dětský fond OSN známý pod zkratkou UNICEF. Spolu s tím Muratov uvedl, že doufá, že tento krok motivuje ostatní lidi, aby vydražili své cennosti, které nutně nepotřebují, a pomohli tak válkou zasaženým Ukrajincům.

Výtěžek je navíc z hlediska aukcí Nobelových medailí rekordní. Držitelem předchozího rekordu byl laureát Nobelovy ceny z roku 1962 James Watson, který v roce 2014 vydražil svou medaili za 4,8 milionu dolarů. Watson získal Nobelovu cenu za lékařství jako spoluobjevitel struktury DNA. Jednalo se tehdy o vůbec první Nobelovu medaili draženou dosud žijícím držitelem.

V celé dražbě má velkou váhu i to, co Muratov v novinářském světě představuje. Vedle toho, že ruský opoziční list Novaja gazeta spoluzaložil, je i jeho šéfredaktorem. A to ho dokonce ohrožovalo na životě. Například na začátku dubna Muratova napadl neznámý pachatel a polil ho olejovitou barvou s acetonem. Podle Američanů za tímto útokem stála ruská tajná služba.

Pod Muratovem mimo jiné pracovala i uznávaná novinářka Anna Politkovská, která byla zavražděná v Moskvě v roce 2006. O život v souvislosti s investigativní žurnalistikou tohoto listu, která se nezamlouvá režimu Vladimira Putina, přišel v roce 2000 i jeho redaktor Igor Domnikov.

Muratov nicméně nemyslí jen na děti z Ukrajiny. Zmínil také, že mezinárodní sankce uvalené na Rusko by neměly bránit tomu, aby se k potřebným dostala humanitární pomoc, jako jsou léky na vzácná onemocnění a transplantace kostní dřeně.

