Růžová Rekola chtějí prorazit v cizině. Míří do Estonska, v plánu jsou ale i menší česká města

Uložit 0

Růžová Rekola se u nás za více než deset let své existence stala synonymem bikesharingu. Služba v Česku nabízí tři tisíce sdílených kol v šesti městech, mezi kterými nechybí Praha, Brno či České Budějovice, a je dostupná i v Bratislavě. Na růžových kolech se však budou moci brzy svézt i obyvatelé estonského Tallinnu a přibýt by měla také některá menší česká města.

Rekola oslavila loni už deset let, kdy projekt programátora Vítka Ježka vyrostl na roční obrat 31,8 milionu korun s provozním výsledkem 3,8 milionu. Díky tomu se podle společnosti otevřel prostor pro expanzi do zahraničí, přičemž míří hlavně na sever.

Konkrétně do Pobaltí, do estonského Tallinnu. „Tallinn je město, kde vznikl Bolt, ale i tak zde chybí konkurence v oblasti bikesharingu s mechanickými koly – vlastně zde není vůbec. Estonsko má přitom dokonalý e-government. Zároveň chce získat data a stavět na nich další strategii pro bikesharing v jiných městech a budoucí výběrová řízení,“ vysvětluje Ježek, proč padla volba právě na Tallinn. Společnost tam nabídne od konce srpna zhruba 200 kol. V minulosti přitom už na čas působila v severní Evropě – ve finském městě Vaasa.

Foto: Rekola Vítek Ježek, zakladatel a ředitel bikesharingu Rekola

Mimo Estonska by Rekola ráda pronikla i do Litvy či Lotyšska. A nemusí se jednat jen o jejich metropole. „Mnoho menších měst v zahraničí si myslí, že bikesharing není pro ně, vidí výběrová řízení za miliony eur s několika tisíci koly, která probíhají ve velkých městech Evropy. Přitom sdílená kola skvěle slouží i v menších městech. Také pro firmu je z hlediska logistiky a jejího fungování ideální mít v jednom státu obsazených více měst,“ dodává Ježek s tím, že se nechtějí omezovat jen na Pobaltí. Nedávno se tak například přihlásili do jednoho výběrového řízení v Belgii.

Některé zakázky jsou však spojeny s výzvami. „Do jednoho finského města jsme museli dokonce posílat kolo, aby se na něm hodnotitelé projeli. V jiné zemi jsme zase museli navrhovat celý provoz bikesharingu tak, aby pomohl co nejširší skupině obyvatel,“ uvádí příklady Ježek s tím, že v cizině pozoruje oproti Česku jeden rozdíl – kladou prý větší důraz na kvalitu, kdežto v tuzemských tendrech hraje hlavní roli cena.

I proto se Rekola nyní chtějí zaměřit na zahraničí o něco více než na Česko. Firma si od toho slibuje stabilitu a posílení týmu či vývoje, zvýšení počtu kol a časem více peněz, které by investovala do vylepšení služeb a aplikace.

Neznamená to však, že by Rekola opustila Česko. Relativně nově si je lze osedlat ve Žďáru nad Sázavou, který podle firmy ukazuje už řečené – že i menší města jí dávají smysl. „Od začátku provozu v květnu najeli Žďářané přes 30 tisíc jízd, přibližně šest jízd na osobu, máme ale velké množství uživatelů, kteří kola využívají několikrát do týdne. To vše na 50 mechanických a 10 elektrických kolech,“ uzavírá Ježek.