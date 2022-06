Rychle a bez jakéhokoliv dotyku. Z bankomatů České spořitelny si nově vyberete peníze přes QR kód

Většina bankomatů v Česku vám už dnes umožní vybírat peníze bezkontaktně, a to přiložením telefonu nebo chytrých hodinek ke čtečce. Tedy v případě, že máte ve svém zařízení zdigitalizovanou platební kartu. Stále ale musíte zadat PIN na klávesnici bankomatu, což je záležitost pár vteřin, ale ani to by nemuselo být nutné. Česká spořitelna proto přišla se způsobem, jak si vybírat hotovost skutečně bez jakéhokoliv dotyku.

Pozměněný proces výběru peněz z bankomatu, u kterého česká bankovní jednička věří, že klientům v celkovém součtu ušetří podstatné množství času, stojí na jednoduché technologii – QR kódu. Jakmile si totiž v mobilním bankovnictví George nastavíte částku, kterou chcete vybrat, objeví se vám na obrazovce bankomatu od České spořitelny QR kód, který musíte během patnácti minut načíst. Poté vám bankomat vydá požadovanou sumu.

„Jednoduchý, rychlý a bezpečný výběr hotovosti pomocí QR kódu umožňujeme jako první banka v Česku. Vše probíhá bez jakéhokoli doteku. Úkon lze snadno provést na všech našich 1 438 strojích, které výběr hotovosti umožňují. Stačí mít na svém telefonu nainstalovanou mobilní aplikaci George a vše v ní potvrdit takzvaným George klíčem,“ popisuje David Novotný, který má v České spořitelně bankomatovou síť na starost.

Právě s QR kódy jako takovými má mít Česká spořitelna dobré zkušenosti. Jak uvádí šéf platebních řešení banky Jan Hailich, až pětina ze všech transakcí zadaných z telefonu je odesílána právě pomocí QR kódů. Proto věří, že i tento způsob využití si najde u klientů oblibu. A to nejen kvůli tomu, že je hygieničtější a rychlejší než vyťukávání PINu, ale také proto, že eliminuje riziko zapomenutí karty v bankomatu nebo právě číselného kódu k platební kartě.

Má to však jeden háček – funkce je zatím dostupná pouze pro uživatele iPhonů, respektive operačního systému iOS. Česká spořitelna však uvádí, že ji v následujících dnech spustí i pro telefony s Androidem, konkrétní termín ale nesdělila.