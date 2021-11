Evropská síť rychlonabíječek Ionity, tedy společný podnik hned pěti velkých automobilových skupin, momentálně nabízí 1 500 stojanů. Toto číslo by se však mělo během několika příštích let vyšplhat až na sedm tisíc. Realizace tohoto plánu má proběhnout do roku 2025 a vyžádá si investici 700 milionů eur, tedy téměř 18 miliard korun.

Partnerství mezi automobilkami nikdy nebyla ničím výjimečným, ovšem s přechodem na vývoj nákladné elektromobility jich vzniká daleko více. Zářným příkladem je evropská síť rychlonabíjecích stanic Ionity, projekt, za kterým stojí pět významných automobilových jmen. Konkrétně se jedná o BMW Group, Daimler AG včetně značky Mercedes-Benz, Ford Motor a Volkswagen Group spolu s Porsche a Audi, nejnověji se přidává také Hyundai.

Síť Ionity se aktuálně rozprostírá do 24 evropských zemí, kde na přibližně 400 místech nabízí 1,5 tisíce rychlonabíjecích stojanů. V České republice se první stojan této sítě otevřel v roce 2019 v Berouně a postupem času byly další zprovozněny na čtyřech nových místech v republice, konkrétně u Břeclavi, na D1 u Jihlavy a Říčan a také v Lovosicích.

Výčet lokalit, kde lze na stojany Ionity narazit, by se však měl i u nás v budoucnu výrazně rozšířit. Ionity má totiž v plánu v průběhu následujících čtyř let investovat do rozšíření sítě stanic závratných 700 milionů eur, tedy přibližně 17,8 miliardy korun.

Elektromobily u nabíjecích stanic Ionity Foto: Ionity

Mimo již zúčastněných partnerů, jako je Porsche či Kia spadající pod Hyundai, se k takto masivní investici připojil i nový partner v podobě investiční společností BlackRock. Ta podporuje podobné projekty prostřednictvím platformy Global Renewable Power, v jejímž portfoliu je více než 300 iniciativ, mezi kterými nechybí ty, které se zabývají získáváním energie z větru, moře i slunce. Pro Ionity se tedy jedná o strategického partnera i v otázce charakteru nabízené energie, kterou Ionity čerpá výhradně z obnovitelných zdrojů.

„Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů je pro dosažení čisté budoucnosti zásadní. Ionity je jednou z předních evropských sítí pro nabíjení elektromobilů, která sdružuje průkopníky automobilového průmyslu, aby vytvořila bezproblémový zážitek z jízdy bez emisí v celé Evropě. Jsme rádi, že můžeme podpořit jejich růstové ambice a poskytnout našim klientům přístup k inovativní společnosti, která pohání přechod na čistou energii,“ řekl David Giordano, globální šéf pro obnovitelné energie společnosti BlackRock.

Celkově by mělo díky investici vzniknout 5 500 nových rychlonabíječek, které vyrostou jak na místech, kde se aktuálně stojany Ionity již nacházejí, tak i na zcela nových bodech. Podle plánů Ionity by měla výstavba nových stojanů začít okamžitě, přičemž kromě hlavních tahů budou nabíjecí místa vznikat i v blízkosti velkých měst, na hlavních silnicích a v oblastech s vysokou hustotou dopravy.

Celkově by se současných 400 míst, kde lze stojany Ionity najít, mělo rozrůst na jeden tisíc. Na nich by mělo jít nabíjet výkonem až 350 kW, přičemž jedna kWh stojí 0,33 eura, tedy přibližně 8,5 koruny. Ionity také momentálně pracuje na novém konceptu nabíjecích stanic Oasis, které vždy nabídnou 6 až 12 nabíjecích stojanů.

„Náš koncept ‚Oasis‘ ukazuje, jak bude vypadat nabíjení v budoucnosti. Ať už jde o kryté nabíjecí stanice, nebo nabíjecí parky vedle kaváren, restaurací a obchodů, chceme našim zákazníkům v budoucnu nabídnout pohodlnější a komfortnější nabíjení,“ uzavírá Marcus Groll, provozní ředitel projektu Ionity.