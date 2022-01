Když v roce 2014 pohltilo impérium Marka Zuckerberga komunikační aplikaci WhatsApp, začal se odvíjet podobný scénář jako pár let předtím s Instagramem. Původní zakladatelé byli čím dál tím méně spokojení se směrem, jakým se jejich technologické výtvory pod Facebookem ubíraly, a tak postupně z jejich čela zcela odešli. Smutná a tvrdá realita technologického světa však zformovala i takové osobnosti, jako je Brian Acton. Jeden z původních spoluzakladatelů WhatsAppu teď nastupuje jako dočasný CEO komunikační aplikace Signal.

Signal je známý především svým důrazem na soukromí uživatelů a koncové šifrování pro všechny formy komunikace. Tedy hodnotám, které jsou blízké Brianu Actonovi a které mohl WhatsApp pod hlavičkou Facebooku jen těžko splňovat. I proto už v roce 2018, rok po svém odchodu z Facebooku, daroval americký podnikatel Signalu 50 milionů dolarů. Zasloužil se tak o vznik navazující neziskové organizace i místo v jejím představenstvu.

Nyní své propojení se Signalem ještě posiluje. Dosavadní šéf této komunikační aplikace Moxie Marlinspike se rozhodl k Novému roku ze své funkce odstoupit. Přestože Marlinspike řekl, že poslední měsíce strávil pohovory s potenciálními kandidáty, právě Acton ho dočasně ve funkci nahradí.

„Po více než deseti letech snad ani nejde vyjádřit, jak moc je pro mě společnost Signal důležitá, ale domnívám se, že právě teď je vhodný okamžik k tomu, abych nahradil sám sebe ve funkci generálního ředitele. A také věřím, že je to důležitý krok pro rozšíření úspěchu Signalu,“ napsal Marlinspike v příspěvku na blogu.

Dosavadní šéf zároveň zůstane v představenstvu, zatímco bude hledat svého nástupce do „další dekády“. Byl to právě Marlinspike, kdo v počátcích Signalu stál za valnou většinu základního kódu, a jak to již u startupů bývá, zastával i spoustu dalších klíčových rolí.

S anonymitou, která je klíčovým artiklem aplikace, však přichází i zodpovědnost vývojářů. Jen před pár dny Signal po celém světě spustil možnost přímo v aplikaci anonymně zasílat kryptoměnu zvanou MobileCoin, což zároveň znásobilo počty transakcí v její síti.

Problém je, že se jedná o skutečně velmi anonymní (byť ne zrovna uživatelsky jednoduchou) cestu, jak posílat finance. To způsobilo vlnu obav, aby Signal nevzbudil ještě více pozornosti amerických regulátorů, kteří už nyní aktivně hledají zadní vrátka, kterými pronikat do koncově šifrované komunikace.