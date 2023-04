S kimčchi začínali ve sklepě. Dnes Kuderovi vyrobí 2 tisíce produktů denně a dosáhli obratu 10 milionů

Martin Kudera měl podle svých slov k jídlu vždy blízko. A nejen k jeho konzumaci, ale především k jeho přípravě. To, co mu pod rukama vzniklo, pak rád testoval na své rodině a blízkých, díky čemuž si k dobrému a kvalitnímu jídlu vytvořila vztah i jeho manželka Markéta. Když během pandemie covidu začal dělat kimčchi pro celou rodinu, uvědomil si, že by se na fermentované pochoutce dal postavit slušný byznys. Manželé tak na začátku roku 2021 založili značku Živina. Loni přesáhli desetimilionový obrat a chtějí docílit toho, že budou vyrábět až 10 tisíc produktů denně.

Manželé Kuderovi žili v době propuknutí pandemie na pražských Vinohradech. Jenže s tím, jak houstla atmosféra ve městě, se rozhodli, že bude pro ně i jejich dva malé syny lepší přesunout se za Markétinou rodinou do třígeneračního domu na Moravě. Zde měl Martin Kudera podstatně větší prostor pro své kulinářské experimenty – zejména tedy pro přípravu po korejském způsobu nakládaného zelí kimčchi. A do procesu se postupně z dlouhé chvíle zapojila celá rodina, která se ráda seznámila s tím, jak fermentovaná potravina prospívá zdraví.

„Jednou jsem vyrazil na procházku s kočárkem a hlavou mi vířila spousta nápadů. Měl jsem ji zejména plnou kimčchi. A došlo mi, že bych klidně mohl spojit svou vášeň pro podnikání s vášní pro vaření. Že kdybych začal dělat ještě další produkty bez přidané chemie, mohl by z toho být skutečně dobrý byznys,“ vzpomíná Martin Kudera. Jeho manželka se smíchem dodává, že jeho nápad musela nejprve trochu zbrzdit.

„Pro kimčchi si k nám chodili už všichni známí a sousedi, takže Martin viděl, že je o něj reálně zájem. Ale řekla jsem mu, že ho nemůžeme dělat ve sklepě mých rodičů, že i já bych chtěla, aby se ke mně nakládané zelí dostalo už v hotové formě ve sklenici,“ usmívá se. Její manžel tak začal hledat zázemí, ve kterém by mohl byznys zprofesionalizovat. A po krátké době se naštěstí podařilo najít místo přímo nedaleko jejich covidového útočiště – v bývalé továrně, jejíž součástí byla i závodní kuchyň s jídelnou.

Foto: Živina Prvním a stále nejdůležitějším produktem je kimčchi

Výroba se tudíž mohla z testování ve sklepě rodinného domu přesunout do větších prostor. Přes covid tak podle Martina Kudery uzrála myšlenka na vlastní podnik, která se však do reality překlopila až po tři čtvrtě roce v únoru roku 2021. Na začátku přitom portfolio značky Živina tvořila vlajková loď v podobě kimčchi, z něhož podnikavý milovník jídla vyráběl také několik druhů omáček. Důležitou součástí nabídky byly také klasické cizrnové humusy, které však měly moc krátkou trvanlivost, takže s jejich výrobou manželé přestali.

„Martin by do humusu mohl dát třeba kyselinu citronovou pro delší trvanlivost, jenže mu kazila výslednou chuť, na kterou je vážně pedant. Vyrábět jsme ho tak přestali i přes to, že nám spousta lidí psala, že lepší humus nikdy neochutnali. Pořád tedy doufáme, že se s ním někdy vrátíme. Pomoci by mohly nové technologie balení, které vytahují vzduch nebo do balení vstříknou inertní plyn, který trvanlivost dvojnásobně prodlužuje,“ dodává Markéta Kudera.

S Živinou se tak začali soustředit spíše na trvanlivější produkty bez éček a konzervantů, kterých bylo na začátku dvanáct – mezi nimi například kečupy, sezónní nakládané okurky či bylinková pesta. Nyní mají manželé Kuderovi v nabídce přibližně 122 produktů a se svým týmem 25 lidí jsou schopni vyrobit asi 2000 balení denně. Od původních dvanácti tak během dvou let celkem rychle poskočili.

Nejoblíbenější je ale stále kimčchi, kterého v současnosti vyrobí asi 10 tisíc skleniček měsíčně. Ale podle Martina Kudery stále větší oblibu získávají i další asijské produkty. Ty začal vyrábět ve spolupráci s šéfkuchařem Štěpánem Návratem, který v Praze provozuje známé restaurace Pru58, Café Buddha a Benjamin 14. Jde zejména o hotové omáčky a směsi, s jejichž pomocí lze velmi snadno a rychle uvařit například pad thai či několik druhů thajského kari.

„Tyhle omáčky vycházejí z našich potřeb, protože kolikrát na cestách, ale i doma potřebujeme připravit rychlé a chutné jídlo. Zároveň stavíme na současných trendech, protože asijské restaurace jsou velmi oblíbené a lidé si mnohdy chtějí podobné jídlo připravit doma – jen na něj nechtějí pracně shánět ingredience. Chtěli jsme proto, aby si mohli pokrm tak, jak ho znají v restauraci, uvařit doma za zlomek ceny a za 15 minut,“ říká Markéta Kudera.

Spolupráce se Štěpánem Návratem vznikla proto, že manželé Kuderovi původně stavěli receptury na svých vlastních zkušenostech a také na zkušenostech ostatních lidí z týmu, ale jelikož se před založením vlastní značky profesionálně nepohybovali v gastronomii, rychle studnici nápadů vyčerpali. Napadlo je tak, že nabídku mohou rozšířit právě tím způsobem, když do jejího vývoje zapojí inspirativní tváře z české gastronomické scény. Spoustu originálních receptur lze totiž snadno dostat do skleničky a potom domů k zákazníkům.

Foto: Živina Nově se v Živině zaměřují na spolupráci s talentovanými kuchaři a kuchařkami

„Se Štěpánem jsme ke každému produktu natočili také videorecept, aby lidé viděli, jak si mohou jídlo připravit. Lidem ale neříkáme, aby nechodili do restaurace a jen si vařili doma. Spíš předpokládáme, že do restaurace chodí za komplexním zážitkem, takže se do ní budou stále rádi vracet, i když si mohou pad thai uvařit sami – my ale tu nejtěžší část odmakáme za ně,“ vysvětluje Martin Kudera.

Živina brzy svou nabídku rozšíří ještě o produkty, které vzešly ze spolupráce s kuchařkou Chili Ta – půjde například o pesta z hub šitake, čatný a speciální chilli omáčku bez konzervantů a jiných přísad, které mohou negativně ovlivnit chuť. Těm se v Živině vyhýbají napříč celým portfoliem. S nutriční koučkou Kristýnou Skalickou pak vytvořili řadu krémových kešu omáček, mezi ně přibude i varianta carbonara nebo kešu na paprice – obojí bez smetany. A v plánu je také produktová spolupráce s restaurací Červený Jelen.

V nadcházejícím roce se chtějí manželé Kuderovi zaměřit i na expanzi do zahraničí. Během několika málo měsíců spustí distribuci na Slovensko, kde mají už nyní po produktech přirozenou poptávku z obchodů. Ambice mají ale také na rozšíření do německy mluvících zemí. „To bude ale nejspíš až zkraje příštího roku, až budeme mít dostatečně široké produktové portfolio, více spoluprácí a budeme stabilní na českém trhu,“ doplňuje Martin Kudera.

Do Živiny manželé Kuderovi se třemi společníky a externími investory postupně vložili asi 15 milionů korun a loni dosáhli obratu 10 milionů korun. Nyní chtějí výrobnu rozšířit o nové technologie, aby ještě více zautomatizovali nejnamáhavější procesy. Důležitý je pro ně ale stále velký podíl ruční výroby, jelikož má zásadní vliv na výslednou chuť produktů. Aktuálně podle Martina Kudery mohou denně vyprodukovat asi 2000 produktů, dostat by se ale chtěli až na 10 tisíc. „Péče a kvalita budou ale pořád stejné, jen eliminujeme ty nejpalčivější věci, které proces výroby brzdí. Jedině tak se budeme moci dostat na desetinásobný obrat, na který letos cílíme,“ uzavírá Martin Kudera.

Foto: Živina Se Štěpánem Návratem vytvořil Martin Kudera asijskou kolekci produktů