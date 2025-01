S kurzy světových univerzit začal na základce. V 17 zkoumá, jak s umělou inteligencí replikovat lidské vědomí

Na čem všem tedy pracujete?

Mě vždycky zajímala fyzika a od té jsem také začal. Mezi základkou a střední jsem se pustil do studia kurzů světových univerzit volně dostupných přes YouTube, abych si vybudoval znalostní základy matematiky a fyziky. V prváku jsme pak s pár přáteli chtěli na naší škole postavit kvantový počítač, což bohužel ztroskotalo na financích. Navázali jsme ale díky tomu s kamarádem kontakt s laboratoří na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem měl příležitost spolupracovat na výzkumu iontových pastí a vyvíjet software pro řízení laserů používaných v kvantových experimentech. Obojí spolu souvisí. Na stejném systému teď budu pokračovat v únoru 2025 na univerzitě v Curychu.

Stejně intenzivně jako fyzice se věnujete umělé inteligenci?

Když přišla první verze ChatGPT, úplně mě to nadchlo. Zajímalo mě, jak to celé funguje a začal jsem přes internet studovat algoritmy umělé inteligence i další věci, co s tím souvisí. Fascinuje mě, jak obrovskou výhodu máme v tom, že se odkudkoliv můžeme dostat k nekonečnému množství informací a poznání, v podstatě bez limitů. Časem jsem se v tom cítil relativně dobrý a oslovil skupinu strojového vnímání na ČVUT CIIRC. Nyní s jedním doktorandem pracujeme na rozpoznávání objektů pro aplikace v robotice.

Co si pod tím mám představit?

Učíme vlastně roboty vyhledat si na základě fotografie konkrétní objekt v 3D databázi. Díky tomu si mohou dopočítat jeho rozměry a poté ho třeba uchopit. Jedná se vlastně o činnost, o které my lidé ani nemusíme přemýšlet, ale robota to musíme složitě učit. Ve svém dalším projektu, který byl součástí programu Otevřená věda na Akademii věd a ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, jsem pak pracoval na segmentaci říčních toků.

Podle mě je u nás spousta talentovaných lidí, v tom nejsem zas tak výjimečný.

To zní jako úplně jiný obor. Co to konkrétně znamená?

Na základě historických map například ze sedmnáctého století se označí, kudy tekly řeky, kudy meandrovaly, a náš algoritmus pak dokáže předpovědět jejich vývoj v budoucnu. Což je běžně v praxi poměrně složité, protože na mapách čteme spoustu různých objektů a písem, které si může počítač splést s řekami. Dodnes se to celé dělalo ručně. Dá se to využít například v zemědělství nebo územním plánovaní.

Na čem spolupracujete s kalifornskou univerzitou v Berkeley?

Tam jsem zapojený ve dvou projektech. V tom prvním porovnáváme schopnost umělé inteligence a lidského mozku chápat 3D strukturu objektů. V našem výzkumu je zatím úspěšnost umělé inteligence přibližně 44 procent oproti úspěšnosti lidí 78 procent. A nás zajímá, co tvoří ten skok mezi lidským mozkem a tím nejlepším počítačovým modelem. A také se snažíme porozumět, jak vlastně probíhá proces učení člověka a jak ho můžeme aplikovat na modely umělé inteligence.

A druhý projekt?

Učíme umělou inteligenci pochopit dlouhá videa. Představte si například celý seriál Teorie velkého třesku nebo Přátelé a kontext, o který v nich jde. Jaké v nich mají lidé emoce, jaké mají sociální interakce. Například kdo s kým kamarádí a proč. To se do budoucna bude hodit pro vývoj humanoidních robotů, kteří mezi námi budou žít. Věřím, že právě chápání sociálních interakcí umělou inteligencí jednou přinese obrovský skok v jejím využití.

Vidíte v tom i nějaká rizika?

Mě především fascinují možnosti, které se nám otevírají. Podle mého názoru nás to jako lidstvo může posunout o míle dopředu, pomůže to pochopit nás samotné a třeba i rozluštit nejdůležitější otázku v celé naší historii. Co je vědomí, co je lidská inteligence a co přesně nás odlišuje od zvířat.

To už je v podstatě filozofická otázka.

Ano, je. Můj táta říká, že co nedokážu postavit, to nedokážu ani stoprocentně pochopit. Souhlasím s ním, a proto věřím, že právě umělá inteligence nám nakonec pomůže pochopit sami sebe. Tím se dostáváme na začátek –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ k otázce lidského vědomí.

Máte vlastní představu, kdy tohoto bodu dosáhneme?

Myslím, že tam, kde je člověk, se teoreticky počítač může dostat třeba v roce 2100. Jeho schopnosti rostou exponenciálně a lidský mozek, který se vyvíjel miliony let, jsme nyní schopni replikovat mnohem rychleji. Otázka je, zda v nějaký moment narazíme na limit, nebo zda se skutečně ukáže, že je možné rozdíl mezi robotem a člověkem 100procentně překonat. A potom teprve uvidíme, jestli dokáže jít počítač ještě dál a dostaneme se až k superinteligenci. Tím si zatím nejsem jistý.

Jak k tomu všemu stíháte školu?

Do školy chodím úplně normálně jako všichni ostatní. Mám velikou výhodu, že naše Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium podporuje každého, kdo má ambice něčeho dosáhnout, a dává nám prostor se rozvíjet. Hlavně její ředitel Radko Sáblík je osvícený člověk, kterému jsem vděčný za obrovskou podporu. I díky jeho motivaci jsem mimo jiné také loni získal třetí místo v soutěži Tech Talent od iniciativy Česko budoucnosti.

Spolupráci na externích projektech věnuju v průměru tak čtyři hodiny denně, jsem noční sova. O víkendu samozřejmě víc, ale je pravda, že se často musím krotit, abych šel vůbec spát. Svůj čas taky věnuju sportu s kamarády, teď jsem začal s bojovým uměním.

Navíc ne všechno se v mých plánech podaří a některé cesty se ukážou jako slepé, i s tím musím počítat.

Napadá vás příklad?

Těch by bylo víc. Minulé léto jsem měl třeba pozvánku na univerzitu v New Orleans, kam mě propojil Matyáš Boháček, úspěšný český vědec působící v USA. Nakonec jsem však do Ameriky odletět nemohl, protože mi není ještě osmnáct a nemohl bych tam bydlet na koleji. Hodně mě to mrzelo, ale s pomocí rodičů, zejména mamky, jsem to překonal. A zase mě to určitým způsobem posunulo, protože jsem díky tomu rozhodil sítě jinými směry do zahraničí a začal spolupracovat na dalších věcech, ke kterým bych se jinak nedostal.

S Matyášem jsme ale přes léto spolupracovali na vývoji aplikace pro učení znakového jazyka pomocí umělé inteligence, který jsme prezentovali na konferenci v Kanadě se zaměřením na tyto technologie. A hlavně jsme se spřátelili. Dnes se věnujeme dalšímu výzkumu, v oboru syntetických dat pro AI modely.

Proč si myslíte, že o mladých lidech, kteří ve vašem věku uspěli v zahraničí, slyšíme v Čechách málokdy?

Podle mě je u nás spousta talentovaných lidí, v tom nejsem zas tak výjimečný. Jenom v naší škole jich vidím řadu a umím si představit, že je jich plné Česko. Dobrá věda se hlavně dá dělat i u nás, možností je spousta a nemusíte rovnou mířit za oceán. Většina lidí se ale bojí na českou nebo zahraniční univerzitu napsat.

Přitom nejdůležitější je chtít uspět a začít. Najít si zajímavé kontakty, být připravený napsat sto nebo i dvě stě mailů, nevzdat se. Mít odvahu, možná trochu i drzost, a nechat si poradit od někoho, kdo už to sám zkusil a nenechává vás v tom. Pro mě byl tím člověkem právě Matyáš Boháček a když v tom další vrstevníky budu moci motivovat zase já, budu moc rád. Začít pracovat na svých snech nemusíte až na vysoké škole, jenom vám to možná ještě nikdo neřekl.